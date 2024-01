INTERVISTA | Lucha Y Siesta, Baldassarre: "Noi dalla parte delle donne. L'immobile occupato verrà sgomberato"

A ottobre 2023 la Regione Lazio ha deciso di mettere la parola "fine" all'esperienza della Casa delle donne Lucha Y Siesta nell'ex sede Atac di via Lucio Sestio. Una delibera firmata dall'assessora alle politiche sociali, Simona Renata Baldassarre, ha disposto la revoca dello schema di convenzione tra l'ente e l'associazione e dà indirizzo al dipartimento di mettere a bando la gestione dell'edificio. Il 22 gennaio il tribunale ha assolto l'associazione nel processo per l'occupazione dell'immobile nel 2008. Quest'ultima notizia, però, non cambia i piani della Pisana: "Ci sarà lo sgombero e metteremo a bando tutto" conferma Baldassarre a RomaToday.

Assessora, l’assoluzione di Lucha Y Siesta nel processo per l’occupazione non cambierà nulla nell’approccio della Regione?

"No, quel bene deve essere gestito secondo principi di trasparenza, sicurezza e legalità, con l’obiettivo di offrire un ulteriore servizio alle donne vittime di violenza".

Lei ha firmato una delibera per lo sgombero dell’immobile, la sua ristrutturazione e messa a norma e la messa a bando del servizio. In che tempistiche avete intenzione di procedere?

"L’amministrazione ha i suoi tempi, che auspico congrui, alla politica spettano le linee di indirizzo".

E’ possibile immaginare, il luogo di una messa a bando, l’affidamento regolamentato tramite apposita convenzione alla stessa associazione che ad oggi occupa l’immobile?

"A fronte dei problemi burocratici e amministrativi che sono sorti, della necessità di mettere a norma l’immobile, e delle questioni inerenti all’intervento della Corte dei Conti, direi di no. Il bando pubblico è il metodo ordinario per assegnare beni collettivi, quello che garantisce trasparenza e concorrenzialità. A Roma ci sono tante associazioni, tutte serie e impegnate, e tutte hanno diritto di giocarsi la medesima partita. Soprattutto in un settore come quello delle pari opportunità o in merito ad una questione caratterizzata da polemiche, problemi e contenziosi".

La Regione ha già in mente come e dove ricollocare le donne ospitate e che usufruiscono dei servizi offerti dalla Casa delle donne Lucha Y Siesta?

"La Regione è già impegnata sul tema. Si stanno individuando strutture all’interno della rete regionale dei centri antiviolenza che possano garantire un ricovero delle donne maltrattate e dei loro figli in completa sicurezza".

Quando è uscita la notizia della delibera a sua firma, la giunta è stata accusata di essere contro le donne e di non avere a cuore la lotta alla violenza di genere. Cosa si sente di rispondere?

"È una accusa strumentale da parte di un collettivo transfemminista, a cui sono sfuggite tutte le politiche per le donne e femministe che questa Giunta ha implementato, dal rafforzamento dei Centri anti violenza al contributo di libertà, al bollino rosa, per premiare le aziende che realizzano concretamente politiche di pari opportunità al loro interno. Sui diritti delle donne, quando parliamo di donne e non di ideologie fumose, non ci sono differenze politiche".