Ornella Segnalini: "Presto tutti i cantieri solo di notte. Capisco i disagi dei cittadini, ma i lavori servono per una Roma più bella e vivibile"

Tra gli assessori scelti da Roberto Gualtieri due anni fa è quella con il profilo più tecnico. Chi la ama - tanti in Campidoglio - ne esalta la determinazione e la capacità di risolvere i problemi. Chi la odia - pochissimi - dice "è facile fare l'assessora ai lavori pubblici con tutti i soldi del Giubileo. I cantieri così si aprono facilmente, la bravura si vede nel chiuderli". Ornella Segnalini, assessora ai lavori pubblici di Roma Capitale, non guarda né agli elogi, né alle critiche. Non lavora per finire sui giornali e fermarla per l'intervista è praticamente un'impresa. Il bilancio di due anni è fatto di cantieri, cantieri e ancora cantieri, quelli che lei monitora costantemente.

Assessora Segnalini, sappiamo che lei arriva in giunta voluta da Gualtieri. Come l'ha coinvolta in questa sfida?

Quello con il sindaco Gualtieri è stato un incontro fortunato e proficuo. Da subito ci siamo capiti e abbiamo condiviso intenti e progetti. Nel colloquio ho iniziato a parlare del Peschiera e della diga del Paglia e ho concluso suggerendo di ricorrere anche ad Anas per la manutenzione stradale, per mettere mano alle buche sulle strade nei primi 30 giorni di giunta.

Tecnico prestato alla politica, ha lavorato per diverse realtà. In cosa è diverso il Comune di Roma?

Non è così diversa l’esperienza da assessore, nel senso che continuo a lavorare per la collettività, solo in un altro contesto. Come direttore generale del ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili mi sono occupata, naturalmente, di temi che riguardavano tutto il Paese, dalle strade alle gallerie, dalle dighe ai ponti. Ho costruito la mia esperienza misurandomi con realtà differenti e questo mi ha permesso di acquisire conoscenze e un metodo di lavoro che oggi ancora mi guidano. Ora sento di avere una responsabilità in più, perché ho un ulteriore dovere che è quello di governare il processo decisionale. Ma il mio obiettivo è sempre quello di agire nell’ottica del bene comune.

Pronti via, il suo primo provvedimento è stato quello di un accordo con Anas. Come sta andando e che risultati sta portando?

L’obiettivo, fin dal primo giorno, è stato colmare il gap manutentivo di cui soffriva Roma. Il dipartimento Csimu si occupa della manutenzione della città e da subito abbiamo ripreso gli interventi sulle strade e sulle altre infrastrutture cittadine. Ma abbiamo anche voluto imprimere una accelerazione. In questo contesto è stato possibile sottoscrivere con Anas un accordo per la riqualificazione di alcune strade della viabilità principale. Con i fondi del bilancio prima e ora con quelli del Giubileo stiamo procedendo, oltre alle grandi opere, anche alla riqualificazione delle arterie della viabilità principale: Csimu e Anas stanno portando entrambi avanti questa sfida.

Se si pensa ai lavori pubblici vengono in mente i tanti cantieri che stanno caratterizzando la città. Cosa pensa delle lamentele dei cittadini bloccate nel traffico?

Capisco le ragioni dei cittadini, i cantieri provocano dei disagi. Però, dobbiamo pensare prima di tutto che da anni non si facevano lavori di quest’importanza, volti a un miglioramento radicale. La città sarà molto più bella e vivibile. Stiamo anche organizzando misure volte a correggere la situazione. Ad esempio, la viabilità, grazie ai correttivi messi in atto da un’apposita struttura creata dal sindaco, è già migliorata intorno a Castel Sant’Angelo e Ponte dell’Industria. Però, stiamo studiando anche misure strutturali. Ad esempio, si sta parlando già di smart working, almeno due giorni a settimana per il personale del Comune. Per quanto riguarda invece i cantieri stradali, non stiamo avendo lamentele: vengono fatti di notte, spesso le persone neanche se ne accorgono; ho ricevuto tanti ringraziamenti per alcune strade molto frequentate: Braccianese, lungotevere Testaccio e viale Trastevere. E proprio a partire da questa positiva metodologia di lavoro, stiamo per portare in giunta una delibera per svolgere tutti i cantieri, non solo quelli afferenti ai lavori pubblici, prevalentemente di notte, coordinandoci tra assessori.

Ci spiega quali sono i cantieri del Giubileo più critici e come state lavorando per limitare i disagi?

I cantieri del Giubileo sono molti. Tra quelli più importanti e impattanti ci sono piazza Pia che ci restituirà una piazza completamente pedonale, liberata dalle migliaia di auto che vi transitano giornalmente; piazza della Repubblica e piazza dei Cinquecento, dove è in corso di realizzazione un’opera caratterizzata da nuovi spazi pedonali che puntano al decoro e alla valorizzazione delle preesistenze archeologiche; Ponte dell’Industria che verrà restituito non solo alle auto ma soprattutto sarà utilizzato da bus, pedoni e ciclisti. Realizzeremo tutte opere belle nel rispetto della filologia storica. Questi grandi interventi che insieme valgono circa 120 milioni di euro di fondi del Giubileo saranno motivo di vanto per la città, ma è scontato che dove si lavora si hanno ripercussioni sul traffico. Con il collega Eugenio Patanè e insieme al coordinatore della mobilità per il giubileo Mario De Sclavis, stiamo facendo il possibile per ridurre i disagi. Da quando sono partiti i lavori, la situazione è migliorata, ma è evidente che lavori così impegnativi non passano inosservati. Oltre a queste opere iconiche, con i fondi del Giubileo, stiamo riqualificando le grandi arterie romane. Abbiamo a disposizione oltre 190 milioni per la viabilità principale a cui si sommano 31 per le pavimentazioni storiche e 14 per i lungotevere. Lavori importanti che creano dei disagi, ma che stanno già dando vantaggi enormi in termini di eliminazione di buche, decoro e sicurezza stradale.

