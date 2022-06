Caso Rebibbia-gruppo Idee, presentata interrogazione alla Camera e al Senato

La senatrice Elena Fattori e l’onorevole Nicola Fratoianni di Sinistra italiana hanno depositato oggi un’interrogazione parlamentare alla Camera e al Senato sulla vicenda dell’associazione Idee dell’ex Nar Luigi Ciavardini, raccontata la scorsa settimana dal Team Dossier di RomaToday. I due parlamentari hanno chiesto alla ministra della giustizia Marta Cartabia “se sono state avviate verifiche su quanto denunciato nell’inchiesta di RomaToday e quali eventuali provvedimenti siano stati assunti”.

Fattori e Fratoianni nel testo dell’interrogazione spiegano di essere “convinti che la formazione dei carcerati e la loro reintroduzione nel tessuto sociale e produttivo sia una attività importante e delicata”, per poi aggiungere: “L’inchiesta di RomaToday suggerisce che nel carcere di Rebibbia non si siano svolti gli opportuni accertamenti affinché questa attività sia svolta in trasparenza e con l’attenzione che la questione merita delegando la selezione dei carcerati a una associazione che di fatto ha esautorato la competenza delle istituzioni carcerarie”.

Il gruppo Idee ieri sulla pagina Facebook ha annunciato una querela nei confronti di RomaToday: tra i commenti al post sono apparsi i soliti slogan contro i giornalisti, chiamati “pennivendoli” e “terroristi”.

Nessuna reazione, al momento, è arrivata dai gruppi del consiglio regionale del Lazio, che il 4 agosto dello scorso anno ha eletto Manuel Cartella, socio del figlio di Ciavardini e legato al gruppo Idee, come coadiutore del Garante regionale del Lazio per i detenuti Stefano Anastasia.