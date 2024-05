INTERVISTA | Tidei (Stati Uniti d’Europa): “Vogliamo la transizione ecologica ma è un bene che la Ztl a Roma sia stata rinviata. Serve il Mes sanitario, per il Lazio potrebbero arrivare 3,7 miliardi di euro”

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio europeo sono imminenti. L’8 e 9 giugno gli elettori sono chiamati alle urne per decidere chi siederà nel parlamento di Bruxelles. Una tornata elettorale che si sta caratterizzando per una sfida tra “populisti contro europeisti”. Il nuovo corso che uscirà fuori dalle urne avrà, ovviamente, ripercussioni anche sulla città di Roma. “L’Europa deve fare ancora di più per gestire le sfide che si prospettano da qui ai prossimi anni” dice, a RomaToday, la presidente del gruppo in Regione Lazio di Italia Viva Marietta Tidei, candidata con la lista Stati Uniti D’Europa.

“È evidente che c’è chi pensa che l’Europa debba fare meno cose, riducendone gli spazi di attività – spiega Tidei - c’è chi, come noi, crede che invece debba fare di più. Dobbiamo gestire le migrazioni, il fisco, la transizione ecologica e la ricerca. C’è la questione della riforma dei trattati, dell’elezione diretta del presidente della Commissione europea e, soprattutto, il superamento dell’approvazione all’unanimità che ha ingessato l’attività dell’Europa da parte di chi mette veti su veti. L’Europa – ribadisce - deve fare di più nel campo della difesa e nella politica estera”.

Gli elettori avvertono l’Europa come un ente poco vicino alle reali esigenze dei cittadini.

“In realtà non è così distante – riprende - gran parte della legislazione italiana è di derivazione europea, tante delle decisioni della vita dei cittadini, dalle cose che mangiamo fino alle banche, arrivano dall’Europa. Penso anche alle concessioni demaniali o all’acquisto congiunto dei vaccini. Se non avessimo avuto la risposta dell’Europa alla pandemia non avremmo avuto immediatamente disponibile il vaccino contro il covid. Penso anche al Pnrr e alle tante opere pubbliche per le quali, altrimenti, non ci sarebbero state le risorse. Nella regione Lazio, così come a Roma, si apriranno case comunità e centrali operative territoriali grazie fondi Pnrr, compresi gli asili nido".

A proposito di sanità, la questione della carenza di personale e di nuovi ospedali sono problemi molto sentiti a Roma e nel Lazio.

“Per questo – afferma Tideri – serve accedere al Mes sanitario. Parliamo di 37 miliardi di euro di risorse che ci consentirebbero di lavorare su strutture e personale. È stata una follia ideologica, prima di Conte ed ora della Meloni, rinunciare a questa misura. Possiamo stimare che, in caso di accensione del Mes sanitario, il Lazio beneficerebbe di circa 3,7 miliardi di euro. La pandemia ci ha insegnato che abbiamo assolutamente bisogno di quelle risorse. Ci batteremo per l’apertura di quella linea di credito”.

Uno dei cavalli di battaglia dell’Europa è quello relativo all’ambiente e alla transizione energetica. Cosa pensa, ad esempio, del rinvio dell’attivazione dei varchi della nuova Ztl fascia verde a Roma pensata, in origine, per migliorare la qualità dell’aria della città?

“Riporto lo stesso parere dei nostri consiglieri comunali di Roma Capitale, Francesca Leoncini e Valerio Casini. Serve un limite all’inquinamento delle auto anche per perseguire gli obiettivi di neutralità climatica. È evidente, però, che una cosa del genere, fatta all’improvviso, mette in grande difficoltà tanti romani. Queste misure vanno molto bene laddove ci sia un trasporto pubblico efficiente. Visto come erano state pensate le tempistiche e le modalità, penso sia un bene che sia stata rinviata. Si rischia di far pagare gli effetti di questa decisione alle persone che meno hanno. Non tutti possono sostituire la loro macchina”.

Allora cosa potrebbe fare l’Europa per migliorare, in generale, la vivibilità di Roma dal punto di vista della mobilità e dei trasporti?

“Nello stesso Pnrr ci sono risorse per la mobilità sostenibile. Il resto ce lo deve mettere il governo. Si parla molto, ad esempio, dell’auto elettrica. Serve una rete infrastrutturale di colonnine veloci perché non si possono aspettare ore per le ricariche. Ci sono poi tante persone che non hanno minimamente accesso a queste infrastrutture”.

Un altro tema di forte divisione politica è quello della transizione energetica

“Nel 2025 l’Italia deve spegnere le centrali a carbone. È necessario puntare sulle rinnovabili come l’eolico e il fotovoltaico. Ritengo assurdo che si voglia bloccare la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nel Lazio dove è partita una vera e propria guerra contro questa fonte di energia pulita. Abbiamo una delle bollette energetiche più care d’Europa, dovuta anche al fatto di aver detto di “no” al nucleare. Inoltre, i campi affittati per posizionare i pannelli solari non sono così tanti da poter togliere terreno alla nostra agricoltura. Il governatore Rocca sta cercando di limitare questi provvedimenti senza dirci, però, come intende soddisfare il fabbisogno energetico della regione, specialmente di energia pulita”.

Nel 2011 l’Unione europea aveva aperto la procedura d’infrazione contro l’Italia per la discarica di Malagrotta. Negli ultimi giorni si è invece accelerato per la realizzazione dell’inceneritore di Roma: cosa pensa di questa opera?

“Sono assolutamente favorevole al termovalorizzatore, ha fatto bene Gualtieri a volerlo. Anzi, ci si sarebbe dovuto arrivare prima. Si potevano fare, intanto, molti più biodigestori, finanziati anche questi dal Pnrr. Il termovalorizzatore serve perché è più inquinante mandare in giro la spazzatura per essere trattata. Bisogna aspirare al principio dell’autosufficienza perchè non è possibile ci siano territori senza impianti e ci sia qualcuno che, invece, deve farsi carico dei rifiuti di tutti”.