Sabrina Alfonsi: "Con Filippi Ama finalmente guarda lontano. Puntiamo a trasformarla in un player nazionale di trattamento di rifiuti"

Nessuno vorrebbe essere al suo posto. Se la politica è fatta di ambizioni, la poltrona di assessore ai rifiuti di Roma Capitale è tra le più scomode in circolazione. Una crisi decennale, immagini della grande bellezza macchiate dalla "monnezza" che fanno il giro del mondo, prime pagine di giornali e tg nazionali fiaccherebbero chiunque. Sabrina Alfonsi però non si è tirata indietro. Anzi, ha voluto esagerare: a questa delega scomoda ha sommato anche quella del verde pubblico, altra "rogna" da scansare vista la situazione di alberi e parchi della città eterna. Messa così la sua appare come una mission impossible. Come sta andando ce lo racconta la diretta interessata. Con l'ex presidente del I municipio abbiamo provato a tracciare un suo bilancio di questi primi due anni.

Assessora Alfonsi, il suo è l'assessorato più complicato. Rifiuti e verde pubblico sono sempre nell'occhio del ciclone delle critiche. Si è mai pentita di aver accettato questa sfida?

No, assolutamente: non mi sono mai pentita. Caratterialmente sono una persona combattiva e a cui piacciono le sfide e mettersi costantemente alla prova. Certo, è un lavoro imponente. Roma però è una metropoli, è grande e complicata e ha bisogno di tanto lavoro per il quale non ci si dorme la notte, ma penso sia giusto così.

Da presidente del municipio ad assessora, è passata dall'era Marino a quella Gualtieri, attraversando all'opposizione gli anni di Raggi. Quali sono le differenze che trova in questi 10 anni?

Sicuramente la città nel suo insieme è andata peggiorando. Soprattutto è peggiorato il rapporto tra la macchina amministrativa e la politica. Per anni ripetere che tutti sono dei fannulloni non ha certo facilitato l’assunzione di responsabilità o il sentirsi squadra da parte dei dirigenti e dei funzionari. Negli anni di Veltroni il punto di forza era una classe di dirigenti coinvolti nel lavoro politico, perché si sentivano parte di questa scommessa. La rappresentazione plastica di quello che dico si ha in questo assessorato. Quando sono arrivata, c’era il paradosso di avere due assessori e un solo dirigente per un solo dipartimento. La prima cosa che ho chiesto al sindaco è stata la separazione in due dipartimenti, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, con due dirigenti. Ecco, ora siamo passati a due dipartimenti, con due direttori e un solo assessore.

Pur avendo avuto momenti di difficoltà con la raccolta, Roma sembra aver risolto il problema degli sbocchi. Come ci siete riusciti e soprattutto a che costo per la collettività?

Quando siamo arrivati trovare gli sbocchi era il problema dei problemi. Quando siamo arrivati avevamo ogni giorno duemila tonnellate senza destinazione. Mi ricordo come un incubo la telefonata, tutte le mattine: “Domani dove li portiamo?”. In questi due anni abbiamo lavorato su più livelli, sulla stabilizzazione dell’azienda e sugli impianti e questo porterà risultati più su lungo periodo. Nell’immediato abbiamo stretto accordi per portare i rifiuti fuori regione e fuori dall’Italia, soprattutto in Olanda con contratti che hanno un costo economico altissimo.

Ci dà qualche cifra?

Per il 2023 spenderemo circa 200 milioni per 860mila tonnellate di rifiuti. La previsione del 2024 è di 170 milioni proprio per i contratti che abbiamo fatto, ma soprattutto per la diminuzione dell’indifferenziato, dovuto all’aumento della differenziata: calcoliamo, a regime, di passare da 860 mila tonnellate alle 600.000 che noi pensiamo sarà la quantità di rifiuti che poi, quando ci sarà, verrà portata al termovalorizzatore.

Nel frattempo però con gli sbocchi possiamo stare tranquilli?

Stiamo rifacendo le gare sul territorio regionale, mentre con l’Olanda abbiamo un accordo fino al 2025. Sicuramente puntiamo a diminuire questi costi perché andando a bando pensiamo di ricevere delle offerte per noi più vantaggiose.

Tutti questi costi ovviamente vanno sulla Tari pagata dai cittadini…

Sì purtroppo. Quando ci sarà il termovalorizzatore però questi costi diventeranno un risparmio.

I problemi non sono stati negli sbocchi, ma nella raccolta. Ci spiega cosa è successo in Ama e che responsabilità sente lei come amministratrice di avere?

