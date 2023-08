INTERVISTA | Linda Meleo smonta le accuse di Della Casa: "Il passaggio a Forza Italia è operazione in stile Prima Repubblica"

Il passaggio di Roberta Della Casa e Marco Colarossi dal Movimento Cinque Stelle a Forza Italia infiamma le chat dei pentastellati di Roma e Lazio. L'intervista rilasciata a RomaToday dalla consigliera regionale, ora di maggioranza, ha tolto gli ultimi dubbi su voci che si rincorrevano ormai da settimane. Dal gruppo capitolino del M5S è arrivata la reazione più forte, con la richiesta di dimissioni da consiglieri della Regione Lazio di Della Casa e Colarossi. Proprio in Campidoglio siede Linda Meleo che, oltre ad essere capogruppo in Aula Giulio Cesare, è anche coordinatrice del partito a Roma e in provincia. E chi meglio di lei, esponente locale del movimento - slegato dal territorio nonostante le promesse del presidente Giuseppe Conte secondo la neo esponente forzista Della Casa - per rispondere alle accuse mosse. Risposte, quelle di Meleo, che si trasformano in un'operazione verità - secondo il M5S - rispetto al passaggio in Forza Italia.

Linda Meleo, la consigliera Della Casa - la più votata a Roma - è passata a Forza Italia. Il gruppo capitolino ha chiesto le dimissioni. L'ex presidente del IV municipio dice che i principi del M5S non ci sono più. Perché secondo voi dovrebbe dimettersi?

La richiesta di dimissioni non è uno slogan facile, ma un atto di coerenza politica poiché Della Casa e Colarossi sono stati votati da cittadini condividevano il programma e gli obiettivi del M5S. Chi si giustifica davanti ad una giravolta opportunistica dicendo che continuerà a rispettare il patto contratto con i cittadini dimentica che il Movimento 5 Stelle ha una visione di Paese e di amministrazione diametralmente opposta a Forza Italia.

Quali sono, secondo lei, le reali motivazioni che hanno portato al cambio di casacca da parte di Della Casa?

Il M5S non è cambiato da febbraio a oggi: le scuse accampate dai due consiglieri sono ridicole. Hanno tradito gli elettori per convenienza personale. Chiamiamo le cose con il loro nome: un calcolo politico di basso cabotaggio, un cambio di casacca in corsa in perfetto stile Prima Repubblica. Tra l’altro, richiamando la necessità di un Movimento che non fosse né di destra né di sinistra mi sarei aspettata un passaggio al gruppo misto. La scelta di una compagine di destra, invece, smaschera la strumentalità di certe affermazioni. In Regione la destra sta combattendo una battaglia interna per puntellare ruoli e posizioni e “l’acquisto” di due elementi da parte degli azzurri sarà fatto pesare al momento giusto. La verità è che i principi del M5S – trasparenza, senso civico e etica delle Istituzioni – sono incompatibili con quelli di Forza Italia.

Della Casa lamenta un ritardo nella caratterizzazione territoriale del partito. Cosa ne pensa?

Per la prima volta il M5S sta approntando una struttura organizzativa per radicarsi nei territori. Non è un progetto che si apre e si chiude con uno schiocco di dita. Ha sin qui richiesto un intenso lavoro di organizzazione, di ascolto e confronto. Abbiamo tante persone storiche e tante persone nuove che hanno deciso di partecipare attivamente a questo progetto, condividendone fatiche e successi. Anche qui, dunque, si tratta di un’accusa strumentale. La realtà del radicamento era chiara da tempo a Della Casa, che proprio per il suo pregresso impegno municipale sa bene quali e quante sono le difficoltà, per esempio su un territorio come quello di Roma, dove entro settembre avremo insediato tutti i 15 gruppi territoriali.

C'è un'accusa di accentramento e di poteri esagerati da parte di Giuseppe Conte. Ritiene sia vero?

Giuseppe Conte un mese e mezzo fa è andato in Regione con Paola Taverna e ha trascorso diverse ore per coordinare e approntare il lavoro insieme agli eletti. Eppure queste perplessità non sono state espresse, si è preferito tacere. Insomma, sarebbe stato umanamente meglio e politicamente più conveniente dire la verità: l’ambizione personale è la vera bussola e i dubbi sui valori del Movimento sono una foglia di fico dietro cui ripararsi dalla vergogna per essersi svenduti.

Pensa ci saranno altre uscite dal M5S?

Il nostro obiettivo è guardare avanti e costruire con chi ha voglia di farlo un Movimento più forte, nell’esclusivo interesse dei cittadini. Non c’è spazio a nessuna latitudine, municipale e nazionale, per chi interpreta la politica come un mezzo per perseguire interessi personali, per chi è pronto a vendersi per trenta denari al migliore (o peggiore) offerente.

Vi sentite supportati dalla dirigenza nazionale?

Assolutamente, e crediamo soprattutto di supportare di rimando il centro politico nazionale. È un processo simbiotico. Nel mio recente ruolo da coordinatore di Roma, uno dei miei compiti è stato quello di garantire il contatto e lo scambio tra tutti i livelli di governo. Abbiamo cioè figure di riferimento alle quali attivisti ed eletti possono far riferimento. C’è comunione di intenti e si procede insieme con entusiasmo.

Le percentuali alle ultime amministrative non sono stati esaltanti. Quali problemi intravede nel M5S a Roma e nel Lazio?

Sicuramente non possiamo nasconderci dei risultati poco soddisfacenti nelle recenti tornate amministrative ma è proprio per tamponare questa situazione che la riorganizzazione territoriale è oggi un tassello fondamentale del nostro lavoro. Dobbiamo ripartire dalle esigenze dei territori, ascoltarli e dare soluzioni pratiche. Il Movimento si è sempre caratterizzato per la sua capacità di intercettare la delusione di cittadini che si sono sentiti abbandonati. Nel Paese la metà degli aventi diritto non vota: anche a loro è rivolta la nostra quotidiana battaglia.