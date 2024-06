INTERVISTA | Marotta (Avs): "La destra sta dimostrando di non essere in grado. Campo largo per mandarli a casa"

Le elezioni Europee e i ballottaggi delle amministrative nel Lazio hanno lanciato un messaggio: il Pd recupera terreno su Fratelli d'Italia e l'alleanza con Sinistra, Verdi e M5S porta risultati. Non solo. L'accordo di programma, quando coinvolge anche il M5S, rende ancora di più. E ancora: AVS, dopo due anni dalla sua creazione, raccoglie i primi frutti importanti con incremento importante di voti a livello nazionale e un abbondante 6% alle Europee su Roma.

Per analizzare il momento e capire quale sia la strada che intraprenderà il fronte del centro-sinistra nel Lazio e a Roma abbiamo intervistato Claudio Marotta, consigliere di Alleanza Verdi-Sinistra alla Pisana.

Marotta, a tre settimane dalle Europee e all'indomani dei ballottaggi, che cosa si può dire dei risultati di Alleanza Verdi-Sinistra?

"Le Europee ci consegnano come novità l’affermazione di AVS, che non è solo in termini percentuali, ma anche nella crescita dei voti assoluti. Significa che la nostra proposta, anche con tratti di radicalità su temi come la giustizia sociale e ambientale, si afferma nel Paese e raggiunge un consenso storico. Siamo molto soddisfatti dal lavoro fatto negli ultimi due anni. Abbiamo proposto ovunque delle candidature importanti, che hanno portato tanto alla lista e fanno sì che si consolidi il lavoro fatto nei consigli regionali e comunali. Teniamo insieme la vocazione alla raccolta del consenso nazionale con quella territoriale".

I risultati a Tarquinia e Civitavecchia, i numeri alle Europee: è ora di saldare l'alleanza con il Pd e ampliarla anche alle altre forze, una tra tutti i Cinquestelle?

"Il campo del centrosinistra nel Lazio si afferma nei comuni sopra i 15mila abitanti, un segnale chiaro. I dati lusinghieri su Roma e nel Lazio, per Avs, confermano che insieme al Pd, particolarmente nella Capitale, siamo l'asse saldo su cui proseguire il lavoro di rilancio della città al fianco del sindaco Gualtieri. Forti di questo risultato siamo convinti che non mancheranno le nostre battaglie, anche rivendicando un nostro spazio di iniziativa, ma comunque in un rapporto leale con il Sindaco e la giunta, che sta affrontando una sfida epocale dopo 10 anni di esperienze evidentemente non brillanti".

E' un messaggio alle destre che governano il Lazio?

"Sicuramente sì. Dopo oltre un anno di Rocca, possiamo dire che questa destra arranca, l'iniziativa legislativa è quasi inesistente. Mercoledì scorso (26 giugno, ndr) in consiglio, il presidente dell'aula Aurigemma è stato costretto a convocare un ordine del giorno di 44 punti, perché si sono accumulate decine di interrogazioni a risposta scritta mai evase dalla Giunta. Un atto di forza, da parte del consiglio, affinché si lavori e si rispettino le prerogative degli organi istituzionali. Francesco Rocca nelle sue interviste dà i numeri, ma la realtà è che l'iniziativa del governo regionale è assolutamente inadeguata. Siamo la seconda regione d'Italia per importanza politica ed economica e questa destra è arrivata impreparata ad amministrarla".

Torniamo indietro, al post Europee e alla saga dei risultati elettorali su Roma dovuti a criticità tecnologiche di vario genere. L'assessore Catarci (AVS) è stato messo nel mirino.

"Chi mastica di elezioni con le preferenze , sa bene che quella di ricevere all’ultimo i dati di Roma è un'antica abitudine. E' successo anche alle Regionali. Gualtieri ha istituito un lavoro per valutare gli aspetti prettamente tecnici e tecnologici, che hanno bisogno di una implementazione. Ma ricordiamo che la proclamazione degli eletti nel 2019 arrivò con tempi ancora più lunghi. Comunque ora gli eletti sono stati proclamati, quindi buon lavoro agli eurodeputati. Ci auguriamo lavorino al meglio a Bruxelles nell’interesse di Roma e della nostra regione”.

L'attualità invece racconta di un riavvicinamento tra Pd e M5S e di una spinta, che parte molto anche dalla base giovanile, per la creazione di un fronte progressista ampio. L'orizzonte è quello delle amministrative a Roma nel 2027.

"C'è molto tempo ancora, ma è un fatto positivo. E' un bene che ci sia questo lavoro tra le forze politiche che vogliono rilanciare la città,. Pd e Avs non solo hanno la responsabilità di governare, ma anche di tentare un'agenda che coinvolga anche altre forze. Roma è una grande questione nazionale. Bene che ci sia dialogo in Campidoglio, bisogna poi declinare su un'agenda di governo. E va fatto mettendo al centro le questioni sociali, il contrasto alle diseguaglianze, l'immagine di una città sostenibile e giusta. Pd ed AVS sono il perno essenziale dell'alleanza, è un bene che si prendano il compito di aprire il dialogo a M5S e alle forze centriste. Anche nei municipi, istituzioni fondamentali per una città complessa, dobbiamo dare il buon esempio in questo senso".

Invece in Regione com'è il rapporto tra le forze di opposizione?

"In questo anno e mezzo abbiamo dimostrato che quando si fanno le battaglie giuste in maniera compatta, mettiamo in difficoltà le destre. Penso a quella per il ripristino del fondo taglia tasse e all'abbattimento dell'aliquota Irpef. Quando qualifichiamo l'alleanza non solo su un terreno elettorale e politicista, ma anche sui bisogni concreti dei cittadini, facciamo bene il nostro lavoro e l'interesse generale. Le battaglie fatte finora sono la premessa necessaria alla costruzione di un fronte che spedisca a casa Rocca. Non commettiamo più l'errore di presentarci divisi alle elezioni". n commettiamo più l'errore di presentarci divisi".

In Campidoglio secondo lei ci sarà un rimpasto di giunta?

"Roma ha un sindaco autorevole, che sta guidando in modo efficace giunta e maggioranza. Si può sempre fare meglio e di più, ma va dato tutto il supporto alla squadra attuale. AVS ha ottenuto risultati lusinghieri e questo rafforza la convinzione di sostenere questa squadra".