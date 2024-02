Quattro milioni di euro per l'edilizia scolastica a Roma. Dai municipi però troppe richieste e nessuna priorità

Sono in arrivo interventi di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici di proprietà di Roma Capitale. Marco Simoncini, a capo della Direzione urbanizzazioni secondarie del Simu (Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana), ha fatto il punto sull’accordo quadro per l’esecuzione dei lavori durante la Commissione capitolina congiunta Scuola e Lavori Pubblici che si è svolta oggi, venerdì 9 febbraio. Non sono mancati malumori e polemiche da parte dei municipi.

La questione delle risorse

Gli interventi si concentreranno nei mesi estivi, considerati il periodo migliore sia per la chiusura delle scuole che per svolgere i lavori di rifacimento delle coperture. C’è, però, un problema. Ovvero le risorse limitate a fronte delle tante richieste arrivate dai municipi: “Abbiamo una capienza di intervento di circa quattro milioni di euro – spiega Simoncini – ma dai territori abbiamo ricevuto oltre 90 richieste e altre stanno continuando ad arrivare, dovete darci delle priorità, altrimenti non sarà possibile pianificare i lavori nel modo corretto. Ovviamente punteremo a intervenire soprattutto sulle coperture degli edifici scolastici, in modo da rendere di nuovo utilizzabili le aule ora inagibili”. Per questo a partire dalla prossima settimana arriveranno ai municipi delle richieste di chiarimenti in merito alle loro richieste: “Dovete segnalarci gli interventi più urgenti – sottolinea – e indicare una quantificazione economica, che manca nel 90% delle richieste e, magari anche un computo metrico. Così da programmare i lavori nel modo adeguato. Convocheremo poi i municipi al Simu, per avere un confronto diretto con le direzioni tecniche e approfondire insieme le questioni prioritarie”.

La risposta dei municipi

Le parole di Simoncini hanno subito scatenato le reazioni degli assessori territoriali alla Scuola. A partire da Cecilia Fannunza (municipio V): “Abbiamo mandato un elenco di cinque scuole con relativo computo economico nel mese di dicembre. Vorrei però sottolineare che la distribuzione delle risorse nei territori dovrebbe essere stabilita in base al numero di scuole presenti in ogni municipio, perché altrimenti si crea una disparità enorme. Questa questione non è stata ancora dipanata ed è fondamentale”. Le fa eco Paola Ilari (municipio III): “Noi abbiamo segnalato due scuole prioritarie, ovvero l’IC Montessori e la scuola Don Bosco dove gli interventi di manutenzione ordinaria non sono mai sufficienti”. Anche Claudia Bruschi, assessora del municipio XI, è intervenuta sulla questione: “Tra le nostre richieste prioritarie c’è l’impermeabilizzazione del plesso Graziosi dell’IC Sandro Onofri, il rifacimento dei servizi igienici del plesso Pascoli dell’IC Bagnera, che sono in condizioni insostenibili, e poi la scuola dell’infanzia e primaria dell’IC Gramsci che è stata vittima di un grave atto vandalico tre anni fa, in cui sono state incendiate diverse aule. Le scuole necessitano di importanti lavori di riqualificazione e ci teniamo che venga messo a terra questo accordo quadro quanto prima”. Sulla questione della suddivisione delle risorse sui territori è intervenuta anche la presidente della Commissione Scuola, Carla Fermariello: “Purtroppo spesso si fa una divisione salomonica in parti uguali, che però non tiene conto delle situazioni diverse nei vari municipi”.

Il pasticcio dei condizionatori

Nel corso della discussione, Ilari ha sollevato anche un’altra questione, quella dei condizionatori. Già la scorsa estate, infatti, erano stati segnalati impianti non funzionanti in numerosi nidi della Capitale: “Vorrei chiedere anche aggiornamenti sui condizionatori dei nidi, l’estate è vicina”. A rispondere, svelando una situazione piuttosto intricata, è Antonio Stampete, presidente della Commissione Lavori pubblici: “Si è perpetrato l’errore dell’anno scorso, ovvero le risorse per i condizionatori, che ammontavano in totale a un milione e mezzo, quindi centomila euro a municipio. sono stati allocati al Simu e non ai territori. Per velocizzare la procedura stiamo ragionando sull’opportunità che il Simu provveda a fare una gara unica e poi municipi manderanno le segnalazioni delle necessità nei singoli territori. Studieremo quanto prima la soluzione migliore, insieme alla Ragioneria Generale”. Un pasticcio che spinge Fermariello a fare un appello: “Luglio è vicino e l’anno scorso abbiamo toccato i 40 gradi, se non si interviene subito i municipi saranno investiti dalle proteste da parte di insegnanti e docenti su cui non hanno responsabilità”. L’obiettivo è riuscire a sbloccare la situazione entro la prossima settimana.