INTERVISTA | Raffa (Arsial): “Dobbiamo raccontare in maniera professionale il made in Lazio”

Massimiliano Raffa, un curriculum da manager, già a capo di Lazio Service e poi Lazio Crea, è dal 15 giugno 2023 il commissario dell’Arsial, l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio.

Raffa, dal 2020 ad oggi si sono alternate quattro diverse figure alla guida dell’Arsial. Lei la scorsa estate, quando si è insediato come commissario, che Agenzia ha trovato?

Ho trovato un’agenzia con grandi competenze e professionalità in cui però, per i continui cambi di guardia, mancava un progetto unitario di medio e lungo termine; un’agenzia disorganizzata i cui dipendenti, e li ho incontrati tutti e 140, erano felici di svolgere il proprio lavoro ma che, al tempo stesso, erano un po’ spaesati per l’assenza di una guida. Inoltre ho trovato un’agenzia che sul piano economico era stata sostenuta in maniera piuttosto marginale.

Cos’ha fatto di conseguenza per sopperire a queste carenze?

Ho cominciato a costruire un’organizzazione funzionale ma mentre ho iniziato a farlo è andato in pensione il direttore generale che, a sua volta, era ad interim. Allora, in piena estate, abbiamo fatto il concorso ed in due settimane nominato il nuovo direttore generale Gli ho consegnato il mio piano di azione ed a breve usciremo con il nuovo organigramma. Nel frattempo mi sono occupato di mettere a regime le prime cose.

Abbiamo sentito ripetere che la vocazione principale dell’agenzia sia la promozione del prodotto. Come intende raggiungere questo obiettivo? Ed il mercato da esplorare è quello italiano o si sta guardando anche oltre il confine nazionale?

Più che la vocazione la promozione è l’asset dell’Arsial su cui sono state concentrate negli anni le maggiori risorse umane ed economiche. Tornare indietro sarebbe stato un grave errore manageriale. Ho quindi deciso di gestirla mettendola su binari funzionanti perché la promozione, se viene fatta male, può trasformarsi in un boomerang. Bisogna confrontarsi con i produttori perché se io investo anche risorse importanti in una fiera ma poi non ascolto le esigenze dei produttori che vi hanno partecipato, rischio di ottenere un risultato controproducente. Per quanto riguarda i mercati, può essere anche interessante mirare all’internazionalizzazione. Però devo vedere se le aziende hanno un’estensione territoriale sufficiente, se hanno determinati requisiti. E quindi quello che stiamo facendo, quando facciamo le fiere all’estero, è di fissare dei paletti, verificare che le aziende abbiano siti web, certificazioni di qualità, produzioni sufficienti, altrimenti non avrebbe senso promuoverle in quei mercati.

L’assessore Righini, nell’annunciare la scelta di Massimiliano Raffa alla guida dell’Arsial, ha ricordato che bisogna puntare su politiche mirate ed innovative per valorizzare il made in Lazio. Al di là della partecipazione alle fiere, qual è la strategia per raggiungere quest’obiettivo?

L’assessore Righini, che non conoscevo bene come oggi, è un uomo di territorio. Chiama i produttori per nome, ne conosce spesso la storia, i successi, le potenzialità. E come detto prima in Arsial abbiamo deciso di partire dall’ascolto dei produttori per costruire delle strategie. E poi è dalla promozione di ciò che abbiamo che possiamo costruire lo step successivo, mirando alla ricerca ed all’innovazione. Al di là delle fiere puntiamo a realizzare partnership con altre grandi realtà come Coldiretti o Slowfood. Io chiedo che la nostra regione diventi protagonista, dobbiamo raccontare in maniera professionale il “made in Lazio” e possiamo farlo in convegni, eventi sportivi, incontri istituzionali. È mia intenzione far diventare Arsial anche un ente accreditato alla erogazione della formazione. Con ciò l’intenzione di affiancare allo storico ruolo di ente portatore di benefici economici, quello di portatore di competenze.

