Intervista | Claudia Pratelli: "Con le scuole nei luoghi della memoria per comprendere come è nata la democrazia"

“Il viaggio che stiamo facendo è necessario per accrescere la nostra consapevolezza del presente e comprenderlo. Le storie straordinarie di persone ordinarie che conosceremo ci faranno capire che nella vita ci sono dei momenti, degli snodi, in cui non si può non prendere parte”. Claudia Pratelli, assessora capitolina a Scuola, formazione e lavoro è in viaggio insieme a 130 ragazzi delle scuole medie della Capitale per compiere un percorso attraverso i luoghi della memoria. Per ricordare il ruolo della Resistenza e dei partigiani e gli orrori del nazifascismo. Lo scorso ottobre aveva partecipato al viaggio della memoria con le classi superiori ad Auschwitz e Birkenau. “Perché - spiega - è importante conoscere questo passato drammatico, per capire meglio da dove nascono le radici della nostra democrazia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Assessora, dopo la “pastasciutta antifascista” che richiama l’iniziativa dei Cervi, i fratelli partigiani, quale sarà il percorso di questi tre giorni?

Siamo partiti con 130 scuole di Roma Capitale e visiteremo tre luoghi molto importanti: il Museo Cervi, poi il campo di concentramento di Fossoli, il più grande in Italia, che racconta la responsabilità anche del nostro paese, anche fascista, nel dramma della Shoah, perché lì sono transitate tantissime persone poi deportate nei campi di sterminio del nord Europa. Infine andremo, nell’ultimo giorno di questo viaggio, a Marzabotto per toccare con mano i luoghi di quell’eccidio”.

Qual è l’obiettivo principale che si pone?

“Per noi ha un grandissimo valore questo momento educativo rivolto alle ragazze e ai ragazzi di Roma Capitale, perché è centrato sul valore della memoria, qui si fa approfondimento storico, ma cerchiamo soprattutto di promuovere la consapevolezza su dove nascono le radici della nostra democrazia, dove sono i luoghi in cui di fatto è nata la Costituzione italiana, che è fondata sull’antifascismo, grazie al sacrificio di donne e uomini che con la lotta partigiana hanno liberato l’Italia. Pensiamo che sia un compito importante, istituzionale, di Roma Capitale promuovere questa memoria, studiare e conoscere il passato per avere maggiore consapevolezza del presente”.

Quali sono le altre iniziative che sono state organizzate per promuovere il valore della memoria nei più giovani?

“Abbiamo lavorato a un complessivo progetto memoria che comprende questo viaggio, così prezioso, che è alla sua seconda edizione dopo gli anni del Covid in cui era stato interrotto, ma che comunque rappresenta una tradizione di Roma Capitale. Non solo: qualche mese fa siamo stati anche ad Auschwitz, insieme agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori e a Città metropolitana. Mentre nei giorni in cui abbiamo celebrato il 25 aprile abbiamo promosso un festival della memoria, dedicato alla Resistenza, che ha coinvolto tutta la città. Questo per dire che l’impegno per coltivare la memoria e passare il testimone della consapevolezza alle generazioni più giovani è un impegno di Roma Capitale che si incarna in tante azioni”.

Secondo lei che effetto avrà questo viaggio sugli studenti?

“Sono certa che torneranno diversi, sono abbastanza certa di questa previsione perché è quello che abbiamo visto accadere durante la scorsa edizione del viaggio della memoria a Fossoli, a Marzabotto, così come dopo l’esperienza molto potente di Auschwitz e Birkenau. Toccare con mano, andare nei luoghi e prendere coscienza di quello che è stato quel momento storico così drammatico e così vero per il nostro Paese, che ha riguardato l’esperienza di vita di tantissime persone come noi, spesso ragazze e ragazzi, spesso non molto più grandi di quelli che stanno compiendo con noi questo viaggio, dà una spinta molto forte alla presa di consapevolezza”.