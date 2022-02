Il report sulla mobilità a Roma, Meleo (M5s): "Orgogliosi del nostro lavoro. L'attuale amministrazione lo porti avanti"

Il trasporto pubblico, le ciclabili, lo sharing e le auto. Il report firmato da Roma servizi per la mobilità, fotografa qual è la condizione in cui si trova la capitale. E’ uno strumento utile per comprendere quale sia il risultato raggiunto dall’amministrazione pentastellata di cui Linda Meleo, per 5 anni assessora della giunta Raggi, è stata sicuramente protagonista.

Meleo, c’è un risultato che la rende particolarmente orgogliosa del lavoro fatto sulla mobilità durante la passata consiliatura?

Ci sono tanti temi su cui essere orgogliosa anche perchè purtroppo quando siamo arrivati, nel 2016, non abbiamo trovato progetti nel cassetto, soprattutto per quanto riguardare le infrastrutture. Abbiamo lavorato alla progettazione ed all’individuazione di risorse sul ferro, ed in particolare sulla linee tranviarie, progetti che l’attuale amministrazione sta portando avanti. Penso al tram di via Togliatti, alla TVA, ma anche alla trasformazione ed al prolungamento della linea Giardinetti, alle funivie. Altra cosa che mi rende orgogliosa è il lavoro fatto per rinnovare la flotta dei bus, con l’arrivo di 900 nuovi mezzi, vale a dire metà del parco circolante di Atac. Nei dieci anni precedenti al nostro arrivo ne erano stati acquistati 300. Poi ovviamente penso a tutto il lavoro sulla mobilità sostenibile, che è stato fatto per far cambiare l’approccio delle persone alla mobilità, lavorando su corsie e percorsi ciclabili, sulle isole ambientali, sulle zone trenta e sullo sharing.

A proposito di sharing dal report è emerso che sono oltre 10mila i monopattini elettrici in condivisione. Cosa che fa di Roma la città con la maggiore dotazione. E’ soddisfatta della risposta che c’è stata, come numero di operatori e di utenti?

Rispondo facendo un passo indietro perché, in tema di condivisone, abbiamo lavorato anche sui servizi dei mezzi a due e quattro ruote, potenziando il car sharing comunale. Sui monopattini abbiamo ricevuto una risposta grandissima anche se, al pari di altre città, è stato più un salto nel buio. Il risultato importante è arrivato, ora si tratta di andare a definire delle regole più compiute.

L’altra faccia del successo dei monopattini è infatti legata al loro utilizzo e soprattutto al fatto che vengano parcheggiati in maniera selvaggia. Ritiene comunque che il gioco sia valso la candela?

Noi avevamo iniziato a preparare delle regole un po’ più stringenti, tra cui l’identificazione dei parcheggi di sosta. E mi sembra di capire che l’attuale amministrazione stia proseguendo su questa strada. Ripeto, quando ci sono a disposizione degli strumenti innovativi, vanno testati, per capire come funzionano, per poi affinarne l’uso. Anche gli operatori sono stati molto entusiasti di lavorare a Roma.

Altra questione che emersa nel report, che poi è sotto gli occhi dei romani, riguarda lo sviluppo della rete ciclabile, aumentata in maniera significativa. Anche in quel caso, però, ci sono stati dei problemi, penso ad esempio alle critiche per quella sulla Tuscolana o nel caso di via La Spezia, Via Taranto. Ritiene che quei progetti andrebbero rivisti?

Abbiamo fatto progetti strutturali, definitivi, come in via Taranto ed in via La Spezia, sul lungotevere, in via delle Milizie,nel primo tratto della via Tuscolana, sulla Nomentana. Hanno seguito l’iter ordinario. Poi, visto l’emergenza Covid, per dare una risposta immediata alle esigenza di spostamento, abbiamo realizzato delle ciclabili leggere, definite transitorie. Quelle devono essere tramutate in definitive e nel processo di riconversione si può pensare a qualche modifica.

Le ciclabili di via Taranto e via La Spezia però non erano transitorie. Non crede che andrebbero modificate comunque?

No, infatti erano progetti definitivi. In quel caso ritengo che gli aggiustamenti già effettuati, lavorando sugli attraversamenti e sui tempi semaforici, siano stati sufficienti per evitare congestioni. Ora il traffico si è ridistribuito ed anche i commercianti hanno apprezzato la pedonalizzazione di Largo Brindisi, legata al quello stesso progetto.

Al netto di tanti interventi sul piano della mobilità, c’è un dato che ci ha colpito: l’affezione dei romani alle auto. C’è un grafico nel report che mostra come, se nel periodo compreso tra il 2013 ed il 2015, le auto a Roma erano diminuite, tra il 2019 ed il 2020, c'è stata un’impennata. La Capitale resta così la città con il maggior numero di auto, in percentuale alla popolazione. Non le sembra un po’ un fallimento, rispetto al lavoro fatto dalla vostra amministrazione per incentivare la mobilità sostenibile?

Il problema è stato dovuto al Covid. Oggi se lei va a cercare un’auto di seconda mano non la trova. Non è un problema romano. Le persone hanno reagito scegliendo di muoversi con l’auto privata.

In realtà la percentuale di auto posseduta dai romani era cresciuta anche prima del Covid.

In ogni caso non direi che attesti un fallimento. Per cambiare le abitudini bisogna creare nuove infrastrutture, per consentire ai cittadini di fare scelte diverse. E noi lo abbiamo fatto. Abbiamo più autobus, più ciclabili, più sharing. E poi c’è il lavoro fatto con il Piano urbano della mobilità sostenibile che prevede, con gli interventi previsti, di ridurre di 15 punti percentuali il ricorso all’auto privata. Abbiamo iniziato a lavorare a quest’obiettivo, ma cambiare le abitudini implica un percorso lungo, che va accompagnato.