Maurizio Veloccia: "Con noi è finita l'Urbanistica dei tribunali. Così gestiamo i debiti edificatori" 

Le idee chiare, la certezza di un lavoro che - per ora - non finirà sulle prime pagine dei giornali o sui tg nazionali e internazionali, il petto che si gonfia quando si parla delle affrancazioni e della svolta impressa "perché lì parliamo della vita delle persone, di ingiustizie che dobbiamo sanare". Maurizio Veloccia ha deleghe pesanti e scomode: da uomo di sinistra è chiamato a fronteggiare gli interessi dei poteri forti, quelli che comandano a Roma, dei costruttori visti sempre come il nemico storico dalla sua parte politica. Lui però non ne parla mai come avversari, ma sulle varie questioni usa un approccio pragmatico, guidato dall'obiettivo di "modernizzare Roma sanando le disuguaglianze" con una modalità chiara "quella di prendere anche decisioni difficili, guardando però con lealtà negli occhi e non imponendo dall'alto verso il basso il proprio potere". Più in generale il lavoro non è finalizzato a portare a termine cose per essere rieletti, ma "a lasciare in eredità, a chi tra 10 anni governerà Roma, una città che ha una visione e che non deve essere rimessa in moto". Cosa sta facendo con le sue deleghe e cosa vuole fare Veloccia lo racconta in una lunga intervista a RomaToday.

Veloccia, presidente di municipio durante l'era Marino, a lavoro con Zingaretti in Regione ed ora con Gualtieri in Campidoglio. Tre stagioni del Pd a Roma. Quali differenze ha trovato ?

Sono sicuramente tre stagioni tra loro diverse. Durante gli anni di Marino, Roma era ancora bloccata dai vincoli del patto di stabilità e aveva a che fare con risorse ridotte. Soprattutto ha dovuto fronteggiare l'eredità di Alemanno. Va detto che la stagione Marino è durata nei fatti solo un anno e mezzo perché per me si è conclusa il 2 dicembre 2014, con lo scoppio di Mafia Capitale. Poi è stata solo una lunga agonia in cui si è provato, con merito, a mettere in atto riforme. Con Zingaretti ho avuto a che fare con una situazione completamente diversa: c'era una squadra di governo già rodata da anni di lavoro, a partire dalla provincia di Roma. Il merito dell'ex governatore è stato quello di assorbire parte della classe dirigente di Marino che altrimenti sarebbe andata a morire. Per me, a livello personale, è stata un'esperienza importante che mi ha permesso di capire come funzionavano determinate cose. Con Gualtieri invece siamo entrati in una situazione nuova, completamente diversa: è una Roma che ha a disposizione grandi risorse - penso al Pnrr e al Giubileo su tutti - ma che ha problemi ereditati e un deficit strutturale enorme. Penso ad esempio alle mie deleghe: abbiamo ereditato un testimone fatto solo di problemi.

È messa peggio la Roma post Alemanno o post Raggi?

Purtroppo dopo Veltroni è iniziata una curva che è andata sempre e costantemente in discesa. Anni in cui non si è affrontato problemi strutturali della città e oggi paghiamo proprio quest'inerzia. Anni in cui abbiamo vissuto un depauperamento della macchina amministrativa anche in termini di risorse umane e di ammordenamento. È chiaro che, quando non hai personale, e sei praticamente fermo come amministrazione, il peso di questo blocco non lo avverti. Oggi che è partita una fase di investimenti, una macchina amministrativa strutturalmente carente si fa sentire e rende tutto più complicato.

Nell'amministrazione Gualtieri ricopre un ruolo importante, che la espone ad avere rapporti con poteri forti, spesso visti come avversari dall'elettorato di centrosinistra. Come si riesce ad essere uomo di sinistra avendo a che fare con i poteri forti?