Quali grandi cantieri sono in partenza?

La prossima grande opera è la riqualificazione della piazza San Giovanni. Abbiamo chiuso la conferenza di servizi: il cantiere partirà a marzo e si concluderà entro il 2024. Realizzeremo una piazza ambientalmente sostenibile, nel rispetto della permeabilità e di contenimento delle isole di calore: a questo fine la presenza di fontane a raso, come a Bordeaux, creerà pavimentazioni fruibili e refrigeranti. È un progetto da 15 milioni di euro che cambierà il volto dello spazio pubblico anche in grado di creare giochi di luci e riflessi con la bellissima Basilica che accoglie. Di prossimo avvio c’è anche il cantiere per la viabilità dell’A1 a Tor Vergata, un’opera molto importante per la viabilità in un’area in cui insistono abitazioni, Università e Policlinico. Sarà realizzata da Anas con un investimento giubilare di 24 milioni.

Il suo assessorato è associato alle buche. La sensazione è che ci siano stati molti interventi sulle strade. Ci traccia un bilancio?

È un bel bilancio. Sono molto orgogliosa di quanto abbiamo fatto fino ad ora. Ho la fortuna di avere una struttura, il Csimu, che lavora egregiamente. Da quando ci siamo insediati abbiamo immediatamente tracciato un piano di interventi straordinari, recuperando anche l’assenza di manutenzione ordinaria che purtroppo si era accumulata. Il Piano strade punta alla riqualificazione degli 800 chilometri della viabilità principale gestita dal Csimu, oltre 700 strade. Ad oggi siamo intervenuti sui primi 300 chilometri, lavorando di notte e operando una riqualificazione profonda, mediamente di 10-12 centimetri, ma talvolta fino a 25 centimetri, per lasciare ai romani strade durature e più sicure dal punto di vista dell’incidentalità.

Alla fine dei cinque anni, nella prossima campagna elettorale, si potrà secondo lei tenere il tema buche fuori dalla elettorale?

Per la fine del mandato contiamo di aver riqualificato gli 800 chilometri delle strade di viabilità principale, quelle dove transita il 65% del traffico cittadino. Strade molto frequentate e vissute dai romani. Ma non sono le sole strade di Roma. Nella Capitale ci sono infatti 7.800 chilometri di viabilità, di cui 7.000 sono in capo ai Municipi che stanno operando per la riqualificazione anche attraverso le risorse del Giubileo.

Piove e Roma si allaga. Come state intervenendo e come siete intervenuti per evitare gli allagamenti?

Il problema, purtroppo, riguarda tutte le città del mondo a fronte dei cambiamenti climatici: soffrono Milano, Genova, Parigi e recentemente anche New York che hanno avuto eventi climatici avversi non gestibili con fognature vecchie di oltre 100 anni. Quando piove molto i sistemi fognari non riescono a smaltire in tempo le acque piovane. Anche su questo piano stiamo lavorando. Innanzitutto, pulendo durante i lavori di manutenzione stradale i sistemi di raccolta (caditoie e bocche di lupo) laddove necessario e in particolare nelle zone di compluvio. Dall’inverno scorso sono stati eseguiti circa 40.000 interventi sulle aree soggette ad allagamenti e abbiamo stanziato 5,5 milioni di euro per la pulizia della caditoie per i prossimi tre anni. Oltre a ciò, stiamo realizzando alcuni nuovi collettori fognari come l’Alto Farnesina per mitigare gli allagamenti nell’area di Ponte Milvio e Corso Francia, e stiamo progettando la cassa di espansione Madonetta per evitare che si ripetano i tragici allagamenti di Casal Palocco e Infernetto.

Quali sono i grandi progetti futuri in partenza?

Illuminare la città partendo dalle periferie. Recuperare il gap in termini di impianti fognari e idrici. Per fare tutto questo siamo già pronti da diversi mesi e a breve annunceremo i dettagli.

Lei è una donna del fare e i risultati devo dire la premiano. Cosa sente di aver portato in positivo a questa giunta?

È vero, preferisco lavorare a testa bassa. In due anni di lavoro ho cercato di valorizzare al massimo le tante competenze presenti nella struttura e ognuno di loro ha portato la propria esperienza con l’obiettivo di trasformare Roma in una città più accogliente. I frutti iniziano a vedersi, soprattutto, considerando le condizioni di partenza. Di positivo penso di aver portato tanta, tanta passione nelle cose che faccio.

Che voto si dà per il lavoro fatto in questi due anni?

Il voto lo daranno i cittadini alla fine del mandato. Per il momento mi sento ancora sotto esame. Il mio voto lo posticipo di un anno, all’apertura del Giubileo.