La responsabilità l’ha bene evidenziata il sindaco nel secondo rapporto la città durante il quale ha fatto bene a ricordare i momenti di difficoltà vissuti. Ci sono state giornate in cui la crisi è diventata profonda. La responsabilità che ho sentito mia, che abbiamo sentito nostra, è stata quella di dire che il management che c’era non andava, non funzionava e di procedere quindi a un cambio, dando un nuovo indirizzo all’azienda. Il cambiamento ovviamente è difficile perché è un fallimento.

Siete soddisfatti della decisione presa?

Sì e lo dico guardando la città. Inoltre penso ai primi tre interventi del nuovo direttore generale Alessandro Filippi - piano foglie, piano scuole e piano consolari - che sono andati tutti bene. Guardo poi con soddisfazione alle programmazioni che si stanno facendo anche per Natale con un appalto di supporto che si utilizzerà solo se potremo avere più necessità. C’è un lavoro che guarda lontano e l’assunzione del nuovo personale ne è la dimostrazione.

Perché Ama appare sempre come un'azienda ingovernabile?

Ama per diventare governabile doveva cambiare la propria filosofia ed è quello che sta avvenendo. Abbiamo preso un’azienda di “spazzini”, di sola raccolta e puntiamo a trasformarla in un player nazionale di trattamento di rifiuti. Il passaggio fondamentale sarà quello di dotare l’azienda degli impianti necessari, strutture fondamentali per l’economia circolare. Questo vuol dire trasformare Ama. Per fare questo c’è stato bisogno di un management nuovo, ma anche di nuovo personale, di un vero cambio generazionale. I nuovi operatori entrati in servizio sono un segnale importante: li abbiamo voluti con competenze linguistiche e informatiche da un lato per dare informazioni ai turisti che, ad esempio, usciti da un B&B non sanno dove buttare i rifiuti; dall’altro per utilizzare la strumentazione dell’azienda, che dovrà essere sempre più tecnologica.

Sull’Ama di municipio a che punto siamo?

A gennaio l’implementazione della struttura vede la sua conclusione. Per Roma è un passaggio fondamentale perché i municipi sono grandi quanto delle medie città italiane. Per il presidente di municipio c’è un’interazione diretta con la struttura territoriale – operativa e decisionale - di Ama, senza dover passare per il Campidoglio. Si tratta di un passaggio che consentirà al presidente di municipio, che conosce meglio il territorio nella sua conformazione urbanistica, sociale ed economica, di cambiare in modo diretto alcune tipologie di raccolta. A questo Filippi ha aggiunto del suo.

Ovvero?

È tornato in Ama con un suo progetto che lui chiama delle mattonelle. SI va oltre l’Ama di municipio. Si divide il territorio in mattonelle ed ogni mattonella corrisponde ad un quartiere, a una micro zona urbanistica. Siamo passati quindi dall’Ama di municipio ad una struttura divisa in cosiddetti quadrotti e quello è il vero servizio di prossimità.

A dare l'idea di una città sporca contribuisce - mia valutazione - anche il diserbo non effettuato. Ci può spiegare perché ci sono state difficoltà e quando riusciremo a entrare, su questo tema, in una normale operazione di cura della città?

La situazione è in miglioramento perché abbiamo messo Ama in supporto ai municipi. Ritengo però utile spiegare la situazione che abbiamo trovato e la strada che abbiamo intrapreso. Spieghiamo innanzitutto che il diserbo è un lavoro sulle erbe infestanti presenti sui marciapiedi. Per ottimizzare il lavoro storicamente l’appalto era affidato ad Ama. La sindaca Raggi, nel 2020, per la prima volta ha deciso di cambiare questa situazione e di fare un bando, diviso in 16 lotti – uno per municipio – che complicava e non poco il lavoro dei municipi. Un bando che noi abbiamo trovato fermo. Per non andare in contro a contenziosi con chi ha vinto abbiamo deciso di non annullarlo e di utilizzare tutti i fondi. Contemporaneamente però siamo intervenuti con quello che è il nostro modello, con il ritorno del servizio ad Ama che affiancherà i municipi. Già dall’inizio del nuovo anno il servizio tornerà ad Ama e da primavera penso inizieremo a vedere dei risultati importanti.

Forestazione, ci può dare qualche dato sugli interventi per nuovi alberi in città?

Abbiamo cinque tipi di messa a dimora di nuovi alberi. Le prime due sono legate al pnrr, prima annualità e seconda annualità. Si tratta di alberi da semi del CUFA, dei carabinieri forestali e stanno crescendo, come da protocollo, in un vivaio in Umbria. Entro dicembre 2024, quindi nei tempi, verranno messe a dimora le prime 136mila piante. Le 331mila piantine della seconda annualità verranno piante entro dicembre 2025. Abbiamo poi le messe a dimora del decreto clima, 8850 piante e in questi giorni verranno piantate in diverse zone di Roma, soprattutto nella zona est. Abbiamo poi le messe a dimora con il nostro appalto del verde: si tratta delle sostituzioni degli abbattimenti. Da ultimo ci sono le piantumazioni con fondi del Comune e fondi giubilari. Si tratta di alberi per le sostituzioni anche delle ceppaie oggi presenti.

