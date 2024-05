Azione, l'addio di Dionisi: "È diventato un progetto populista. Alle Europee appoggio Tidei, il centro va ricostruito"

La scorsa settimana un pezzo di Azione Roma e provincia ha annunciato ufficialmente l'appoggio alla lista degli Stati Uniti d'Europa, progetto elettorale che alle Europee dell'8 e 9 giugno vede insieme Italia Viva di Matteo Renzi e +Europa di Emma Bonino e Riccardo Magi. Tra loro, ad aver aderito c'è anche Pierluca Dionisi, 46 anni, ex sindaco di Canterano. Per molti un nome che dice poco, ma per chi ha seguito le dinamiche del partito di Calenda soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, rappresenta la punta dell'iceberg di un graduale allontanamento di una parte degli azionisti post elezioni regionali. Ed è colui che si è giocato al Tar (perdendo) l'ingresso in consiglio regionale con il renziano Luciano Nobili. "Appoggiare questa lista è una scelta politica che auspicavo potesse fare tutto il partito, ma non è stato così", spiega Dionisi.

Dionisi, lei non è entrato per un soffio in Regione a febbraio 2023. Appoggiando gli Stati Uniti d'Europa a giugno, potrebbe permettere l'ingresso a Strasburgo di Marietta Tidei, che le lascerebbe il posto alla Pisana.

"Innanzitutto ci tengo a dire che appoggiare gli Stati Uniti d'Europa è una scelta politica, una scelta che avrebbe potuto e dovuto fare tutta Azione. Bisognava riprendere il filo interrotto del Terzo Polo. Io come gli altri che insieme a me hanno compiuto questa scelta, siamo rimasti a quella fase del progetto politico, altri evidentemente hanno fatto una scelta differente, cambiando idea. Dopodiché non sono ipocrita, l'ingresso in Europa di Tidei comporterebbe il mio ingresso in Regione e questo non può che farmi piacere. In ogni caso non c'è niente di scontato, non siamo alle liste bloccate. Appoggerò Marietta e auspico la sua elezione".

Questo però comporta una rottura con Calenda e con tutta Azione, che invece ha scelto una sorta di isolamento e corre da solo.

"E' una rottura nella misura in cui si ritiene che non ci sia bisogno dialogare con nessuno. Io invece ritenevo si dovesse continuare nella riunificazione delle forze liberali, ci sono delle forti ragioni politiche. Perché in così tanti hanno voluto aderire agli Stati Uniti d'Europa? Io personalmente rappresento la metà dei voti a Roma e due terzi in provincia, questo è un dato che va considerato. Purtroppo Azione è partita con delle premesse, nel tempo è diventata una cosa diversa. Era il partito del merito, ma si sono fatte scelte differenti".

Si riferisce al fatto che nonostante il risultato a febbraio 2023, lei non ha mai avuto alcun ruolo?

"Ho dimostrato di avere più merito di altri grazie ai voti, ma sono stato messo all'angolo forse per non infastidire chi faceva parte del cerchio magico di Calenda. L'appoggio a Petitti invece che a me? Ma ci può stare, è una dinamica politica accettabile. Però poi esiste un dopo. Il risultato andava gestito diversamente, dando spazio e dignità a chi aveva dimostrato di avere consenso, che è frutto di capacità e non di retaggi. Dopo le Regionali c'era la possibilità di iniziare un percorso congressuale, ci abbiamo creduto. Poi però ci siamo ritrovati in un partito commissariato sia a Roma sia nel Lazio e un congresso nazionale interrotto. Dovevamo creare un nuovo partito dei liberali, un vero Terzo Polo, invece qualcuno ha cominciato a dire che da settembre ci sarà una nuova Azione, con un nuovo tesseramento. Il marketing che ha la meglio sulla politica, come se bastasse cambiare simbolo o nome alla ditta. Cosa costruisci senza alleati? Ad oggi Azione è da sola, non dialoga. E compie scelte ogni volta differenti a livello locale, come appoggiare Soru in Sardegna o il centrodestra in Basilicata, creando confusione".

Quali sono gli errori più marcati che secondo lei hanno portato a questa fuga?

"Ci si è allontanati dal dna liberale che ne caratterizzava le origini. Si è cominciato ad attingere da un certo moralismo intransigente che crea alterità e incapacità di dialogo. Io vengo da una cultura centrista e diffido sempre dai moralisti perché spesso di rivelano cattivi maestri, moralisti senza morale. Ora Azione mi sembra un partito personalistico che fa l'occhiolino al grillismo. In passato è stato detto che il progetto centrista 'fa schifo' (lo dichiarò Calenda a la7, intervistato da Lilli Gruber nel 2021, ndr), ma a me pare un'enorme contraddizione. Azione nasce per compiere politiche centriste, dire così è contraddittorio e incomprensibile".

Quindi cosa sta mancando ad Azione a livello nazionale e locale?

"Un progetto chiaro che generi entusiasmo, che coinvolga la classe dirigente e parli al territorio per ottenere da quest'ultimo la spinta giusta per ottenere i risultati. La passione non va mortificata, va accarezzata. I partiti non devono essere monoliti, è giusto avere linee chiare ma vanno accettate posizioni differenziate: saperle unire, trovare lo spazio della mediazione è importante e oggi questo non c'è. Saperlo fare è uno sforzo, ma è anche un grande regalo da fare alla politica di oggi".

Quindi lei è d'accordo con chi, per esempio nel Pd, sostiene il ritorno del campo largo?

"Innanzitutto io voglio rimettere in piedi il campo liberale, poi si può iniziare una qualche forma di dialogo ma dopo le Europee. Vedremo con chi, lo determineranno molto anche i risultati. In passato i grandi cambi di prospettiva politica si facevano partendo dai programmi, con una lunga gestazione. Oggi invece ci si prende a parolacce per mesi, ogni giorno, poi dalla sera alla mattina si cambia idea. Non funziona così, ci vogliono percorsi lunghi".

Ecco lei per esempio con Marietta Tidei a parolacce non si è mai preso, anzi già alle Regionali eravate in ticket.

"Decidemmo di sostenerci a vicenda perché guardavamo oltre gli steccato. Già da allora avevamo iniziato un processo di unificazione del campo liberale, per noi il dialogo è sempre aperto".

Se dovesse entrare in consiglio, cosa farà? A quale partito aderirà?

"La scelta si farà dopo insieme a tutti quelli che hanno compiuto il mio stesso passaggio e mi sostengono. Andrà fatta ovviamente, ma per ora si tratta di aderire ad un progetto elettorale che riteniamo più convincente e con più opportunità di riuscita. Poi vediamo".

E' rimasto deluso da Calenda?

"Ho creduto al progetto di Azione quando era ancora un'idea di partito, con meno dell'1% ai sondaggi. Calenda mi ha ammaliato, era in continuità con la mia storia politica personale. Azione voleva cambiare l'inerzia della politica italiana lontano dal populismo imperante. Invece, purtroppo, si sono persi per strada".