Lista Calenda, parla Flavia De Gregorio: "Faremo una giunta ombra. La nostra sarà opposizione costruttiva"

Ha già ricevuto l’endorsment di Carlo Calenda che ha pensato a lei come possibile capogruppo in Campidoglio. La nomina però non è stata ancora formalizzata ma intanto, Flavia De Gregorio, ha già fornito qualche indicazione sul comportamento della sua lista in Aula Giulio Cesare.

De Gregorio, nella conferenza stampa di presentazione del nuovo logo di Azione, ha dichiarato che con la Lista Calenda farete una "giunta ombra". Può fornirci qualche informazione in più?

Sarà formata da persone con competenze tecniche sui temi della relativa delega. Con loro interloquiremo per confrontarci nel merito delle proposte che, in maniera costruttiva, faremo noi consiglieri ed anche per valutare se, le delibere che saranno presentate in aula, sono o meno in linea con il nostro programma elettorale.

Questa giunta ombra pensate di farla in maniera speculare alla giunta di Gualtieri, o avete in mente deleghe più generiche?

L’idea è di farla speculare, poi vediamo come verrà composta da Gualtieri. Premesso ciò i temi sono sempre gli stessi, per cui ci sarà un assessore al sociale, uno al patrimonio, uno al turismo e via di seguito.

E sui nomi?

Li comunicheremo più avanti, adesso stiamo lavorando all’individuazione di persone competenti, romane, con grandi skill sui temi del loro assessorato ombra.

A proposito di romani, lei ha dichiarato l’intenzione d’individuare dei referenti anche per ciascun quartiere. Si tratta di mettere in campo centinaia di attivisti…

Noi abbiamo già dato prova di essere molto capillari. Siamo partiti dai municipi e poi, grazie al lavoro svolto, abbiamo costruito una rete diffusa, che già ci consente di avere dei referenti sul territorio cittadino ed anche nei vari quartieri.

Torniamo però al livello capitolino. Bisogna chiarire qual è il ruolo della Lista Calenda. Per incominciare, lei è andata in piazza SS Apostoli per la vittoria di Gualtieri

No, io non ci sono andata.

Gliel’ho chiesto perché lì c’era qualche esponente di Italia Viva eletto nella vostra lista. Tra l'altro il consigliere Valerio Casini ha anche dichiarato che con il sindaco e l’attuale maggioranza ci sarà un dialogo. Avete chiarito, successivamente?

All’interno della lista Calenda ci siamo confrontati per chiarire quale sarà la nostra posizione. Ed è quella di rimanere all’opposizione pertanto tale rimane la nostra linea. Carlo, prima del ballottaggio, ha detto che avrebbe votato Gualtieri è vero. Ma quella è stata solo una scelta individuale, niente di più.

Quindi restate tutti all’opposizione?

Sì, ne abbiamo discusso e fino a prova contraria quella resta la nostra linea. Un’opposizione costruttiva, pragmatica, sui temi. Ma vorrei che fosse chiaro che la Lista Calenda non vuol tradire il voto degli elettori. Siamo stati eletti in quanto portatori di un’altra proposta, rispetto a quella di Gualtieri, quindi saremo all’opposizione e noi ci aspettiamo che sia così per tutti gli eletti.