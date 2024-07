INTERVISTA | Ama difende Cestò: "I nuovi cestoni sono ecologici, sicuri e diventeranno iconici come i nasoni"

La distribuzione di Cestò è già partita e proseguirà fino a quando, dal centro alla periferia, non saranno sistemati tutti e 18mila i cestoni gettacarte che sono stati annunciati. Perché quel raccoglitore, lanciato dal sindaco, risponde a precisi requisiti di sicurezza e di sostenibilità. Requisiti che il direttore generale di Ama Alessandro Filippi ha chiarito a RomaToday in un'intervista che arriva dopo le polemiche di un assessore del I municipio.

Direttore, nelle strade del centro da un paio di settimane è partita la distribuzione dei nuovi contenitori. Perché è stata scelta quella forma che lascia intravvederne il suo contenuto?

Abbiamo ricevuto precise indicazioni dalla prefettura. Poiché viene installato anche in luoghi interessati dalla presenza di molte persone, come sono le strade del centro, occorreva progettarne uno che potesse rispondere ai requisiti dell’antiterrorismo. Oggi l’unica forma di cestone che rispondeva a tali esigenze era quello che prevede la classica busta appesa.

Lo abbiamo visto nelle strade per tanti anni, anche se insieme ad altri modelli…

Quello con la busta è stato installato nel 2015, anche in quel caso in occasione del Giubileo. Noi volevamo però superare quella soluzione e lo abbiamo fatto progettando Cestò

Quali sono le caratteristiche necessarie al rispetto di una normativa antiterroristica?

Deve garantire la visibilità del suo contenuto ad occhio nudo o attraverso delle macchine detector, di quelle che si impiegano per individuare potenziali pacchi bomba. Ed inoltre non deve essere realizzato in materiale che, in caso di esplosione, possa amplificare l’effetto della deflagrazione.

Per questo avete puntato sulla plastica?

L’alternativa era mettere tutti sacchi appesi. Invece abbiamo pensato di puntare sul polietilene inserendovi una componente di plastica riciclata. Rispetto ad altre soluzioni che abbiamo visto in passato, quindi, è anche meno impattante sul piano ecologico. Penso ad esempio al cestone di ghisa a forma di anfora. Era realizzato in una materiale la cui produzione causa ulteriore CO2. Cestò invece, dal punto di vista dell’impronta ecologica, è decisamente superiore. Ed oltretutto l'anfora, essendo di ghisa, non avrebbe neppure risposto alle normative attuali sull’antiterrorismo, perché non è ispezionabile a vista.

In effetti a Roma, ad un certo punto, abbiamo trovato sia i cesti con le buste appese che le “anfore” in ghisa…

Non solo, perché in città quei due modelli coesistevano anche con i cestoni verdi. Invece ora andiamo ad uniformare tutto, distribuendo dal centro alla periferia 18mila Cestò, tutti uguali tra loro.

Non hanno però il posacenere è stato notato. Perché, le cicche a contatto con la carta potevano alimentare incendi?

Abbiamo riflettuto sulla necessità di inserirlo ma in realtà sarebbe dovuto essere di metallo: un materiale, come detto prima, da scongiurare nel caso di esplosioni. Approfitto della domanda per ricordare che invece il polietilene, al punto di vista del pericolo d’incendi, è considerato un materiale autoestinguente.

Si va avanti quindi con Cestò in tutta la città?

Sì, è un modello che abbiamo progettato con attenzione, nel rispetto delle indicazioni che, la scorsa estate, ci sono state fornite. E sarà un modello unico che diventerà iconico come lo sono diventati i nasoni per le fontanelle.