INTERVISTA | Teatro di Roma, Baldassarre: "Il Pd cita Gramsci, sono loro che occupano la cultura"

La Regione Lazio non ci sta a fare la parte del cattivo. Membro del consiglio d'amministrazione della Fondazione Teatro di Roma, l'ente guidato dal centrodestra rivendica la scelta fatta, insieme al ministero della Cultura, di scegliere Luca De Fusco come direttore generale. E a quanto pare, non si fa "intimidire" dalla prospettiva di uno scioglimento della Fondazione, paventata dalla maggioranza capitolina in caso di mancate dimissioni dell'ex numero uno dello Stabile di Napoli. Dopo Francesco Rocca, interviene a RomaToday sull'argomento anche l'assessora alla Cultura Simona Renata Baldassarre, leghista, eurodeputata: "Loro citano Gramsci, noi siamo liberali. De Fusco è super partes".

Assessora, la maggioranza capitolina ha dato mandato al Sindaco di valutare l’uscita dalla Fondazione. Di fronte a una prospettiva del genere, secondo lei ci sono i margini per tornare a discutere sulla nomina di De Fusco?

"Lasciamo la sinistra ad arrovellarsi sui suoi vasti programmi. Noi pensiamo che l'arte deve essere libera dalle tessere di partito. De Fusco è stato nominato dal Cda regolarmente convocato, il presidente e una consigliera in quota Comune hanno disertato perché non avevano la maggioranza e non volevano accettare nessun compromesso. Ma la democrazia è fatta di regole che ci diamo per il vivere civile. Non è che la accetti se hai la maggioranza e, se non la hai, fai saltare il banco o, peggio, cerchi di bloccare la nomina del Direttore o esci dalla Fondazione. Nomina che andava fatta subito, perché entro il 31 gennaio va approvato il programma per accedere ai finanziamenti del Ministero della Cultura.

Qualora uscisse il Comune, cosa ci dobbiamo aspettare a livello di finanziamenti e gestione delle strutture?

De Fusco ha lavorato per istituzioni con maggioranze di tutti i colori. Sono convinta che saprà trovare soluzioni affinché tutte le sensibilità culturali siano soddisfatte, incluse quelle che rappresenta il Pd".

Facendo un passo indietro. Come Regione, componente del Cda, qual è il mandato che è stato dato a Luca De Fusco?

"È il Cda che in autonomia nomina il direttore, non la Regione. Sicuramente i nostri componenti sono stati nominati per fare il bene di Roma e dei suoi teatri e mi sembra che la nomina di De Fusco sia assolutamente in linea con questi principi.

Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro dei teatri di Roma?

De Fusco ha una vasta esperienza, dal Mercadante di Napoli al Bellini di Catania. Ha anche migliorato le performance dei teatri dove ha lavorato. Considerando che si tratta di una figura politicamente super partes - anzi, da giovane era anche socialista! -, mi sembra che al Pd non vada bene solo perché non ha la sua tessera".

Il centrosinistra accusa il centrodestra di voler colonizzare le istituzioni culturali. Cosa risponde a riguardo?

"Io credo che il Pd abbia occupato la cultura, bisognerebbe semmai liberare la cultura dal controllo del Pd. Non a caso Siciliano si è richiamato in conferenza stampa apertamente a Gramsci, che teorizzava il controllo della cultura da parte del PCI".

C’è la volontà effettiva di avere maggiore controllo sulla cultura del territorio?

Noi siamo liberali e non evochiamo il comunismo. La cultura deve guardare al futuro e gli artisti devono essere premiati per il loro valore, non per le appartenenze. I fatti sono questi: Siciliano, il Presidente del Teatro di Roma, è un dirigente del Pd: al suo fianco, ora c’è De Fusco, che non ha affiliazioni. Il Pd, che non aveva la maggioranza nel Cda, voleva fare doppietta. Qual è l’occupazione della destra? Io vedo l’esatto opposto.

Io dico: rimettiamo la cultura al centro e lavoriamo per Roma. Il Comune e il Pd sanno che le porte della Regione sono aperte. Ma devono essere disposti a riconoscerci come interlocutori, basta con le drammatizzazioni, con gli appelli alla difesa della democrazia contro la destra. Non ci sono attacchi né alla democrazia, né al Comune o al Pd".

La ricostruzione di quanto accaduto il 20 gennaio in Cda, sostenuta dai contrari alla nomina, è che De Fusco sia stato “spinto” dall’onorevole Mollicone. E’ vero?

"La terna dei profili per scegliere il Dg è stata fatta da una commissione di esperti. Né l’onorevole Mollicone, né la sottoscritta hanno compilato liste o scelto il nome".

Risponde al vero quanto sostenuto da Gualtieri e Gotor, che rivendicano un sostanziale accordo con voi e ministero sul processo di nomina del nuovo direttore, prima della scelta di De Fusco?

"Quando incontro l’assessore Gotor, ci confrontiamo sulle faccende della cultura e di Roma, sicuramente. Ma il Cda sta là proprio per creare un filtro fra arte e politica, ed è giusto che questo filtro ci sia".