Quali tipologie di alberi state piantando?

Per la forestazione è il Ministero dell’Ambiente che dice quali piante vanno usate. SI tratta di alberi che fanno bosco: abbiamo querce, aceri, carpini, frassini, ligustri e decine di altre specie. Per le sostituzioni puntiamo ad utilizzare la stessa tipologia di alberi. Laddove c’erano platani, pianteremo platani. Laddove c’erano pini dei pini. Abbiamo comprato 50 pini di medie dimensioni che metteremo in tutta l'area centrale, intorno a Piazza Venezia. È nostra intenzione ricostruire uno skyline che riteniamo unico al mondo. Valutazioni sono in corso per i pini di corso Trieste. In generale puntiamo su piante a bassa manutenzione e a basso consumo idrico che però producono anche delle grandi ombre per le isole di calore.

Di recente ci sono stati gli Stati generali del Verde. Come assessorato quali sono le azioni di cui va più fiera?

Li abbiamo voluti chiamare così perché si tratta del resoconto di quanto fatto sul verde. Non lo abbiamo fatto da soli, ma con tutti gli enti e le associazioni che si occupano di verde. Si è trattato di un momento per ribadire quelle che sono le linee per tutti i nostri interventi. Abbiamo messo insieme il Nucleo Forestale dell’Arma dei Carabinieri, l’Ordine degli agronomi, il Crea (Consiglio per la Ricerca Economia Agraria), Agrotecnici e Città Metropolitana. C’è stata poi una parte relativa al verde e ai cambiamenti climatici. Abbiamo inoltre presentato il masterplan su come sostituire gli alberi, che presto diventerà un regolamento vero e proprio a cui attenersi.

C’è stato spazio anche per i progetti sul verde…

Sì, 43 progetti per la riqualificazione dei grandi parchi e delle ville storiche di Roma: da villa Ada, al Parco della Cellulosa, al parco della Serenissima, all’aranciera di San Sisto che diventerà un edificio totalmente sostenibile con la geotermia, a villa Pamphili con la Biblioteca degli Alberi realizzata in collaborazione con la Fao. Il Piano degli investimenti sul verde del 2023, con 63 milioni di euro, è il più alto di sempre. Un lavoro enorme che però so bene non fa notizia, perché il verde purtroppo fa notizia solo quando non funziona, quando ci sono problemi.

Come nella recente tragedia di Monteverde. Si ha sempre la sensazione che non ci sia manutenzione del verde e che episodi come questi siano annunciati…

L’incidente che ha causato la morte della signora Teresa Veglianti mi ha addolorato moltissimo, e colgo l’occasione della sua domanda per rinnovare alla famiglia le condoglianze mie personali e del Sindaco. Si tratta di un episodio davvero sfortunato che, dalla documentazione tecnica in nostro possesso, non dipende da incuria o presunti ritardi nella manutenzione degli alberi. Al contrario, le alberature di via di Donna Olimpia e via Ozanam negli ultimi tre anni sono state oggetto dii controlli molto accurati, con prove visive e strumentali, e conseguenti interventi di potatura. Naturalmente è in corso una indagine e saranno gli inquirenti a stabilire eventuali responsabilità.

E sulla manutenzione in città come siamo messi?

La stiamo mettendo a sistema. Ricordo che nel 2022, a fronte di uno stanziamento di 33 milioni, abbiamo monitorato più di 80mila alberi pubblici, eseguendo 70.200 potature. Nel bilancio di quest’anno abbiamo stanziato circa 34 milioni, che spenderemo interamente. Resta poi l’urgenza di capire se le procedure di cura attualmente previste dal regolamento del Verde approvato nel 2021 siano le migliori possibili per garantire soprattutto la sicurezza dei cittadini. Se da regolamento non si può intervenire per limitare l’altezza di un albero che per cercare la luce sale fino all’ottavo piano dei palazzi circostanti, come in via di Donna Olimpia, è chiaro che questo aumenta il rischio di incidenti. Inoltre, i grandi alberi che riempiono i viali della nostra città sono ormai molto anziani, e quindi meno capaci di adattarsi alle condizioni estreme che i cambiamenti climatici in corso stanno purtroppo facendo diventare la norma. Dovremmo avere più coraggio e cominciare a programmare la sostituzione delle piante più anziane con specie maggiormente in grado di rispondere al clima che cambia. Un modo per disegnare il paesaggio della città che verrà.

