INTERVISTA | Incendi e manutenzione del verde, Alfonsi: "Lavoriamo ad un sistema per la cura della città"

L'assessora all'ambiente e iclo dei rifiuti di Roma Capitale risponde sulla questione della manutenzione verde in tema di prevenzione incendi e sul lavoro che sta portando avanti con la giunta Gualtieri. In cima alle priorità c'è la bonifica di Centocelle

Una città a prova di incendi. Ma anche più pulita, con il verde curato, una riforestazione urbana fortemente voluta. Sabrina Alfonsi, assessora capitolino all'Ambiente, al Ciclo die rifiuto e all'Agricolatura, se la immagina così la Roma del futuro. Quella per la quale, come spiega a RomaToday, lavora da quando si è insediata. Certo questa calda estate dalle alte temperature e record di incendi, non aiuta.

Ed ora tra le priorità le si aggiunge la bonifica e il recupero dell'enorme area andata a fuoco lo scorso 9 luglio, e che ha lsviato su viale Palmiro toglietti centinaia di carcasse da rimuovere: "Se non lo fanno i privato ci pensa l'amministrazione in danno, ma su questo agiremo velocemente", risponde Alfonsi.