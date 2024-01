INTERVISTA | Ciaccheri: "Garbatella esempio per Roma. Io Sindaco? Non è un 'one man show'"

Cinque anni di governo del territorio alle spalle, almeno altri tre davanti prima di tornare alle elezioni. Amedeo Ciaccheri nell'VIII municipio, nella Garbatella quartiere "rosso" per eccellenza, sta proseguendo una ormai lunghissima esperienza quasi senza interruzioni che vede la sinistra al comando. Oggi, 25 gennaio, al teatro Palladium (ore 17,30) il minisindaco ha deciso di convocare la comunità territoriale per raccontare le cose fatte, ma con un obiettivo preciso: "Vogliamo fornire alla città intera una cassetta degli attrezzi utile per replicare il modello ovunque".

Presidente, perché questo bilancio di metà mandato a inizio 2024?

"E’ un’opportunità di fare un bilancio senza però chiudere un ciclo. Noi ci siamo trovati a cavallo di due stagioni politiche diverse della città. Quello di oggi è un appuntamento che vuole essere una restituzione alla città di un lavoro fatto, di quello che abbiamo messo in campo e di un metodo di lavoro, io lo vivo così. Da quasi 25 anni a Garbatella governa una coalizione politica guidata dalla sinistra radicale che finora è riuscita sempre a dare risultati, tranne quando si è andati divisi alle elezioni".

Come è cambiato l'VIII municipio in questi anni?

"Oggi si vive un cambiamento del territorio, tramite opere centrali per la città che si stanno riattivando e altre che si sono messe in moto. Siamo riusciti a tenere insieme la volontà popolare, il senso di appartenenza e la città che cambia. Cogliendo l’occasione di questo quinquennio (2018-2023), voglio dire che tutto questo lavoro in questa fase possa essere un suggerimento valido per tutta la città. Una cassetta degli attrezzi che mi fa piacere restituire a tutta Roma che sta affrontando una fase importante di trasformazione. Roma per anni è stata condannata all’idea che l’unico motore fosse la rendita fondiaria. Oggi possiamo dire che qui si è investito sull’economia della conoscenza, con un distretto della creatività e dell’innovazione intorno a Roma Tre e altre realtà e grandi imprese nazionali e internazionali. Così si inventano delle nuove politiche. Abbiamo costituito la prima Comunità energetica pubblica della città, tenendo insieme università e comunità educanti del territorio".

L'intenzione è quella di puntellare ulteriormente la coalizione politica che governa Roma oggi?

"Non solo puntellare, ma anche rafforzarla. Ci vuole una pratica del confronto quotidiano nel territorio, senza mai essere conservativi e mettere in continuo movimento il territorio, raccontare nuove opportunità".

Nel centrosinistra romano coesistono diverse anime. Come si riesce a far coesistere chi vuole una svolta ecosostenibile, il riciclo, lo stop agli impianti e chi invece per esempio spinge per il termovalorizzatore?

"Non nascondendo mai niente, facendo una vera operazione di trasparenza integrale, spiegando la difficoltà delle scelte. Si affrontano così i momenti di crisi anche importanti. Pensiamo ai rifiuti, noi abbiamo cominciato a lavorare qui con una crisi evidente dei rifiuti. Essere amministrazione locale significa essere sindacato del territorio. Non può mancare la chiarezza sui temi ambientali e sociali. Una coalizione plurale significa mettere insieme idee diverse ma confrontarsi sempre con la volontà popolare. Vogliamo tenere viva questa connessione per non estraniare i cittadini dalle decisioni e dalle trasformazioni del territorio".

L'appuntamento al Palladium è un primo passo verso una sfida politica cittadina?

"In qualche modo sì, ci prepariamo a qualcosa di superiore. L’idea che ci spinge non deve apparire presuntuosa, ma visto ce Roma è una città in cui l’ambizione è sempre difficile da trasformare, l’idea è che quanto fatto qui non si restringa solo ai confini territoriali ma sia opportunità per tutta la città. Piuttosto che alle tornate elettorali, penso che fare questa restituzione a Garbatella ci permetterà di confrontarci con altri territori e altre istituzioni, per metterci a confronto. Per cominciare una vera pratica di scambio in cui mettiamo a disposizione i progetti, le idee, i ponti creati finora. Mettere a disposizione questo è un upgrade perché esce dai confini dell’VIII municipio, guardiamo alla complessità della città nel suo insieme".

Ciaccheri può essere il dopo Gualtieri?

"Noi ora siamo pronti a stargli accanto, siamo dentro il mandato Gualtieri. È la sfida di un’intera squadra, non di Ciaccheri. Non c’è l’uomo solo al comando, bisogna dare una mano tutti non solo in questo municipio ma fare qualcosa di più ovunque. Siamo accanto al Sindaco, sta facendo un lavoro faticoso e impegnativo per risollevare la città. Le sfide sono gigantesche e vogliamo dare il nostro contributo".

A giugno ci saranno le Europee.

"Saranno un momento assolutamente importante, io quia Roma farò il mio per stare vicino a una persona che ha avuto un ruolo importante a Garbatella in passato e sta avendo un ruolo importante a Bruxelles negli ultimi anni, cioè Massimiliano Smeriglio. Perché se alle prossime elezioni vinceranno i conservatori e i reazionari, la nostra città ne avrà da perdere. Il rischio è che ci troveremo davanti ad un continente più esclusivo e divisivo, ma noi siamo aperti al mondo, rivolti al Mediterraneo e abbiamo bisogno di un'Europa forte. Far vivere questa tornata anche nei quartieri è un impegno importante e io sarò qui a fare la mia parte. Abbiamo le idee chiare e sicuramente avremo interlocutori che combatteranno all’altezza della sfida.

Quindi Smeriglio si ricandiderà?

"Le scelte saranno di queste ore, Smeriglio in questi anni ha avuto un ruolo importante, io glielo auguro e penso che sarebbe una notizia positiva".