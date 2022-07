INTERVISTA - De Gregorio (lista Calenda): "Ecco la nostra opposizione costruttiva a Gualtieri"

Capogruppo della lista Calenda, grande appassionata di verde pubblico, la consigliera Flavia De Gregorio racconta il suo impegno per Roma. Con i colleghi del gruppo Francesco Carpano e Dario Nanni, siede tra i banchi della minoranza, dove però si lavora sempre in maniera "costruttiva". Un'opposizione dialogante che porta proposte non di rado incontrando l'approvazione della maggioranza. Vedi la messa a regime del catasto del verde. "Così dovrebbe essere sempre, soffro molto gli steccati ideologici" spiega a RomaToday. In caso di accordo con i dem a livello nazionale, in vista delle prossime politiche, potrebbe cambiare qualcosa anche in Campidoglio? La domanda, dice, è prematura. "Vedremo quando, e sè, si realizzerà".

Roma ha affrontato mesi duri, tra incendi e rifiuti in strada. A suo giudizio Gualtieri come l'ha gestita?

Partendo dai rifiuti siamo contenti che abbia fatto suo il nostro punto sul termovalorizzatore, che però fa parte degli obiettivi a lungo termine. A oggi gli contesto la mancata progettazione a breve termine, penso ai turni interni dell'Ama. Ci saremmo aspettati una riorganizzazione che a oggi non è avvenuta.

Per quanto riguarda i roghi, sia Gualtieri che Alfonsi hanno parlato più volte di "mano dell'uomo". Le responsabilità dell'amministrazione invece?

La gestione del verde a oggi è stata insufficiente. A maggio avevo chiesto un cronoprogramma sugli interventi in commissione ma non ho avuto risposta. Il diserbo non è stato fatto in maniera sistematica né sulla grande viabilità né sulla piccola, perché i municipi non sono stati in grado di gestire i soldi che gli erano stati affidati. Qui si torna a una grande questione che noi della lista Calenda ripetiamo fin dall'inizio.

Ovvero?

Una delega così grande non può essere in capo a una persona sola. Non c'entra con la qualità dell'assessore Alfonsi, nessuno potrebbe gestirli bene entrambi. Sono temi enormi su Roma. Avevo proposto a Gualtieri di trovare per il verde un assessore a parte, ma ciò non è avvenuto.

Siete un'opposizione un po' sui generis. Poco ideologica, sembrate muovervi molto per temi. Com'è il rapporto con la maggioranza in queste senso?

Noi facciamo proposte nostre, concrete, con costi, tempi, luoghi, un pacchetto completo, una reale progettazione che poi viene discussa. Se piace alla maggioranza (ma anche all'opposizione), viene approvata. Tendenzialmente devo dire che il dialogo c'è, e finora non ho incontrato molti steccati ideologici.

Qualche esempio di vostra proposta approvata anche dalla maggioranza?

L'ultima è quella sul catasto del verde, passata due giorni fa con l'assestamento di bilancio. Verrà istituita una sorta di banca dati dove riportare le condizioni degli alberi della città e gli interventi svolti. Una sorta di mappatura, che faciliterà anche la programmazione delle azioni in questo senso.

Permetta la battuta, sta studiando da assessore al Verde?

Sono molto appassionata.

Un dialogo di Calenda col Pd è aperto. Se dovesse concretizzarsi un'alleanza a livello nazionale per le prossime politiche, potrebbe cambiare qualcosa anche in Campidoglio?

Queste sono cose che si vedranno quando si realizzeranno. A oggi stiamo lavorando in maniera molto seria, e abbiamo un atteggiamento molto pratico.