Ci si riesce guardando agli obiettivi. Il nostro, quello di questa amministrazione, è quello di modernizzare Roma dandogli un verso. Per un uomo di sinistra significa riuscire ad innovare, senza aumentare le differenze. Non bisogna avere paura di prendere le decisioni e se si guarda negli occhi i cittadini, un comitato di quartiere, un costruttore si riesce a prendere anche decisioni difficili. Questa amministrazione non ha paura di farlo e non è un caso che stiamo destinando gran parte dei fondi pubblici a nostra disposizione alle parti della città più in difficoltà, quelle più lontane dal centro, provando a risanarle.

A Roma rispetto allo scorso anno, il rapporto Ispra ha certificato un consumo di suolo come nessun'altra città d'Italia. Lei in passato si è espresso a difesa dell'agro romano. Come state intervenendo per ridurre il consumo di suolo?

Siamo stati chiari sul fatto che per noi vige una moratoria sulle trasformazioni dell'agro romano che è quindi inviolabile. Lo è non solo per partito preso, ma perché puntiamo a valorizzarlo trasformandolo nel polmone ambientale e nel volano di un nuovo modello della città. Da questa idea partiamo e non è in alcun modo valicabile. Dall'altro puntiamo alla trasformazione della città, cresciuta in modo disordinato, con quartieri di periferia anche sorti in modo caotico e abusivo, in cui c'è una bassa qualità dell'abitare. E per noi trasformare significa migliorare quello che esiste. Questa è la strada che stiamo percorrendo.

Detta così sembrano slogan. Nel concreto cosa state facendo?

Stiamo affrontando i problemi rimasti fermi per anni. Roma ha a che fare con debiti edificatori datati, di decenni fa. Di questi debiti si sono occupati i tribunali, spesso ribadendo e sancendo i diritti edificatori e condannando Roma Capitale a pagare. Noi abbiamo deciso - sento di dire per la prima volta - di intervenire, di gestire questi debiti edificatori, decidendo di far cadere questi diritti edificatori in aree trasformabili decise da noi. L'abbiamo fatto con un bando che sposta questi diritti dall'agro romano ad aree da trasformare di questa città.

Possibile che questi diritti edificatori siano sempre intoccabili?

È una domanda che meriterebbe una risposta molto articolata. A essere rigidi, c'è un diritto edificatorio perché lo sancisce un piano regolatore. Quindi se lo modifichiamo, potremmo cancellarlo. Roma però ha deciso di mettere parti di questi diritti nella cosiddetta variante delle certezze che ha a sua volta sancito delle compensazioni, spesso finite in tribunale e che sono difficilmente eliminabili.

Si tratta di una variante datata. Quanto ancora Roma dovrà pagarla?

Si può fare un nuovo piano regolatore. Faccio però notare che il piano approvato nel 2008, si è cominciato a discuterlo nel 1994. Nel frattempo i problemi attuali vanno comunque affrontati.

Torna un po' la domanda di prima sui poteri forti, sui costruttori. Come state affrontando quelli che lei chiama debiti edificatori?

In modo trasparente e prendendo il toro per le corna. Con il bando di cui parlavo prima, in modo pubblico. Svolgendo il ruolo di governo dei processi e portando le decisioni in Assemblea Capitolina, il luogo della rappresentanza democratica e non delegando ai Tar o portando il Comune nei tribunali che, negli ultimi anni, hanno fatto la vera urbanistica di questa città.

Sulla rigenerazione urbana come state intervenendo?

Va detto in premessa che per me la rigenerazione non è solo un semplice rinnovo edilizio. La rigenerazione urbana è la trasformazione dell'esistente che comporta un miglioramento della qualità della vita. Il valore che diamo alla rigenerazione è testimoniato dagli investimenti pubblici che stiamo usando in aree fortemente degradate, sulle quali dei privati non investirebbero mai. Penso ai piani per Tor Bella Monaca e il Corviale, quello per il Santa Maria della Pietà che da ex ospedale psichiatrico diventerà una vera e propria nuova città dei servizi, un polo culturale e sociale all'avanguardia. Parallelamente puntiamo ad attirare gli investimenti privati cercando di indirizzarli non solo verso il centro storico, altrimenti parleremmo di semplice valorizzazione immobiliare. Esempi concreti di vera rigenerazione urbana sono per me quelli dell'ex Fiera di Roma, dove in un'area ferma e degradata da 20 anni, nascerà un nuovo quartiere all'avanguardia, dotato di servizi di qualità che riqualificheranno l'area. Penso poi al Residence Bravetta, dove si interviene su un quadrante abbandonato e degradato: abbiamo rilasciato i permessi a costruire da poco e verranno abbattuti scheletri vergogna. Ancora, è rigenerazione urbana portare il Teatro dell'Opera al centro servizi Prenestino che abbiamo sbloccato con un lavoro importante. Insomma, puntiamo a cambiare il volto della città non solo da un punto di vista edilizio, ma anche delle opportunità per i cittadini.

