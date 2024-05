Intervista | Amedeo Ciaccheri al giro di boa: "Opere strategiche in ogni quartiere, ora avanti con i progetti Pnrr e per il Giubileo"

Come minisindaco del municipio VIII è al suo secondo giro di boa, il primo con Gualtieri in Campidoglio “con cui c’è grande collaborazione”. Amedeo Ciaccheri taglia il traguardo dei sette anni e mezzo alla guida del territorio che comprende Garbatella, quartiere “rosso” per eccellenza, Tor Marancia, San Paolo, Montagnola e Ostiense. Nell'ottobre del 2021 è stato riconfermato presidente al secondo turno con oltre il 70% dei voti. A RomaToday racconta gli ultimi due anni e mezzo alla guida del municipio VIII, ma sul suo futuro, una volta lasciato l’ufficio da presidente in via Benedetto Croce, non si sbilancia e svia la domanda: “Dove sarò tra due anni e mezzo? Proprio qui, ad accogliere chi verrà dopo di me ad amministrare questo territorio straordinario”.

Presidente, c’è un intervento, tra quelli portati a termine in questi due anni e mezzo, di cui è più soddisfatto?

"Non ce n’è uno in particolare, la soddisfazione più importante è aver costruito un programma di lavoro insieme alla mia squadra che non ha dimenticato nessuno dei quadranti del territorio e aver individuato per ogni quartiere delle opere strategiche. Faccio un esempio: abbiamo tenuto insieme lo sviluppo di un quadrante innovativo come quello di Ostiense, dove anche grazie agli investimenti del Giubileo e del Pnrr sarà possibile una riqualificazione profonda del territorio, con lavori importanti come gli interventi al ponte di Ferro, il progetto Parco Tevere Sud e quello che riguarda le Mura Aureliane, e poi il rifacimento di via Ostiense; con quartieri più periferici e popolari come Marconi, dove andremo a riconnettere quelle funzioni urbane che sono importanti per un quadrante di edilizia residenziale pubblica dove il tema principale era la facilitazione della vita dei cittadini, con gli attraversamenti pedonali e i percorsi scuola-casa. Sono poi molto felice di aver visto lo sblocco dell’area dell’Ex Fiera di Roma".

Altre battaglie che lo rendono particolarmente orgoglioso?

"Quelle per la salvaguardia urbana, come per esempio la vicenda del parco del Tintoretto, che rischiava di essere cementificato e che, invece, a breve potremmo riaprire alla cittadinanza con nuove piante che lo renderanno una piccola foresta urbana. Alle battaglie per la salvaguardia urbana, però, si sono affiancate anche quelle per la coesione sociale, per l’inclusione di tutti e tutte i cittadini del territorio, ad esempio con il dopo di noi e l’aver inaugurato, per primi a Roma, una comunità energetica territoriale".

Quali sono, invece, gli obiettivi prioritari che intende realizzare nei prossimi due anni e mezzo?

“Veder trasformate in opere pubbliche le importanti risorse che ci stanno arrivando dal Giubileo e dal Pnrr, penso ad esempio al progetto per il centro culturale di Tor Marancia e allo sblocco di alcuni grandi problemi che avevano sede nel territorio come la situazione della piscina dei mondiali di nuoto del 2009 che riaprirà. E poi i due mercati di Garbatella, sia quello di via Santa Galla che quello di via Passino, dove abbiamo l’ambizione di vedere i risultati di un investimento che, grazie ai fondi giubilari, abbiamo potuto allocare su queste strutture. L’obiettivo prioritario dunque è arrivare al Giubileo vedendo queste grandi opere per la maggior parte concluse. E un altro step sarà completare entro il 2027 gli investimenti Pnrr, che riguardano altri importanti elementi strategici, come la trasformazione dell’ex caserma occupata di via del Porto Fluviale in un edificio che parla di rigenerazione e di diritto all’abitare. E poi l’apertura di nuove biblioteche: in via di Grottaperfetta e in via Ostiense, in uno spazio abbandonato, l’ex Alexis poi sgomberato. In pochi anni ne abbiamo aperte tantissime ed è fondamentale per la costruzione di un’identità territoriale, un patrimonio di relazioni che lasceremo in eredità a chi verrà dopo di noi”.

Un problema che è stato segnalato più volte dai cittadini, soprattutto nell’ultimo periodo, è quello dei presidi sanitari del territorio: il consultorio di largo delle Sette Chiese rimasto senza i servizi di ginecologia e ostetricia e il Tsmree (Servizio tutela salute mentale e riabilitazione dell'età evolutiva) di viale Leonardo da Vinci che è senza personale. Come vi state muovendo come municipio su questa emergenza?

“Ho più volte sollecitato un intervento della Regione sul consultorio di largo delle Sette Chiese, perché ritengo che il ruolo del municipio sia anche quello di denunciare queste situazioni. Purtroppo alle nostre richieste di incontro e agli appelli, rivolti anche al presidente Francesco Rocca in qualità di assessore alla Salute non è seguita una risposta. Avevamo chiesto, in particolare, una rassicurazione di un rafforzamento dei servizi sul territorio, soprattutto dal punto di vista delle risorse umane e delle competenze professionali. Per questo come amministrazione ci siamo muovendo per rilanciare una campagna pubblica di sollecitazione da parte del municipio e di tutta la comunità territoriale sulla situazione del consultorio e di tutti i servizi sanitari del municipio. Allo stesso tempo ci tengo ad informare su tutti gli investimenti e i cantieri in corso e le nuove strutture su cui stiamo lavorando per restituirle alla comunità riqualificate grazie ai fondi del Pnrr. Come lo scheletro di via Cerbara, in cui nasceranno una casa e un ospedale di comunità".

Tornando ai cantieri, ci sono aggiornamenti sulla riapertura del sottopasso di via Ostiense?

Sì, stanno finendo i lavori di ristrutturazione che sono durati alcuni mesi. Si tratta di un collegamento importante che è stato a lungo interdetto e verrà riaperto alla metà di maggio, aveva diversi problemi legati all’anzianità delle strutture. Tra poche settimane potremo restituirlo, rinnovato, ai cittadini.

Un altro intervento molto atteso dai residenti è quello per il ponte di piazza Vallauri, importante collegamento da Ostiense a Garbatella, tutt’ora inaccessibile. Ci sono novità?

Ci stiamo lavorando. Ancora non possiamo dire le date della programmazione degli interventi di ristrutturazione. Nei prossimi giorni partiranno gli interventi di ristrutturazione del ponte di via Giulio Rocco, vanno avanti intanto i lavori sul ponte di ferro e l’obiettivo, sempre nel corso del 2024 è chiudere la progettazione degli interventi per il ponte di piazza Vallauri per poi partire, nel corso del 2025, anche con i lavori.