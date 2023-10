Monica Lucarelli: "Osp covid, ambulanti, pari opportunità: così lavoriamo al cambiamento. Che voto mi dò? Sette meno"

"Sono una manager prestata alla politica. Quando smetterò di ricoprire questo ruolo tornerò serenamente al mio lavoro". Monica Lucarelli durante il lungo colloquio con RomaToday ripete spesso questo concetto. È quello che usa per spiegare il modo in cui vive le voci che da un anno e mezzo la danno in bilico, pronta a essere sostituita in un rimpasto virtuale, sempre smentito da Gualtieri. "Ormai sono una funambola" dice con ironia prima di snocciolare i risultati raggiunti e quelli che arriveranno a breve. "Diciamo che siamo stati un diesel", spiega motivando i ritardi su alcune partite che, proprio nei prossimi giorni, vedranno annunci importanti. E qualcosa di quel che accadrà lo anticipa in questa intervista a RomaToday.

Assessora, partiamo da una domanda generica...

Vuole chiedermi chi me l'ha fatto fare? (ride, ndr).

È una buona sintesi. Però mi interessava sapere, dal punto di vista di un'imprenditrice prestata alla politica, come sta andando questa avventura.

Partiamo con il dire che più che imprenditrice sono in realtà una manager provvisoriamente in politica: da tempo avevo lasciato l'impresa di famiglia e ricoprivo ruoli di vertice in altre aziende. Mi piacciono le sfide e quando mi si è presentata quest'occasione l'ho vista come una possibilità interessante da un lato per portare la cultura d'impresa nella macchina amministrativa, dall'altro per apprendere quel che c'è dall'altra parte. Rispetto alla realtà che mi sono trovata a vivere, direi che va oltre ciò che potessi immaginare, nel bene e nel male. Sia le difficoltà che si incontrano che le opportunità di cambiamento che si possono ingenerare, vanno oltre l’ipotizzabile. Quindi direi che è tutto molto interessante, anche se faticoso"

Parla di burocrazia e lentezza amministrativa?

Parlo di regole scritte e non scritte. Per le regole scritte c'è lo studio e in questi due anni ho studiato e imparato tantissimo. Per le regole non scritte, quelle della politica, ammetto di essere in maggiore difficoltà. Del resto la mia volontà è quella di restare un tecnico prestato alla politica.

Per fare il salto dal mondo imprenditoriale a quello politico immagino ci sia stato bisogno di grande fiducia nel sindaco e nella giunta di cui fa parte...

Assolutamente. Con entrambi c'è un ottimo rapporto. Sono partita che non conoscevo nessuno dei miei colleghi e all'inizio, nel primo anno e mezzo abbiamo dovuto correre e ci sono state poche occasioni di lavorare insieme e di confronto vero. Negli ultimi mesi stiamo iniziando a mettere a terra una serie di progettualità corali, in cui il lavoro di tutti è importante. Penso, per esempio, al regolamento osp, dove più realtà della giunta hanno contribuito alla stesura, devo dire arrivando a un risultato di assoluto valore.

La raccontano come politicamente vicina all'ex governatore Zingaretti: sarebbe stato lui a fare il suo nome a Gualtieri. Ci può raccontare qual è la verità?

Conosco Nicola Zingaretti da quando ero vice presidente dell'unione industriali e lui era presidente della provincia di Roma. Non abbiamo mai avuto confronti di natura politica, specie quando poi ha ricoperto ruoli in regione. Sono arrivata a conoscere Gualtieri perché alcuni professionisti mi hanno parlato del movimento civico che stava nascendo durante la sua candidatura. Mi invitarono a una riunione: per me era più per riprendere dei rapporti avendo l'intenzione di tornare da Milano dove vivevo. Era luglio e ho conosciuto così Onorato e Ranucci (animatori della lista civica Gualtieri). Mi chiamarono. Ci fu un incontro in cui c'era anche il sindaco. Ci siamo confrontati con lui per oltre un'ora; un incontro in cui lui fece molte domande a me, io altrettante a lui. Ed eccoci qua.

Quindi sulla sua presenza in giunta non c'è lo zampino di Zingaretti?

Assolutamente no. Io scherzo sempre dicendo che si cerca sempre una donna che venga dal mondo dell'impresa, che abbia figli, che magari sia ingegnere. Facendo l'incrocio purtroppo siamo poche e quindi in questo caso è venuto fuori il mio nome.

A Gualtieri quindi lei serviva per questi motivi?

Perché no. Il mondo dell'impresa è un mondo importante che produce pil e produce lavoro. La rappresentanza politica di quel mondo è importante e non deve esserlo solo in campagna elettorale. Che si cerchi qualcuno che interpreti quei valori è una cosa giusta e doverosa.

Da un anno e mezzo viene descritta come assessora in bilico...

