INTERVISTA I Capitano Ultimo: "Gualtieri è colpevole dello scarso decoro di Roma, non della sicurezza"

Si è tolto il passamontagna per scendere in politica. Dopo aver arrestato Totò Riina ora vuole stroncare la mafia partendo dall’Europa. Sergio De Caprio, che tutti conoscono come il Capitano Ultimo, è uno dei candidati della lista Libertà di Cateno De Luca alle Europee con un proprio simbolo: un cerchio bianco e nero al centro del quale campeggia la scritta “Capitano Ultimo”. Dalla lotta alle mafie ai pannelli solari installati lungo tutto il Grande raccordo anulare: De Caprio racconta a RomaToday perché vuole andare a Bruxelles.

Capitano, come nasce l’idea di scendere in politica?

“Mi sono reso conto che dobbiamo chiudere i conti con la mafia in maniera seria. Ne ho parlato con Cateno De Luca, persona libera e non legata a nessuno schieramento tradizionale. Una persona che è legata soprattutto ai cittadini. Con lui proponiamo nuovi strumenti per chiudere la lotta alla mafia e rendere possibile l’autodeterminazione dei territori e delle comunità, cioè degli 8.000 Comuni italiani”.

Si spieghi.

“Abbiamo presentato due proposte. La prima è l’attuazione di un vero federalismo, non come quello del quale parla la Lega. Occorre dare capacità di autodeterminazione a municipi e Comuni. Per chiudere la lotta alla mafia pensiamo si debba completare un percorso giuridico già in atto. Parliamo quindi di ergastolo ostativo per tutti i mafiosi, conferma del regime del 41 bis, negare qualsiasi tipo di comunicazione con i parenti ai mafiosi arrestati e che non collaborano con la giustizia. A difesa dell’Italia e dell’Europa, vogliamo togliere la possibilità di voto e l’accesso a qualsiasi tipo di attività lavorativa, sia a livello privato che di lavoro dipendente, ai parenti e affini di 1° e 2° grado dei mafiosi. Lasceremo loro solo la possibilità di svolgere lavori socialmente utili a favore dei sindaci a meno che, ovviamente, non dimostrino di non avere alcun legame con la criminalità”.

Non le sembra esagerato?

“La mafia si alimenta con i legami parentali, è la sua forza sui territori. Per 40 anni ho combattuto questa gentaglia, questo è quello che serve e occorre se vogliamo vincere la guerra contro le mafie”.

Anche a Roma c’è il problema della criminalità organizzata. Periodicamente si effettuano dei blitz nei quartieri più difficili della città ma c’è chi sostiene che queste azioni servano a poco.

“Sono solo delle parate, lo sa bene anche chi effettua questi interventi. Sono attività che comunque servono ma non solo assolutamente risolutive. Sono cure palliative ad un male che deve essere estirpato seriamente e non a spot pubblicitari. A Roma ho seguito personalmente i cognati di Matteo Messina Denaro, ben radicati nel territorio e che hanno contatti nell’intera regione. Purtroppo, quello che propongo non è gradito a chi sta in alto. Vi posso assicurare che i mafiosi ridono quando sentono parlare di separazione delle carriere perché a loro, di fatto, non cambia nulla”.

A proposito di legalità, a Roma è stato da poco nominato un nuovo delegato alla sicurezza, l’ex pm Francesco Greco.

“Lo conosco, è bravo ad organizzare i processi. A Roma si dovrebbe prima di tutto chiedere conto a tutti i prefetti che si sono succeduti della situazione della città. Piantedosi, addirittura, è stato premiato diventando ministro. C’è anche chi ha il coraggio di incolpare il sindaco Gualtieri dei problemi di sicurezza di Roma. Bisogna chiedere conto ai prefetti ma il loro silenzio è la prova della loro inadeguatezza a ricoprire questo ruolo. Dare responsabilità ai sindaci su questo tema, di qualsiasi colore politico siano, è un’azione vile. Scoprono più cose le Iene, Brumotti o le trasmissioni tv dei prefetti. Al Sindaco Gualtieri va contestato il decoro che non ha più la città, a partire dal fatto che non riesce nemmeno a far tagliare l' erba dalle strade (sfondate): mi fermo qui perchè non voglio infierire”.

Cosa pensa di poter fare per Roma una volta in Europa?

“Il presupposto è sempre quello dell’autodeterminazione dei Comuni, cosa che vale anche per Roma. Intanto contestiamo l’impostazione del Pnrr del precedente e attuale Governo, ulteriore debito che andrà a pesare sulle generazioni future. Noi proponiamo lo stanziamento di 32 miliardi di euro per il fotovoltaico da dividere tra i Comuni italiani. Con questi fondi, ogni città potrà realizzare almeno 8 ettari di pannelli solari, che equivalgono a 600 mila euro l’anno di ricavi. Risorse che, ovviamente, non dipendono da nessuno. Vogliamo installare pannelli sui 16mila chilometri delle ferrovie e, dove possibile, sui 7mila chilometri di autostrade, compreso il Grande raccordo anulare. Lo stesso anche lungo i perimetri di tutti gli aeroporti, compresi quelli di Fiumicino e Ciampino. Solo così le risorse andrebbero veramente a favore dei cittadini. Vogliamo che Roma digitalizzi la rete dell’illuminazione pubblica per diventare, poi, la più grande comunità energetica rinnovabile d’Europa. Per questo mi appello soprattutto ai giovani di Roma. Mi rivolgo a loro con gioia, nel ricordo delle loro battaglie contro il nazi fascismo. Mi rivolgo alle periferie, alle borgate popolari, luoghi dove nasce la vera politica, quella ispirata da dignità e giustizia”