Sono iniziati in questi giorni gli abbattimenti di 200 pini al parco di Monte Mario. La colpa è della cocciniglia. Come state intervenendo per limitarne gli effetti?

Siamo arrivati ed abbiamo stanziato dei fondi. Le do una cifra: arriviamo nel 2021 e passiamo subito da 6 milioni e 700mila euro a 18 milioni e mezzo e gran parte di questi sono stati destinati alla Cocciniglia che era ed è una vera e propria emergenza. Abbiamo trattato subito i 50.000 pini pubblici. Dopo di che oggi stiamo facendo il secondo trattamento agli alberi che ce l’hanno fatta. C'erano situazioni molto compromesse per le quali non conveniva neanche la prima dose, che abbiamo deciso di somministrare comunque per provare a salvare gli alberi. Purtroppo le grandi pinete presentano un gran numero di alberi ormai morti in piedi e bisogna intervenire come a Monte Mario.

Con Roma Natura ci sono stati problemi?

Diciamo che Roma Natura ha un rapporto difficile con Roma a prescindere dal colore politico. È un ente che porta Roma nel suo nome, che tutela i parchi di Roma ma risponde ad un altro ente, la Regione Lazio, tra l’altro avendo a disposizione pochissimo soldi. È il motivo per cui avevamo chiesto in tal senso che le deleghe fossero passate a noi. Capisco quindi le loro difficoltà e ancora di più su Monte Mario, dove c’è la loro sede e la loro storia.

Come sta andando il dialogo con la regione di centrodestra tanto sulle aree verdi quanto sui rifiuti?

C’è un colloquio costante tra il presidente Rocca e il sindaco, un pragmatismo che porta alla discussione dei problemi, penso su tutti alla Ztl. Sul termovalorizzatore non c’è stato nessun problema. Dopo di che noi abbiamo dei dossier aperti, penso ad esempio all’azienda agricola di Castel di Guido, rispetto alla quale abbiamo pronto un piano di rilancio, su cui stiamo dialogando con gli assessori Ghera e Righini.

In passato sui cinghiali ci sono stati problemi con la regione. Come va oggi? Le segnalazioni sembrano diminuite

Sui cinghiali ci sono tanti fattori che hanno migliorato la situazione. C’è stato un buonissimo lavoro del commissario straordinario sulla peste suina che sicuramente ha inciso. C’è stata tra le altre la scelta di intervenire maggiormente sulle aree urbane. Voglio però ricordare che i cinghiali sono di competenza regionale. Il tavolo che abbiamo chiesto, ottenuto, e a cui tutti abbiamo lavorato proficuamente sta dando i risultati. Però è bene riparlarne in primavera periodo in cui nascono i piccoli. Solo lì capiremo a che punto è davvero il problema per le aree urbane.

Non pensa che magari concentrando i suoi sforzi su un numero minore di deleghe si potrebbe riuscire ad incidere di più?

Il problema non è la quantità. Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti sono sicuramente tre deleghe davvero impegnative e di vasta portata, di cui sento forte su di me la responsabilità. Queste deleghe così complesse hanno però un legame strettissimo tra loro, perché incidono su un quadro d'insieme che riguarda la cura, la crescita e la bellezza di una città, il suo essere davvero sostenibile ed attenta ai bisogni e alla salute delle persone. Tenere insieme questi ambiti è la sfida che la nostra amministrazione ha scelto di portare avanti, proprio per conferire, sempre, ad ogni intervento specifico, il respiro di una prospettiva più ampia e generale. Mantenere uno sguardo d'insieme ed agire in sinergia è l'unica chiave possibile per interpretare le grandi trasformazioni che stiamo vivendo, dalla transizione ecologica a quella energetica.

Gli anni più difficili sono passati. Bisognava instradare il lavoro sulle linee guide su rifiuti e verde. Quindi posso dire che il lavoro peggiore da questo punto di vista è passato e quindi ritengo che sarebbe sbagliato dividere le deleghe. Poi è vero: quando si insedia un’amministrazione il tema della assegnazione delle deleghe è sempre molto dibattuto. Io però penso che il lavoro enorme che stiamo facendo si vedrà al termine dei cinque anni di mandato, e allora la scelta di tenere insieme le deleghe risulterà premiante.

Che voto si dà?

Io non mi do un voto perché sono troppo esigente con me stessa e quindi il rischio di darmi un voto che non è quello giusto. Poi penso sia giusto che i voti li diano i cittadini o la stampa. Io so che lavoro, lavoriamo, 16 ore al giorno. Un lavoro duro che ricomincia ogni mattina. È una bella sfida, totalizzante, che ci sta portando a non pensare ad altro. Una sfida fatta di cura dell’immediato, ma anche e soprattutto di progettazioni per il futuro della città.