Elezioni Municipio XII 2021: intervista a Tatiana Melaragni, candidata presidente per il Movimento Storico Lista Nerone

Archeologa, 47 anni, Tatiana Melaragni detta "Furina" è candidata presidente del XII Municipio per il Movimento Storico Romano di Sergio Iacomoni detto "Nerone". L'abbiamo intervistata per conoscerne idee e progetti per l'amministrazione del territorio.

Cosa l'ha spinta a candidarsi con il Movimento Storico Romano?

"La genuinità delle persone che lo compongono. Il fatto che il Movimento non appoggi partiti e che possa essere un 'cambiamento' per la nostra città. L’amore per Roma che ci unisce mi ha portato a gettarmi a capofitto in questa avventura e quindi far parte integrante di questo cambiamento. Roma ha bisogno di rinnovo e soprattutto di una politica pulita non contaminata da personaggi che vogliono sedersi sulla poltrona fregandosene poi delle necessità dei cittadini. Certo il cambiamento non e semplice da raggiungere. Cambiare Roma è un impresa difficile; già quando pronunci la parola 'Roma' tutto ti appare gigante, immenso e purtroppo irrimediabile. L’ associ ai problemi e alla grande immagine di potere irraggiungibile. Il movimento è una piccola realtà (vero) ma si sa, sono i piccoli a realizzare le grandi imprese. Questo è il motivo per cui ho deciso di salire su questa nave. Poi i risultati si vedranno ma potrò dire: ho combattuto".

Il giardino Gianni Rodari a Monteverde Vecchio, riaperto da poco e poi nuovamente nel degrado: cosa può fare un'amministrazione, secondo lei, per evitarlo?

"Il giardino Rodari è uno dei tanti esempi della sbagliata gestione di luoghi pubblici di interesse sociale. Si spendono soldi per intervenire nel restauro, nella ristrutturazione nell’abbellimento e poi…l’abbandono o meglio, non avere più interesse nel mantenere in buono stato. E’ come ristrutturare la propria casa per migliorala ed una volta ristrutturata non si fanno mai le pulizie. Questo è ciò che accade a Roma ma anche in tutta Italia. Una buona amministrazione deve avere il dovere e l’umiltà di farsi aiutare anche dai cittadini o comunque da un comitato di quartiere., rendendo così partecipi i suoi abitanti. Occorre perciò creare dei gruppi di lavoro con rappresentanti di quartiere che possono operare ed intervenire nella pulizia, nei controlli, e nel mantenimento dell’ordine dell’area, aiutando anche la polizia municipale. Nei nostri piani delle XII tavole proponiamo anche l’intervento di associazioni che possono dare una mano nel mantenere certe aree ordinate partendo dal controllo, all’intervento di gruppi addetti alla pulizia. Anche nel caso del giardino Gianni Rodari potrebbe essere la soluzione migliore, come anche altre aree verdi e di interesse sociale. Affidare piazze, giardini ad associazioni di quartiere che possano gestire, organizzare controllare e occuparsi di pulizia, recupero e restauro. In questo caso la singola area deve essere recintata".

Villa Pamphilj è un patrimonio storico, ambientale e architettonico inestimabile per il XII Municipio e per tutta Roma: quali sono le politiche da mettere in campo per debellare il vandalismo e il degrado che ciclicamente la coinvolgono?

"Villa Pamphilj deve essere affidata alla vigilanza permanente delle guardie giurate volontarie ambientali e zoofile, che possono accertare illeciti e chiamare, se occorre, rinforzi armati tra polizia municipale, carabinieri e polizia. Villa Pamphili come anche villa Sciarra, sono delle realtà che rappresentano il quartiere di Monteverde, sono dei simboli e per questo vanno tenuti bene. Per questo occorrono gruppi di lavoro o associazioni che si occupano di vigilanza e gruppi o associazioni animaliste che si occupano anche di tutelare e proteggere le comunità di specie animali abitanti delle ville. Si potrebbero far partecipare anche persone che percepiscono Reddito di Cittadinanza (donando loro dignità) ed ingaggiarle in lavori socialmente utili all’interno della villa".

Da Massimina alla Pisana, da Pantano di Grano a Bravetta, quali sono i suoi progetti per riqualificare le periferie del Municipio, aumentandone servizi, collegamenti e luoghi di aggregazione e cultura?

"Via della Pisana è uno scandalo a cielo aperto ed è vergognoso che il Campidoglio non se ne curi e che la regione se ne infischi completamente, segno del degrado della istituzione regionale. Intanto la linea 808 dovrebbe raddoppiare le corse con mezzi più snelli. Poi va posta una limitazione ai mezzi pesanti. A Bravetta bisogna progettare un anello a senso unico per fluidificare il traffico e aumentare parcheggi. Allo stesso tempo creare percorsi e linee dirette in luoghi di cultura. Alla domanda come riqualificare il quartiere rispondo facendo riferimento al nostro programma delle XII tavole ed in particolare alla tavola V attraverso la quale i nostri progetti sono quelli di riqualificare ogni quartiere rilanciando percorsi culturali. Il quartiere Monteverde è uno di quei quartieri che vanta un grande patrimonio storico, culturale ed archeologico e proprio per questo andrebbe valorizzato. Da archeologa la mia intenzione sarebbe quella di creare un gruppo operativo con base proprio all’interno del Municipio rappresentato da archeologi, storici, storici dell’arte ed architetti già operanti nel quartiere al fine di operare per la valorizzazione dei beni storici culturali del quartiere e realizzare visite periodiche di alcuni siti poco conosciuti o chiusi al pubblico. Inoltre organizzare eventi dove rendere partecipi anche i cittadini anche dal punto di vista organizzativo".

Le condizioni dei plessi scolastici del territorio, fatti salvi alcuni da poco riaperti o in parte riqualificati, non sono brillanti: cosa farà, qualora diventasse presidente, per dare una svolta decisiva nella messa in sicurezza e nell’ammodernamento delle scuole del XII?

"Le condizioni delle scuole manutenute dal comune o dalla città metropolitana vanno monitorate costantemente dalle consulte territoriali gratuite del municipio a cui parteciperanno i consiglieri di zona e i rappresentanti scolastici di docenti studenti e genitori e i comitati di quartiere".