Sì, ormai sono una funambola (ride, ndr)

Che effetto le fa leggere queste voci?

Dipende dallo spirito con cui uno interpreta questi ruoli. Se uno fa della politica la propria ragione di vita, probabilmente vive male certe voci. Io mi sento prestata alla politica e interpreto il ruolo di assessora con due principi. Da un lato voglio essere utile all'amministrazione, ovviamente sempre in sinergia con il sindaco. Dall'altro voglio portare avanti scelte e provvedimenti che siano in linea con i valori in cui credo. Quando questi due principi si incrociano con i risultati io sento di essere a posto. Se ciò non avviene, come accade anche per altri lavori, si può sempre cambiare. Le deleghe sono del resto nelle mani del sindaco.

Provo a tradurre: i risultati lei pensa ci siano. Le voci quindi sono gossip politico, dettate da antipatie?

Penso che il mio assessorato ha delle deleghe importanti, che hanno un grosso impatto sulla città e sui cittadini. Anche per questo fa gola. Poi ovviamente a qualcuno non piace come sto lavorando, ma questo fa parte del gioco, è assolutamente normale.

Lei sente antipatie politiche?

Pago sicuramente il mio non avere un partito alle spalle. Forse però, mi viene da dire, che sono qui proprio perché non rappresento nessun mondo in particolare, se non quello dei valori di cui parlavamo prima. Ho fatto la campagna elettorale partendo da zero, ho preso i miei voti per essere eletta. Ritengo quindi di aver fatto sinora un percorso molto pulito e lineare.

I risultati diciamo però che la soddisfano...

Se parliamo di deleghe come quelle del commercio, non potevamo portare risultati immediati. Abbiamo dovuto riprendere in mano praticamente tutti i regolamenti, aprire confronti e mettere in moto la macchina che abbiamo trovato praticamente ferma. Se devo misurare con i tempi a cui sono abituata, mi viene da dire che non sono nel posto giusto: la macchina amministrativa ha altri tempi rispetto a quelli delle imprese. Penso che siamo un motore diesel: si parte piano, si studia molto, si incardina bene per poi portare risultati nel medio lungo periodo.

Osp Covid, è vero che punta a ridimensionarle?

Il mio obiettivo è valorizzare tutto ciò che di buono è venuto fuori da questa esperienza. Chi ha investito, chi l'ha fatto rispettando le regole, puntando sulla qualità, è giusto che abbia ancora la possibilità di valorizzare il suolo pubblico che, lo ricordo, è un bene condiviso. Il concedere questa possibilità deve però contemperare la qualità della vita dei residenti o più in generale di chi vive un territorio. Si tende a fare una narrazione dei ristoratori contro i residenti. Dal confronto ho però capito che c'è l'idea condivisa che il suolo pubblico vada utilizzato nella maniera più opportuna e in base a quello stiamo lavorando.

Ridurrete quindi le osp Covid a Monti, Trastevere e in alcune zone del centro storico?

Sì. Consentiremo a tutti di avere delle concessioni di suolo pubblico, senza le esagerazioni scaturite dall'emergenza Covid. Puntiamo invece a facilitare le concessioni in aree meno vissute e dove anche in passato sono state date meno autorizzazioni. Zone in cui la presenza di tavolini significa portare luce e vita, più in generale movida, alleggerendo il peso rispetto a zone centrali. Il tutto nel rispetto del decoro.

Come è andato il confronto con le associazioni?

Abbiamo trovato un grande supporto e sostegno dalle più importanti organizzazioni confederali. Non abbiamo intenzione di far perdere posti di lavoro, ma riteniamo importante equilibrare quanto noi mettiamo a disposizione con il modo in cui poi i cittadini e i turisti riescano a vivere la città. Va detto anche che esistono regole igienico sanitarie e noi non possiamo stravolgere quest'impianto con concessioni di suolo pubblico selvagge. Faccio un esempio: se ho un locale con una cucina molto piccola e posso servire 40 coperti, e concedendo un'osp di 100 metri quadri dò la possibilità di avere altri 80 coperti, va da sè che certe regole non possono essere rispettate. Noi dobbiamo puntare a valorizzare tutti quegli imprenditori, piccoli, medi o grandi, che fanno degli investimenti sul proprio locale. Insomma puntiamo a valorizzare la qualità perché pensiamo che il decoro passi anche da qui.

Entro quando arriverà il nuovo regolamento?

Entro metà ottobre conto di chiudere e poi presenteremo tutte le nuove regole.

Com'è invece il rapporto con gli ambulanti? Chi l'ha preceduta è stato contestato e ha presentato anche delle denunce...

