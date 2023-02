INTERVISTA | Luca Bergamo: "Pd e M5S puniti per non essersi alleati. La sinistra non pensa al futuro"

"Inutile girarci intorno, spacciare quello delle regionali come un buon risultato in termini proporzionali è una follia, è da irresponsabili". Luca Bergamo, vicesindaco e assessore alla cultura dal 2016 al 2021 nella giunta Raggi, non usa mezzi termini nel commentare i risultati delle elezioni che hanno visto stravincere Francesco Rocca e Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni a Roma ha ottenuto il 33% contro il 22% del Pd, con D'Amato staccato di quasi 7 punti nella Capitale. Bergamo, candidato con Demos ma non eletto, è convinto che la spaccatura dell'alleanza con il M5S è stata pagata cara e ne ha parlato con RomaToday, partendo prima di tutto da un dato di fatto rappresentato dai numeri.

Bergamo, qual è l'analisi che fa dopo la sonora sconfitta del centrosinistra?

"Innanzitutto che rispetto alle amministrative del 2021 a Roma sono andati a votare 378.000 elettori in meno, praticamente un terzo dei votanti di un anno e mezzo fa. E poi che tutte le forze politiche che presentavano ipotesi diverse dalla destra, hanno visto contrarsi le preferenze. Paradossalmente, nel suo essere una realtà piccola, Demos ha recuperato circa 2.000 voti rispetto alle amministrative. Il M5S ha perso 40.000 voti, il Pd 21.000. Le Regionali, per chi ha fatto scelte tattiche, sono state un fallimento".

Quindi sbaglia il Pd a essere contento per aver fatto il 20%, migliorando il risultato delle politiche?

"E' follia ed è irresponsabile spacciare quanto accaduto il 12 e 13 febbraio come un buon risultato. D'Amato dice di aver fatto meglio di Zingaretti? In percentuale sì, ma se si vuole fare un discorso serio bisogna guardare i voti assoluti e Zingaretti ne prese oltre 1 milione. Si è fatta una scommessa sbagliata, cioè quella di andare separati".

Torniamo sempre allo stesso punto: Pd e M5S dovevano restare uniti?

"Sì. La rottura è stata pagata, moltissimi elettori non sono neanche andati a votare perché rassegnati alla sconfitta, sconfitta che è stata comunicata in campagna elettorale con la divisione, sperperando il patrimonio portato in dote dal governo giallo-rosso nell'ultimo anno e mezzo di Regione".

Ma poteva succedere che, in caso di alleanza, molti grillini si sarebbero allontanati dalla coalizione.

"Questo è vero, ma sono convinto che esistano molti più elettori delusi dalla divisione rispetto a quelli che, eventualmente, si sarebbero allontanati a causa dell'alleanza. Non c'è stata competizione, la si è totalmente disinnescata facendo scelte differenti. Adesso il risultato è che lasciano in mano la Regione a chi non si interessa di sanità pubblica e di diritti fondamentali".

E' stata, in ogni caso, una campagna elettorale difficile.

"Sotto tono è dire poco. Più che convincere le persone a votare un candidato o una lista, lo sforzo era di convincerle a votare e basta".

Il M5S ha perso tantissimi voti rispetto alle politiche, come mai secondo lei?

"Dovranno ragionare su questo risultato, cosa che però non fecero quando alle Europee persero circa 6 milioni di voti rispetto alle precedenti Politiche. Che dire, evidentemente una buona parte dei loro elettori non ha creduto alla proposta fatta. Loro, come il Pd, dovrebbero capire perché stanno perdendo consensi. Se ci fa caso, la grossa contrazione di voti è in tutta l'area che si definisce più progressista".

Può anche essere successo che qualcuno dei pezzi grossi su Roma non si sia impegnato poi così tanto per portare voti a Donatella Bianchi?

"Che ci possa essere stata una parte molto tiepida rispetto all’idea di avere un proprio candidato autonomo, non in coalizione col Pd, è indubbio. Chi ha fatto esperienza di governo della Regione, vedi Roberta Lombardi, non ha mai nascosto di preferire l’alleanza, lo ha sostenuto fino all'ultimo minuti utile. Poi lei avrà lavorato come sempre, perché è una persona leale, ma ci può stare che le persone intorno a lei, spaesate dalla situazione, abbiano deciso di non votare. Ed è un discorso valido anche per altri, non solo per lei".

La Sinistra, in qualsiasi sua forma (anche quella più populista) non sembra riuscire più a conquistare la fiducia del suo elettorato tipico. Secondo lei, perché?

"Viviamo un momento, nel mondo, in cui c'è una evidente contrazione dei diritti delle persone. C'è meno fiducia nella democrazia. E in un contesto simile, come possono delle forze di sinistra convinte che diritti umani e democrazia siano pilastri della società del futuro, passare il tempo a litigare su chi deve tenere la barra di navigazione? Non ce l'ha nessuno, basta coi tatticismi, con l'idea che sia prioritario rubare un pezzo di elettorato al tuo vicino. Ci sono milioni di persone che vanno riportate nelle urne, perché oggi non considerano credibile l'offerta che c'è. Va cambiato atteggiamento".

Per esempio?

"Basta parlare di nomi e di posizioni, si parli di temi. Veda anche il Congresso del Pd: la sfida è tra due persone, non tra due tesi. Non si fa più come nei vecchi partiti, quando si portavano delle mozioni e venivano discusse e i candidati alla segreteria erano espressione di un dibattito. La leadership fine a se stessa non serve a niente".

Anche per questo a Roma non si riesce mai ad avere un'amministrazione di centrosinistra veramente stabile e da dopo Veltroni c'è stata alternanza, mentre a Milano sono al quarto mandato di un sindaco di centrosinistra?

"Le cause di questa instabilità le possiamo ritrovare in quanto è successo a Ignazio Marino. Ad un certo punto la politica smarrisce il senso della missione, ce è verso la società. Invece si mette davanti agli interessi collettivi la permanenza di un determinato gruppo al potere. E' una dinamica molto, anche se non esclusivamente, romana".

Cosa dovrebbe fare la Sinistra, oltre a cambiare atteggiamento? Su quale tema fare leva?

"Parlare del futuro e non del presente e ebasta, che è molto da capitalismo finanziario. Ambiente, lavoro, diseguaglianze: ci vuole immaginazione, bisogna pensare al futuro, rispondendo alle domande che vengono fatte dalle persone che culturalmente si preoccupano di cosa succederà non solo a loro, ma ai figli e ai nipoti. E' così che ci legittimiamo, non andando dietro a quello che fa la destra: loro hanno una funzione diversa, vanno sugli interessi basilari e producono messaggi semplici. A Roma, per fare un esempio, non puoi dire alla gente che sistemerai tutte le strade, perché sono 8.500 km e ci vogliono vent'anni. Basta con risposte sganciate dalla prospettiva di futuro, si diano risposte concrete".

Chiudiamo su Demos: il risultato elettorale è stato magro, sotto le aspettative anche per lei. Quale sarà il futuro del partito e anche di Luca Bergamo?

"Mi sono iscritto prima di decidere di candidarmi, credo nel progetto. Possiamo essere una forza che vada a occupare lo spazio lasciato sguarnito dalla politica, ci credo. Riportiamo la politica nella politica, essendo consapevoli di non essere da soli nel costruire questo processo. Noi possiamo intercettare chi è in cerca di risposte vere".