Che lavoro state facendo invece sui piani di zona?

Il tema tocca, più di altri, la vita delle persone. Quella delle persone che vivono nei piani di zona è una vita spesso fatta di sofferenze e noi siamo chiamati a dare una risposta a delle vere e proprie ingiustizie. Il lavoro è intenso e si muove su cinque punti. Prima di tutto il completamento delle opere di urbanizzazione, un passaggio questo non facile perché sulla carta come ente pubblico non possiamo mettere soldi. La Regione, nella passata amministrazione, è intervenuta e stanno ora ripartendo tutta una serie di lavori in alcuni piani di zona, penso a Tor Vergata e Pian Saccoccia come esempio. Puntiamo poi alle revoche, cercando di far seguire atti concreti: in passato alle revoche non è seguito altro e molti si sono trovati in un limbo. Con il dipartimento Patrimonio stiamo lavorando concretamente per sanare determinate situazioni. Ancora: i consorzi che hanno costruito devono completare il già fatto e li stiamo incalzando. Portiamo poi i fondi del Pnrr anche in queste zone, andando a intervenire sulle opere di urbanizzazione secondaria, come scuole e centri di aggregazione. Infine c'è tutto il lavoro sulle affrancazioni: chi quella casa l'ha comprata non sempre la può rivendere e noi stiamo intervenendo.



Ecco, sulle affrancazioni nell'ultimo anno sembra esserci stato un cambio di marcia. Come avete fatto?

Penso sia il campo sul quale l'amministrazione ha mostrato più che altrove una vera svolta. È un tema che non finirà sui tg, che non fa copertina come possono essere i Fori Imperiali, ma che tocca nel vivo le persone. Quello che abbiamo fatto è stato rendere europea, moderna, una gestione evidentemente problematica. Una gestione fatta prima tutto su carta: anche quando arrivava una pec veniva stampata, inserita nel terminale. C'erano due enti che si passavano la palla, più sistemi informatici incapaci spesso di dialogare tra loro. Un caos che ha portato a 5000 pratiche in coda da lavorare, a trasformazioni ferme, a cittadini giustamente arrabbiati. Il primo anno ci è servito per capire i problemi e per studiare le soluzioni. Abbiamo realizzato un sistema informativo unico con il quale il cittadino e il personale può interagire. Abbiamo varato una delibera sulle trasformazioni per la quale riceviamo, da parte dei cittadini coinvolti, complimenti e ringraziamenti. Abbiamo esteso i piani di zona trasformabili portandoli a 31 e li aumenteremo ancora. Abbiamo rivisto i valori delle aree. Soprattutto abbiamo portato i tempi di lavorazione di una pratica di affrancazione a 20 giorni.

In passato si diceva che le pratiche erano ferme per carenza di personale. Siete intervenuti assumendo?

Solo quattro risorse in più sull'intera nostra struttura. Siamo intervenuti su altro anche perché, pur avviando una stagione di assunzioni, non potremo mai raggiungere i numeri che avevamo in passato.

Avete puntato sulla digitalizzazione?

