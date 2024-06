Intervista, Daniele Leodori: "Il successo del Pd? A Roma decisivo l'effetto dei due capilista Schlein-Zingaretti"

"Il PD è in salute e le sensazioni sono state confermata da questa tornata elettorale". Daniele Leodori, segretario del PD Lazio, è soddisfatto. Dopo la debacle alle regionali di un anno fa, ha ripreso in mano il partito a livello regionale, portandolo ai numeri di queste europee. Da uomo dei territori però la sua soddisfazione è anche per i risultati delle amministrative "dove abbiamo confermato comuni importanti e raggiunto ballottaggi insperati". E' anche uomo di corrente Leodori e da leader di AreaDem fa parlare i dati per rimarcare una sostanziale tenuta del suo gruppo, nonostante gli addii in Campidoglio di pezzi da novanta come Svetlana Celli e Antonio Stampete.

Leodori, per il PD nel Lazio i numeri raccontano una tenuta e in qualche caso anche una crescita. Se l'aspettava?

Le sensazioni erano quelle di un partito in salute e in sintonia con il territorio.I risultati a tutti i livelli lo confermano. Nel Lazio il Partito democratico è andato bene sia alle elezioni europee sia nelle consultazioni locali, dove abbiamo confermato comuni importanti e abbiamo raggiunto in modo insperato alcuni ballottaggi. Questa tornata elettorale ci mostra come il nostro sia un partito con una capacità espansiva e di connessione importante con il territorio e i cittadini.

Su Roma c'era chi temeva, in negativo, l'effetto Gualtieri. PD e Avs sembrano invece entrambe in crescita. Il cambiamento con Gualtieri inizia a vedersi?

Non era un test amministrativo e quindi non era un voto pro o contro Gualtieri. Su Roma ha certamente influito la presenza di due nomi forti alla guida della lista, come la segreteria Elly Schlein e l'ex governatore Nicola Zingaretti. Hanno trascinato l'intero partito.

Areadem è la corrente che la vede come esponente di punta in regione. Di recente in Campidoglio alcuni esponenti hanno preso altre strade. La vostra tenuta mi sembra però essere nei numeri, è d'accordo?

A livello personale ho lavorato per rafforzare il PD, i cui candidati unitari sono stati individuati in Schlein e Zingaretti. Sul resto penso che i risultati siano valutabili in modo autonomo e non spetta a me fare certe valutazioni e ragionamenti

Avs è la sorpresa, soprattutto a Roma, di questa tornata elettorale. Teme uno spostamento, schiacciamento a sinistra in Campidoglio?

No, non temo nessuno schiacciamento a sinistra. Avs è alleato importante e affidabile con cui bisogna costruire costruire e portare avanti un percorso comune in Campidoglio, ma anche altrove. Mi sembra che il risultato debba spingere tanto il PD quanto Avs a cercare temi e piattaforme comuni su cui lavorare insieme nell'interesse dei territori.

Conte rimprovera a Schlein di non aver cambiato il PD dei cacicchi e capibastone. A Roma da questo punto di vista come siamo messi?

Quella di Conte è stata una polemica sbagliata e forzata, tutta pre elettorale. In generale io penso che i partiti abbiano bisogno di rafforzare la propria rappresentanza territoriale, il proprio legame con i territori di appartenenza, valorizzando conoscenze ed esperienze e chi meglio riesce a dialogare e interpretare le istanze dei cittadini. Questa è una cosa che in molti nel M5s pensano e che è stato proprio quello che è mancato al partito di Conte in questa tornata elettorale.

Lei ha governato con il campo largo in regione. Pensa si possa riprendere il dialogo con il M5S?

Bisogna far cadere i veti dall'alto e consentire di avviare riflessione su temi e piattaforme comuni. E' doveroso ripartire nel dialogo e riprendere un percorso comune. Quest'alleanza rappresenta un'opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire.