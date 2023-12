È sempre più allarme smog a Roma. Blitz in regione: "Ci siamo rotti i polmoni"

La concentrazione di polveri sottili nella Capitale ha raggiunto, nel corso delle ultime giornate, una soglia d’allerta. C’è stata una progressione tra il 18 ed il 20 dicembre che è stata piuttosto significativa. In tre giorni il numero di centraline con valori di PM10 sopra i limiti di legge sono infatti passate da una a undici. Se si considera che sono tredici le postazioni di rilevamento dell’Arpa in città, il dato fa riflettere.

I valori registrati dalle centraline Arpa

Non sono soltanto i cittadini della Capitale a respirare un’aria diventata troppo pesante. Se si allarga lo spettro d’analisi e si vanno a guardare anche le rilevazioni effettuate, sempre dall’Arpa, nel resto della regione, si scopre che sono 22 i casi, su 27 considerati, i cui si registrano degli sforamenti, talvolta anche molto consistenti, com’è nel caso di Cassino dove, la centralina, ha fatto registrate 157 ug/m3: più di tre volte il limite di legge. Anche a Roma comunque i valori sono alti, in particolare Sulla Tiburtina (74 ug/m3) a Cinecittà ed a largo Preneste (70 ug/m3 in entrambe i casi).

La situazione registrata è tale da aver spinto alcuni attivisti di Legambiente a fare un blitz sotto la sede della regione, alla Garbatella. “Le polveri sottili sono fuori controllo a Roma e in tutto il Lazio - ha dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio - la conseguenza del pesantissimo traffico delle automobili inquinanti di questi giorni prefestivi, insieme a giornate di alta pressione e poco vento e, nelle aree interne di riscaldamenti a biomasse. Come dice il nostro storico slogan che abbiamo esposto oggi davanti al palazzo dell’istituzione regionale, ci siamo rotti i polmoni”.

Le conseguenze dello smog sulla salute

Com’é stato dimostrato in uno studio curato dalla dottoressa Federica Nobile, del dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario del Lazio, che c’è una connessione tra l’esposizione allo smog e la salute mentale dei romani. Lo smog quindi non fa male solo ai polmoni, ma è anche una concausa del manifestarsi di alcuni problemi psichiatrici, come la schizofrenia, la depressione e l’ansia

“C’è un’emergenza che riguarda la salute collettiva, quindi alla Regione Lazio così come ai comuni più colpiti a partire da Roma, va la nostra richiesta di fermare in primo luogo le auto più inquinanti, contenendo i feroci impatti dei motori endotermici – ha sottolineato Scacchi – Di fronte a questi numeri così eclatanti non bisogna poi fare un passo indietro nelle politiche di riduzione dell’inquinamento che anzi vanno velocizzate, in tutta la Regione e nella Capitale, dove lo sviluppo del trasporto pubblico collettivo, l‘attuazione della Fascia Verde, quella della Congestion Charge, la Cura del Ferro e la riduzione della velocità massima consentita su strade e autostrade, sono oggi più che mai urgenti per fermare l’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute pubblica”.