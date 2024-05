Intervista | Mauro Caliste al giro di boa: "Scuole e sociale tra le nostre priorità. Su voragini e mobilità c'è ancora del lavoro da fare"

Un minisindaco che si definisce “un buon padre di famiglia, perché quello che c’è, ce lo facciamo bastare per tutti”. Parla spesso al plurale perché, dice, “non c’è un uomo solo al comando”. Ed è per questo che il suo bilancio di metà mandato, il presidente del municipio V, Mauro Caliste, ha voluto farlo con una serie di incontri, in programma per tutto maggio alla Casa della Cultura e dello sport di via Casilina 665, in cui a turno gli assessori della sua giunta, insieme a quelli di Roma Capitale, presenteranno ai cittadini quanto fatto in questi due anni e mezzo e quanto ancora c’è da fare. Che non è poco, visto che il municipio V è un territorio complesso, tra voragini, emergenza abitativa e sociale e problemi di sicurezza. Ma anche vivo, dal punto di vista della storia, delle iniziative culturali e delle associazioni: “In questi due anni e mezzo ne ho incontrate 58” precisa Caliste, che con RomaToday traccia un bilancio di quanto fatto finora nel territorio che include Centocelle, Pigneto, il Quadraro e il Quarticciolo.

Quali sono state le priorità in questi due anni e mezzo?

“Soprattutto il sociale, dunque aiutare chi ha bisogno: abbiamo destinato gran parte delle risorse che avevamo in questo campo, perché riteniamo che chi è in difficoltà non possa permettersi di aspettare. Apriremo entro il prossimo anno una casa per il Dopo di noi e vorremmo inaugurare anche una casa rifugio per le donne vittime di violenza. Un’altra priorità è stata la cultura: il nostro territorio vanta una grande presenza di aree archeologiche e presidi culturali che abbiamo voluto valorizzare per creare economia. Abbiamo lavorato molto anche sul personale: ho voluto motivare i dipendenti, perché ho sempre ritenuto che farli sentire parte di una squadra sia importante. Vado poi orgoglioso dell’arrivo di altre 10mila persone nel municipio V a partire da gennaio 2024, provenienti da Casale Caletto e dai Grottoni, che abbiamo incluso nel nostro territorio. Ancora dal Comune non c’è stato un trasferimento di personale e di risorse per far fronte a questo ampliamento, ma ho ritenuto comunque opportuno accogliere questi cittadini che da anni desideravano entrare a far parte del municipio e del quartiere La Rustica. Questo perché la gestione che io intendo portare avanti è quella del buon padre di famiglia: quello che abbiamo ce lo facciamo bastare per tutti. Un’altra priorità sono state le scuole”.

Quali sono stati gli interventi in questo campo?

“Nel nostro territorio abbiamo 104 scuole, finora siamo intervenuti con lavori di manutenzione, su circa 30. Non era, e non è tuttora, possibile vedere scuole sporche, decadenti in cui piove dentro, per questo abbiamo cercato di riqualificarle. A fine mandato contiamo di aver svolto lavori sulla metà dei plessi scolastici, sia con interventi di ristrutturazione, sia nelle aree verdi”.

E per quanto riguarda proprio il verde pubblico?

“Entro fine anno saremo intervenuti su 12 parchi, installando aree giochi e fitness. Abbiamo reso questi spazi accoglienti, a giorni inaugureremo nuovi spazi ludici nei parchi di via Anagni, Casale Rosso e a Tor Sapienza. In più stiamo facendo lavori anche al giardino Galafati. Sono stati poi messi a dimora circa 1000 nuovi alberi”.

Restando sul verde, un altro intervento molto atteso è quello sul parco di Centocelle, anche se adesso c’è il problema degli autodemolitori: la Soprintendenza ha detto “no” allo spostamento a La Barbuta…

“Bisogna essere chiari, il Comune di Roma ha bisogno di queste attività, perché altrimenti non sappiamo dove portare le auto una volta che vengono dismesse. Sicuramente gli assessori Alfonsi e Veloccia troveranno una soluzione alternativa che consentirà di portare avanti gli interventi. E, sempre sul parco di Centocelle, torno a rinnovare il mio appello a Claudio Baglioni, per un ultimo concerto in quest’area verde, dove dieci anni fa era previsto un suo concerto, che poi è stato purtroppo annullato per un problema alle corde vocali dell’artista”.

Quali sono, invece, le criticità ancora da risolvere sul territorio?

“La questione della nuova stazione Pigneto. Siamo profondamente delusi dal fatto che le gare d’appalto siano andate deserte e ci appelliamo all’assessore alla Mobilità del Comune di Roma, Eugenio Patané, e al sindaco Roberto Gualtieri affinché sia ristabilita la precedente viabilità, perché il quadrante è assediato dalle auto. Quando poi ci sarà l’appalto e l’affidamento saremo pronti a soffrire di nuovo. Altra priorità è la sicurezza stradale: purtroppo abbiamo assistito a molti incidenti, in alcuni casi mortali, nelle nostre strade, per questo ho fatto un appello al prefetto per chiedere l’installazione di autovelox e dissuasori di velocità nelle vie più a rischio”.

Un’altra questione particolarmente calda nel suo municipio è quella della sicurezza…

“Ed è anche una di quelle che mi sta più a cuore, e per cui, non a caso, mi sono tenuto la delega. Su questo tema ho chiesto diversi incontri al prefetto di Roma, che ringrazio per la sensibilità e per gli interventi attuati. Nel municipio, come è noto, abbiamo un serio problema di spaccio al Quarticciolo, come a Tor Sapienza e al Pigneto. Noi non vogliamo dei quartieri militarizzati, ma è ovvio che servano più controlli, soprattutto in questi territori. E, su questo punto, è importante che il ministero dell’Interno intervenga e rafforzi il personale delle forze dell’ordine. Allo stesso tempo, però, bisogna lavorare anche sul sociale, con interventi strutturali, come la riapertura della piscina del Quarticciolo”.

Restando sulle emergenze, c’è anche quella delle voragini, che continuano ad aprirsi nel municipio. Come sta intervenendo la sua amministrazione?

Siamo l’unico municipio che ha un osservatorio sulle voragini aperto presso il Gabinetto del sindaco, ed è stata redatta una mappatura completa del sottosuolo di questo municipio, che per secoli è stato saccheggiato per estrarre la pozzolana. Quello che stiamo cercando di fare è prevenire il più possibile. Fin dal nostro insediamento abbiamo trovato situazioni critiche, come quella di Tor de Schiavi, dove sono partiti i lavori, e via Buie d’Istria. E, nel frattempo si sono create altre emergenze come via Menas. A questo proposito bisogna sottolineare che va fatto un lavoro in sinergia con Acea, che speriamo torni a fare degli investimenti a Roma, perché le fognature sono spesso molto vecchie e questo non aiuta la situazione del sottosuolo”.

Se dovesse fare una richiesta prioritaria di intervento al Comune per il suo municipio, quale sarebbe?

“Fare in modo di ottenere dal governo la possibilità di assumere nuovo personale, dunque rimettere in moto la macchina amministrativa di Roma Capitale. Credo sia una priorità su cui non è più possibile aspettare”.