INTERVISTA | Roberta Della Casa passa a Forza Italia: "Non sono una traditrice. Il Movimento ha tradito tutti noi"

La consigliera regionale Roberta Della Casa, eletta a marzo nelle fila del Movimento Cinque Stelle, è passata ufficialmente con la maggioranza di centrodestra, aderendo al gruppo di Forza Italia. Dopo le voci ferragostane - mai smentite dalla diretta interessata - l'ex presidente del IV municipio si prepara ad ufficializzare il passaggio in una conferenza stampa convocata per il prossimo 1 settembre. Dopo averci malamente liquidato, in pieno stile M5S, nei giorni di ferragosto, stavolta Della Casa - evidentemente già trasformata nei rapporti con la stampa dal cambio di casacca - accetta di parlare e di spiegare i motivi del passaggio. Non mancano le critiche al M5S "partito fotocopia del PD" e le rivelazioni su veti posti nei suoi confronti proprio dal partito democratico.

Consigliera Della Casa, possiamo dire che è entrata ufficialmente in Forza Italia?

Direi di sì. L'adesione al gruppo in Regione Lazio è stata depositata.

Eletta nel M5S, ora entra in maggioranza nel centrodestra. Non ritiene sarebbe stato più coerente, con i principi grillini e nei confronti dei suoi elettori, dimettersi e poi farsi eleggere alle prossime elezioni con i forzisti?

Quali principi grillini? Purtroppo quelli del M5S in cui ho fortemente creduto non ci sono più. Del resto lo stesso movimento né di destra né di sinistra ha deciso di posizionarsi a sinistra. Forse sarebbe stato più giusto fondare un nuovo partito?

Non si sente in colpa con chi l'ha votata in quanto grillina?

Io ho preso un impegno personale con gli elettori e quello non lo tradirò mai. Con il voto di preferenza si eleggono i propri rappresentanti e posso garantire che chi mi ha votata continuerà a trovare in me la propria voce.

Perché proprio Forza Italia?

Forza Italia è un partito in espansione, moderato che abbraccia più il centro che la destra dell'arco costituzionale. È una posizione fondamentale in un momento politico di tensioni, per l'equilibrio della stessa maggioranza regionale e nazionale nonché una voce italiana fondamentale e razionale in Europa.

Con il passaggio a Forza Italia che fine fanno alcune battaglie che ha portato avanti in campagna elettorale? Su tutte penso al termovalorizzatore. Continua ad essere contraria?

Alcune battaglie sono di buon senso e non legate alla bandiera. Io mantengo il mio impegno nei confronti dei cittadini, elettori e non. Sul termovalorizzatore di Gualtieri continuo ad essere contraria perché la transizione ecologica si attua con programmi seri di riduzione dei rifiuti e aumento del riciclo/riuso e giusti impianti a basso impatto per il residuo e per la chiusura del ciclo.

C'è chi dice che la campagna acquisti di Forza Italia in regione serva a presentare il conto a Rocca. Cosa accadrà?

Stimo molto il Presidente Rocca e tutta la maggioranza lo sostiene, non ci sono ostilità ma la voglia di lavorare per il bene del Lazio.

Cosa è successo dopo l'uscita delle indiscrezioni sul suo passaggio a Forza Italia? Ha ricevuto molte critiche?

Le critiche erano scontate, me le aspettavo. Ovviamente chi non vive certe situazioni difficilmente le comprende. Ho ricevuto in privato anche tanti attestati di stima e penso che tante persone nelle prossime settimane prenderanno posizioni simili alla mia. Preferisco guardare avanti, sono serena e in pace con la mia coscienza certa di aver sempre fatto del mio meglio per il bene comune.

Nel suo post nei giorni dopo ferragosto ha fatto riferimento al dito e alla luna. Si pensa a Della Casa in Forza Italia, ma si ignora cosa sta accadendo nel M5S. Ecco, ci spiega quel che accade sulla "luna pentastellata"?

Il Movimento ha dimenticato se stesso, è completamente sparito dai territori e lo abbiamo visto nelle ultime amministrative. La riorganizzazione del Presidente Conte non decolla e aumenta l'emorragia di portavoce ed elettori perché tutto ruota soltanto intorno alla figura del leader e di pochi nominati in segreteria. Bisognerebbe smetterla di parlare di traditori, quando ad andarsene sono centinaia di persone. La dirigenza dovrebbe farsi delle domande e cercare di evitare la fuga. Il M5S iinvece nsegue e copia il PD senza avere la forza di affermarsi, non valorizza le proprie risorse e ha iniziato a parlare solo per slogan.

La sua candidatura alle regionali è di gennaio. In questi mesi cosa si aspettava che non è accaduto?

Be, diciamo che all'insoddisfazione per il nuovo corso si è aggiunto il disagio personale dettato da certi comportamenti. Non ho ottenuto alcuni ruoli per un veto messo dal PD, non ero gradita come capogruppo per lo stesso motivo, ci sono state posizioni interne ostili ad alcuni atti presentati. Una sera sono stata convocata insieme ai colleghi regionali in una riunione trappola dove pensavamo di trovare la segreteria e invece erano presenti decine di persone chiamate a puntare il dito. Ancora: per aver tentato di aiutare un territorio a superare alcune difficoltà ho ricevuto parole pesanti dalla vice presidente (Paola Taverna, ndr). Direi che il dialogo era ormai impossibile.

Pensa ci siano colpe specifiche tra i dirigenti romani o laziali?

Quando una nave affonda ovviamente il comandante ha le sue responsabilità.

Ci vuole fare qualche nome?

Conte è un uomo intelligente ma evidentemente vuole cancellare la base e circondarsi di yes men; persone che invece che risolvere conflitti li alimentano per proprio tornaconto.

Roberta Della Casa, quindi non si sente una traditrice?

Assolutamente no, sono sempre la stessa. Il Movimento ha tradito tutti noi e non il contrario. Continuerò a lavorare sul territorio, a rispettare gli impegni, a metterci la faccia e chi mi conosce lo sa! Chi non mi conosce avrà modo di valutare nel tempo.