Dal Circolo degli Artisti alle case popolari, a Roma parte il restyling degli immobili pubblici

Dagli alloggi popolari di Spinaceto a quelli di Cinecittà, dagli immobili comunali di Decima all'ex Circolo degli Artisti chiuso quasi dieci anni fa. Il dipartimento patrimonio di Roma Capitale ha messo nel mirino diverse strutture che versano in condizioni di abbandono e sul piatto dell'amministrazione, a oggi, ci sono poco più di 3 milioni di euro. "Un investimento che consentirà di ridurre i costi" fa sapere l'assessore Tobia Zevi.

Restyling case popolari Spinaceto

Un intervento già in corso è quello negli alloggi popolari di via Padre Romualdo Formato a Spinaceto. A settembre l'assessore Zevi, insieme ad alcuni consiglieri capitolini e municipali, aveva effettuato un sopralluogo promettendo i lavori. Tante le criticità segnalate, da diversi anni: verde incolto, infiltrazioni esterne allo stabile e interne (soprattutto nei bagni e nelle cucine) e infissi vecchi. E così gli uffici hanno stanziato 650mila euro per sostituire le linee di adduzione dell'acqua dei bagni in ogni alloggio, sostituire i contatori, le valvole, le tubazioni e gli attacchi dei sanitari, impermeabilizzare i lastrici solari, sostituire i vetri rotti dei vani scala ed eliminare le perdite nei bagni e nelle cucine. Dovrebbe finire tutto entro fine giugno di quest'anno.

Quasi 800mila euro per Cinecittà e Torre Spaccata

A Cinecittà e Torre Spaccata, invece, i cantieri devono partire e il Comune si è dato fine anno come "dead line" per la conclusione del restyling. Nel primo caso parliamo di via Figliolini, dove con 127mila euro gli operai installeranno una nuova centrale idrica ed è in corso di valutazione la possibilità di intervenire sui lastrici solari. A via delle Cincie, invece, il Comune rifarà i lastrici solari delle sue case, oltre al ripristino dei danni da infiltrazione degli ultimi anni. Un investimento corposo, come quello di Spinaceto: 650mila euro.

Entro fine 2024 lavori negli uffici comunali

Ci sono poi gli immobili che ospitano uffici comunali. A via di Decima 102 c'è l'ufficio condono, riaperto ad aprile 2022 dopo due anni di chiusura. In quelle sale il Comune ha già speso 2 milioni di euro per interventi strutturali di ripensamento degli spazi di lavoro e accoglienza dell'utenza, ma a quanto pare ce ne vorranno altri. Le cifre non sono note, il progetto è in fase di redazione. Idem per gli spazi di Garbatella, dove c'è la Casa della Città, nell'edificio che ospita il dipartimento patrimonio e gli uffici assessorili.

Una nuova casa per la banda dei vigili

Sono invece più stretti i tempi di inizio del cantiere a via Macedonia 120, dove verrà trasferita la banda della polizia locale di Roma Capitale. A oggi le prove vengono fatte nella palestra ex GIl al parco del Celio, ma lì ha aperto il museo della Forma Urbis e già da mesi i caschi bianchi sono "sotto sfratto", non senza polemiche e scontri tra sindacati, comando e Campidoglio. L'edificio di via Macedonia non è in ottime condizioni: ci vorranno 900mila euro per la riprogettazione degli spazi interni, nuovi impianti, il rifacimento dell'involucro edilizio ad alte prestazioni energetiche e la certificazione per la prevenzione incendi. Altri 870mila euro sono pronti per la casa di accoglienza "Santa Giacinta" al Casilino, gestita da Caritas. Da oltre trent'anni vengono ospitate persone senza dimora, circa 100 i posti letto disponibili. Il Comune metterà in sicurezza la struttura, rifarà la copertura dell'edificio e i balconi. Previsti anche lavori di efficientamento energetico.

Il recupero dell'ex Circolo degli Artisti

Infine, anche l'ex Circolo degli Artisti sarà riqualificato. In questo caso siamo ancora a "carissimo amico". L'opera è in fase di studio, è prevista la costituzione di un tavolo tecnico con il municipio VII e il dipartimento tutela ambientale. Lo storico locale di via Casilina Vecchia, frequentato da generazioni di romani e non tra concerti, eventi dal vivo, rassegne culturali e discoteca fino all'alba, è stato sequestrato nel 2015 e mai più riaperto. All'epoca i giudici accusarono quattro persone di "invasione di terreni o edifici" e "turbativa violenta del possesso di cose immobili". Gli indagati per le toghe hanno occupato irregolarmente la struttura dal 1998, senza il pagamento del canone. Entro il 31 dicembre 2024 il Comune mira a recuperare il bene.

"Grazie al grande lavoro di organizzazione del settore delle manutenzioni - spiega Zevi - si può finalmente ricominciare a prendersi cura dei suoi immobili, per valorizzarli e migliorare i servizi per i cittadini. Rigenerando di fatto pezzi di città che per troppo tempo sono invece stati abbandonati. Si tratta di investimenti che, paradossalmente, si riveleranno anche dei risparmi: quando un edificio viene abbandonato aumenta il costo per ristrutturarlo, mentre un'attenta programmazione consente di ridurre i costi e selezionare al meglio le priorità".