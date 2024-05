Intervista | Francesco Laddaga al giro di boa: "Valorizziamo il nostro territorio insieme alla cittadinanza attiva"

Francesco Laddaga è stato capogruppo della lista Marino durante la breve amministrazione del sindaco chiurgo. Poi è stato fermo un giro, durante la consiliatura di Raggi, per tornare poi da minisindaco di un territorio che conosce bene, dove è nato ed ha trascorso tutta la propria esistenza. Un municipio, il VII, che ha la popolazione di poco inferiore ad capoluogo di provincia come Bari. Un territorio che con San Giovanni lambisce il centro cittadino e che nel tratto fuori dal GRA raggiunge i confini con i comuni limitrofi dei Castelli Romani.

Presidente Laddaga, siamo arrivati a metà mandato. Qual è l’obiettivo, tra quelli realizzati, che la soddisfa maggiormente?

Sono particolarmente orgoglioso di aver lavorato a risultati che non danno visibilità e che in politica, anche per questo, sono meno perseguiti. Noi invece li ritenevamo giusti ed importanti e ci abbiamo lavorato. Penso alla riduzione dei tempi di attesa per i cambi di residenza: erano 13 mesi quando siamo arrivati ed adesso siamo a 15 giorni. Penso allo scorrimento delle liste di attesa sui servizi sociali che hanno permesso a famiglie che aspettavano da anni di potervi accedere. Penso anche al censimento ed al monitoraggio delle alberature scolastiche. Risultati che mi rendono orgoglioso e soddisfatto.

E tra le cose che erano state inserite nel programma elettorale, quale promette di realizzare entro fine mandato?

Per la fine del mandato lasceremo ai cittadini, ad Arco di Travertino, una struttura bellissima e funzionante. Lì era stato finanziato un progetto che non condividevamo. Abbiamo sempre sostenuto che quel osto avesse una vocazione naturale: è un luogo destinato all’aggregazione ed alla cultura. La festa della Resistenza che recentemente vi abbiamo organizzato ne è stata la conferma. Entro la fine della consiliatura sarà uno spazio che ospiterà una biblioteca, aule multimediali, un auditorium, delle sale multifunzionali ed uno spazio espositivo. Sarà quindi un luogo di eccellenza, una ricchezza per l’intero territorio.



Su alcuni progetti della precedente amministrazione che sembravano in rampa di lancio neppure sono partiti i cantieri. Penso ad esempio al ponte ciclopedonale che attraverserà il GRA. Che succede?

Io penso che la passata amministrazione municipale è stata molto attiva con opere importanti, altre meno condivisibili, ma forse nell’ultimo anno forse anche per ragioni politiche si sono lasciati andare con progetti ed opere molto forzate. Abbiamo trovato opere ludiche su aree non pubbliche per cui è risultato poi difficile farne la manutenzione; abbiamo trovato mutui già attivati per opere che non avevano ancora tutti i nulla osta necessari e opere progettate con un po’ di forzature burocratiche.

Un altro progetto che sembrava sul punto di partire era il mercato Metronio. Resta degradato e gli operatori segnalano ripetute occupazioni nell’adiacente parcheggio multipiano. Qual è lo stato dell’arte?

Il progetto del mercato Metronio sta andando avanti. Averlo inserito nel piano giubilare è stata una grande cosa, perché ci consente di avere chiarezza sui tempi e, cosa non secondaria, ci ha consentito anche di ottenere i maggiori finanziamenti che erano divenuti necessari. La conferenza dei servizi si è chiusa da poco ed il progetto sta andando avanti.

Altro mercato della cui riqualificazione si parla da tanto tempo è quello di via Orvieto. A che punto siamo?

Sul mercato di via Orvieto c’è stato un problema per un passaggio di competenze tra regione e comune che ha causato un impasse durato diversi mesi. Abbiamo ottenuto la non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica ed anche in quel caso stiamo andando avanti con un progetto che vogliamo sia il più condiviso possibile tanto con gli operatori quanto con la cittadinanza.



Ci sono iniziative messe in campo, in questi due anni e mezzo, per valorizzare le bellezze del territorio meno conosciute? Ci fa degli esempi?

Noi avevamo promesso di riportare la cultura in tutto il territorio, con una serie di iniziativa che abbiamo già in parte realizzato. Penso al cinema al parco degli Acquedotti, ai concerti di musica classica ed gli spettacoli nel teatro di Villa Lazzaroni. Abbiamo lavorato per valorizzare le realtà locali, le associazioni, ma anche i luoghi dove abbiamo cercato di portare le nostre iniziative. La bellezza che abbiamo provato a valorizzare di più, però, è quella alla nostra cittadinanza attiva. Ci sono delle sinergie già consolidate, con l’ANPI ad esempio, altre che abbiamo sperimentato con successo, com’è stato nel caso del patto di collaborazione per largo Don Orione, ed altre ancora che stiamo avviando, ad esempio alla Romanina. È quella la strada che vogliamo seguire e che stiamo seguendo.

Lei un mese fa, insieme ai presidenti Marchionne e Caliste, aveva lanciato una sorta di campanello d’allarme sul tema del decentramento. Quanto è importante raggiungere questo risultato per la gestione dei municipi?

È importantissimo. Alcune dinamiche non possiamo risolverle finché non riformiamo la gestione amministrativa della città. Ci stiamo provando, d’accordo con il Campidoglio ed il sindaco, ed abbiamo già riscritto il regolamento sul decentramento. È fondamentale applicarlo altrimenti Roma non potrà mai andare veloce come tutti vorremmo.

Con i poteri e le risorse in più che arriverebbero col decentramento, cosa potrebbe fare? Ci fa un esempio concreto?

Gli esempi sono tanti, I municipi hanno raggiunto una maturità organizzativa, tecnica, politica e di conoscenza dei territori che mira un decentramento vero. Penso alle iniziative culturali, all’impiantistica sportiva e soprattutto al bilancio.

Perché parla del bilancio?

Le rispondo con un esempio. Se noi abbiamo 10mila euro su un capitolo di bilancio su cui magari, nell’anno in corso, abbiamo meno urgenze, non possiamo spostarlo su altre voci. Se quegli stessi soldi mi servono per fare una derattizzazione a scuola o un diserbo, non li posso impiegare. Prima infatti bisogna avviare i passaggi con la ragioneria e talvolta passare anche per l’approvazione dell’assemblea capitolina. Ma tutto questo impedisce ai municipi di essere più efficaci e veloci quando ci sono da affrontare delle situazioni emergenziali.

Nella seconda parte del mandato, ricade anche l’appuntamento giubilare. Il municipio sta lavorando a qualche iniziativa per portare un po’ di pellegrini a conoscere bellezze del territorio che non siano solo a San Giovanni?

Grazie al Giubileo il nostro territorio otterrà dei fondi per realizzare opere di cui beneficeranno i residenti ma anche gli stessi pellegrini. CI sono opere inserite nel programma giubilare, come la palestra abbandonata della via Anagnina che diventerà un nuovo spazio espositivo o i mercati che andiamo a riqualificare, di cui beneficeranno tutti. E non si trovano, quindi, solo a San Giovanni.