Parliamo di produzioni biologiche. Il mercato è già saturo o ci sono margini di sviluppo? In caso affermativo dov’è che il Lazio può fare la differenza?

Il settore continua a crescere. Non soltanto non è saturo ma ancora ampi margini. Il Lazio sta spingendo di più sul bio in tutto i settori, dal caseario alla produzione di olio. Dobbiamo alzare l’asticella, facciamo vedere le nostre eccellenze ed infatti stiamo lavorando ad un grande evento nazionale da realizzare insieme a Slowfood. Nella regione si sta andando anche oltre il bio, penso alle produzioni “naturali” che sono ancora più intransigenti ma che incontrano anche importanti trend di crescita, penso ad esempio al settore vinicolo dove si stanno facendo interessanti sperimentazioni, incrociando antichi vitigni tra loro. Però dobbiamo aprire una parentesi sulla necessità cui va incontro il mercato del bio, particolarmente penalizzato dai cambiamenti climatici.

Ci torniamo. Prima però volevo chiederle se ci sono a disposizione delle tecnologie che, in campo agricolo, possano migliorare la produzione anche sul piano della qualità.

L’innovazione e la ricerca, è proprio il caso di dirlo, nel settore agricolo trovano un ‘terreno fertile’. Però l’Agenzia ha prima bisogno di mettere in sicurezza gli asset strategici di cui abbiamo parlato, prima di investire su ricerca e innovazione. Ce ne occuperemo dal prossimo anno in maniera più strutturata. Farlo adesso, e farlo bene, significherebbe distogliere delle risorse umane da altri compiti, ma siamo pochi rispetto a quello che il settore agricolo necessiterebbe nel Lazio. Comunque dobbiamo investire sul settore della difesa integrata e sulle nuove tecnologie che lo caratterizzano ed ho intenzione di parlarne all’assessore Righini. Mi riferisco a sistemi di monitoraggio del suolo e delle piante che usano centraline ed i satelliti per arrivare ad elaborare modelli previsionali del clima.



E siamo arrivati alla sfida del secolo, quella del cambiamento climatico. Qual è il contributo che può offrire, in quest’ambito, l’Arsial?

Possiamo essere protagonisti. Serve però che si verifichino delle condizioni che vedono come attori il ministero, gli enti che si occupano di innovazione tecnologica, la volontà dell’assessore Righini ad investire delle risorse. Il combinato disposto di questi fattori ci metterebbe in condizione di cambiare il volto della regione. Noi abbiamo aziende di vino che fatturano il 105% in più dell’anno precedente ed altre che sono in perdita del 70%. E parlo di realtà tra loro territorialmente vicine. La differenza la fa il ricorrere ad un 'sistema previsionale di difesa', a cui mi riferivo prima accennando al clima. Con una sensoristica particolare, si rilevano dei dati che poi, trasformati attraverso un modello matematico, consentono di elaborare delle previsioni. L’agricoltore sa quindi se il clima sarà favorevole o meno allo sviluppo di determinati parassiti e, di conseguenza, può intervenire in anticipo sulla produzione. L’obiettivo è far arrivare per tempo alle aziende queste informazioni che, con i mutamenti climatici, sono sempre più importanti.

Bisogna allora puntare sulla ricerca e sull’innovazione nell’agricoltura che, mi sembra, siano parte integrante della mission dell’Arsial…

Io nutro grandi aspettative per questa agenzia e per questo territorio. Sono convinto che entro la fine dell’anno avremo finito il processo di riorganizzazione e quindi saremo pronti a dedicarci all’innovazione ed alla ricerca. Ma non possiamo farla se non riusciamo prima a promuovere bene quello che già abbiamo. È il primo passo. Il secondo è quello di non produrre sprechi sul versante del patrimonio, che nel caso di Arsial è vasto. Il terzo step è quello dell’investimento, con partner qualificati, sull’innovazione e sulla ricerca. Nel giro di un paio di anni vedremo numeri e risultati importanti, ne sono convinto.