INTERVISTA | Monte Carnevale, Cacciatore: “Ecco perché Raggi poteva fermare Malagrotta 2”

C'era qualcosa che la sindaca di Roma, Virginia Raggi, poteva fare per evitare la scelta di Monte Carnevale come sito di smaltimento rifiuti della Capitale? "Molte", risponde Marco Cacciatore, consigliere regionale di Europa Verde (ex Movimento 5 stelle).

L'inerzia della Città metropolitana nella scelta dei siti idonei, la differenziata mai decollata, "ma soprattutto ampliare il ventaglio di scelta dei siti, con il lavoro della cabina di regia, che avrebbe potuto dare qualche opzione in più per evitare di cadere sulla Valle Galeria", spiega Cacciatore.

E sul ritiro della delibera dopo il fatto giudiziario che ha coinvolto la dirigente della Pisana, Flaminia Tosini: "Ormai non serve più - risponde il consigiere di Europa Verde -, avrebbe dovuto farlo quando in molti, anche tra il Moviumento cinque stelle, le chiedevano di fare un apsos indietro ma non ha voluto sentire nessuno. Ora con le elezini alle porte e un'ichiesta della magistratura lo fa. Ma è tardi".