Superati i livelli di pm10 nell'aria: "Cittadini preferiscano spostamenti a piedi"

Scegliere i mezzi pubblici o sharing, preferire auto ibride, moderare la velocità alla guida, e ancor meglio usare la bici o muoversi a piedi. Sono i suggerimenti di Roma Capitale rivolti ai cittadini romani per ridurre l'inquinamento atmosferico.

Dalle rilevazioni quotidiane delle centraline sparse per la città, effettuate in data venerdì 27 maggio, è emerso il superamento della soglia limite fissata a livello nazionale nella centralina di Castel di Guido.

Da qui una determinazione dirigenziale emessa dal dipartimento rifiuti contenente alcuni provvedimenti da applicare per migliorare la qualità dell'aria, per lo più legati alla mobilità individuale. Lasciare a casa l'auto è il consiglio principale, optare per metro e bus, muoversi a piedi o in bicicletta, ma anche guidare a velocità moderata può aiutare a limitare le emissioni di inquinanti.

Per quanto riguarda le previsioni modellistiche dei prossimi giorni fornite da Arpa Lazio non sono riscontrate criticità legate a emissioni di tipo antropico, ma piuttosto a fonti naturali. Come riportato nel testo della determina, il territorio della città di Roma è interessato dal passaggio di polveri desertiche, che notoriamente aumentano i livelli di pm10.