Certo, ma non solo. Il lavoro fatto è complesso. Partiamo dai numeri: con l'accorpamento di alcuni dipartimenti all'Urbanistica e alle sue competenze si è passati da 700 lavoratori a meno di 300, da 20 dirigenti ad appena 7. Come dicevo prima anche assumendo non riusciremo mai a coprire quei numeri. Siamo quindi intervenuti sull'informatizzazione, sulla revisione dei processi e sulla dematerializzazione. Puntiamo ad utilizzare software all'avanguardia, prendendo esempi da altre amministrazioni che funzionano. Come nel caso delle affrancazioni, questo velocizzerà alcune pratiche. La revisione dei processi, tagliando dei passaggi inutili, velocizza il passaggio tra gli uffici. Infine gli investimenti, anche del Pnrr, per eliminare carta e dematerializzare le documentazioni. Mi rendo conto che sembrano cose banali, che nel privato risalgono a 20 anni fa, ma qui a Roma Capitale era tutto fermo e stiamo provando a recuperare il terreno su quest'ambito.

L'intervista non è volutamente entrata su temi territoriali, e nel suo assessorato ce ne sono tanti. Su due però voglio chiedere cosa intende fare l'amministrazione: il pratone di Torre Spaccata e l'ex Snia.

L'area di Torre Spaccata è una centralità e va detto che è un'area privata. C'è una previsione di edificabilità dell'area, un diritto edificatorio che è in carico alla proprietà di Cassa Depositi e Prestiti. La nostra idea era quella di unire le esigenze di Cdp e di Cinecittà e mi sento di dire che si era arrivati a un giusto compromesso tra interessi privati, del mondo del lavoro, di valorizzazione del verde e dei ritrovamenti nel frattempo fatto. Un compromesso che convinceva la politica locale e ha generato proteste, legittime per carità, ma a mio avviso ingiustificate da parte dei comitati. Ora quell'idea è saltata e siamo ad un punto morto.

Non c'è un'alternativa?

Al momento no. Aspettiamo la proposta di Cassa Depositi e Prestiti. Ovviamente non accetteremo proposte che vadano nella direzione di una mera speculazione edilizia. Va detto però che quel diritto non può essere stravolto e ai comitati faccio notare che, in linea teorica, la proposta potrebbe essere molto peggiore di quella che loro hanno avversato.

Sull'Ex Snia invece?

Si tratta di una vicenda complessa, un'area che è stata oggetto di una lunga lotta sul territorio. Stiamo lavorando per demanializzare il lago che non è naturale e per questo va acquisito. Poi c'è il tema della parte ex industriale edificabile in mano privata e qui la risposta può arrivare dal piano regolatore. Senz'altro siamo contrari al progetto di un centro per la logististica. Il piano regolatore prevede per quell'area la costruzione di strutture universitarie e la proprietà si è detta interessata a lavorare con Sapienza su un programma universitario. Se Sapienza dovesse confermare tale interesse verificheremo concretamente la percorribilità di questa strada con l'obiettivo comunque di arrivare a rendere pubblico il compendio. Viceversa valuteremo l'ipotesi di ampliare il parco pubblico mediante esproprio. Ad oggi abbiamo avuto una stima dei costi di esproprio e dovremo capire quali sono i costi di bonifica dei terreni.

Che voto si dà?

Io non mi dò un voto. Ritengo che il voto debbano darlo i cittadini alle elezioni. Posso dire che dedico ogni giorno del mio mandato a non deludere i romani e portare avanti il gravoso compito che il sindaco mi ha affidato. Se saremo rieletti saremo sopra la sufficienza. In generale sento che stiamo lavorando in modo strutturale che cambieranno il volto di questa città nei prossimi anni.



Messa così sembra che non creda verrete rieletti tra tre anni...



Io sono convinto di sì. Però, vede, il tema per me, per noi, non è solo che cosa posso portare a termine nel mandato per essere rieletto, ma cosa posso lasciare in termini progettuali in eredità a chi verrà dopo di me. L'Urbanistica è un ambito il cui lavoro si vede su cinque, dieci anni. Penso che se non si affronta in questo modo il ruolo di assessore all'Urbanistica, difficilmente si riesce a fare qualcosa di buono. In questo senso sono convinto che noi stiamo lavorando nell'interesse collettivo della città e non solo in quello individuale di chi la governa.