Non è un rapporto facile, ma non voglio fare di tutta un'erba un fascio. Qui nessuno ha fatto minacce e forzature. Ho posto delle regole per il confronto: ci riuniamo, ci confrontiamo, ragioniamo, con una dialettica viva, ma mai fuori dalle righe altrimenti quella è la porta. Devo dire che questa modalità ha funzionato sinora, seppur con posizioni differenti. Noi non mettiamo in discussione l'esistenza delle bancarelle che, specie in questo periodo storico, servono un target di cittadini che magari non si può permettere di andare in un negozio. Quindi non è in dubbio la bancarella, ma come deve esistere. Penso che dobbiamo arrivare al cosiddetto banco tipo, che non debbano esserci quelle tende orrende che oscurano i negozi. In cambio stiamo facendo lo sforzo, con tutti e 15 i municipi, di ridefinire la localizzazione delle bancarelle, il dove stanno e cosa vendono.

Che tempi c'è per questa ridefinizione?

Dipende dal Governo. Se non dovesse approvare, nei tempi corretti, il Dl concorrenza che prevede il rinnovo fino al 2032 il rinnovo delle licenze per gli ambulanti, noi dobbiamo farci trovare pronti perché saremo costretti ad andare a bando entro fine anno. E noi stiamo lavorando in tal senso. Se dovesse essere approvato il rinnovo, lavoreremo sul banco tipo, sulla localizzazione e tutte le varie altre questioni.

Lei ha anche la delega alla sicurezza. Non ritiene la sua delega un po' monca essendo l'indirizzo della polizia locale in carico al gabinetto del sindaco?

Reputo corretto che il rapporto con il comandante sia incardinato nel gabinetto del sindaco. Ritengo che sarebbe strano che tale rapporto fosse con me, anziché con il primo cittadino. Si cade in questo errore perché si pensa che chi ha le mie deleghe debba gestire la polizia locale, come ad esempio a Milano. In realtà non è così. Io faccio un lavoro più sotterraneo, di ordinanze, di riunioni con prefettura e questura. Se dovessi avere la delega anche alla polizia locale, questo diventerebbe un assessorato alla sicurezza che assorbirebbe la totalità del mio tempo. A Milano, per dire, l'assessore fa solo quello.

Pensa quindi vada bene così?

Penso che i problemi che vediamo in città non siano dovuti alla collocazione di una delega. Tra noi assessori c'è una concertazione molto forte. Il vero problema è la coperta troppo corta, ovvero un numero dei vigili sottodimensionato rispetto alla necessità. Inoltre, da quando ho la delega alla sicurezza ed ho quindi avuto modo di conoscere zone di cui si sente parlare ogni giorno, di confrontarmi con le associazioni, ritengo che ci sia una radice unica a tutti i problemi di sicurezza che è l'abuso di alcol e droga. Questo vale per la criminalità, per le baby gang, per la malamovida, tutto nasce sempre da lì ed è quello che dovremmo andare a combattere.

Pari opportunità, cosa sta facendo per non trasformare il suo in un assessorato solo di facciata. Spesso si ha l'impressione che serva solo a dire che le donne esistono...

Molto spesso il tema delle pari opportunità si trasforma in un pink washing dell'organizzazione in cui ci si trova, sia essa privata o pubblica. Anche per questo ho puntato a essere pragmatica, innanzitutto cercando i fondi. Metterli a disposizione del tema pari opportunità è sempre difficile perché ci sono sempre cose più urgenti. Stiamo orientando su progetti culturali nelle scuole, per l'empowerment femminile, per l'ampliamento della rete antiviolenza e per i posti rifugio per le donne vittime di violenza. Infine abbiamo avviato un percorso per la certificazione di genere della nostra amministrazione. Siamo i primi in Italia a farlo.

Il momento più difficile di questi due anni qual è stato?

Non mi nascondo: è stato l'arresto di Marianera. Mi sono resa conto di quanto facile sia finire coinvolte in certe situazioni alle quali ero totalmente estranea. Mi sono ritrovata associata a certi fatti, con il mio nome e la mia foto sui giornali. Ho dovuto rispondere ai genitori delle amiche dei miei figli fuori da scuola che chiaramente ti chiedono conto. Per chi come me non è abituato alla politica è sicuramente complicato: ci vuole molto pelo sullo stomaco e situazioni come queste sicuramente me l'hanno fatto venire.

Il momento più bello?

Quando sono andata qualche mese fa all'inaugurazione del bar del mercato dei fiori sulla via Palmiro Togliatti. Ho visto come, grazie agli sforzi di tutti, della parte politica come di quella amministrativa, i lavoratori stavano bene. Ci ringraziavano per non aver perso un solo giorno di lavoro. Ecco, quella è stata una situazione che mi ha fatto capire che si può: se si lavora nella maniera corretta si può portare un cambiamento. È stato un momento di soddisfazione vera.

Che voto si darebbe per questi due anni da assessora?

Direi che 7 meno è un voto onesto.