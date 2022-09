Inquili morosi, il comune vuole recuperare i canoni arretrati di chi è sotto sfratto

Il Campidoglio vuole recuperare i canoni non corrisposti da parte degli inquilini degli alloggi Erp che risultano morosi, anche se su di loro pende un'ordinanza di sfratto. La mozione firmata da Trombetti, Fermariello e Stampete del Pd, da Luparelli di Sinistra Civica Ecologista, Biolghini di Roma Futura e Barbati della Civica chiede al sindaco Roberto Gualtieri e alla giunta di adoperarsi per liberare gli uffici da un vincolo che, finora, ha creato solo un danno economico alle casse pubbliche.

Secondo due deliberazioni della giunta comunale approvate nel 2004 e nel 2010, infatti, gli uffici del dipartimento patrimonio e politiche abitative (oggi rinominato "valorizzazione del patrimonio e politiche abitative") sono autorizzati a recuperare le morosità di chi vive negli alloggi Erp comunali, che siano regolari o regolarizzabili, tranne se abusivi "predisponendo piani di recupero secondo le linee guida riportate nelle deliberazioni".

I rapporti contrattuali in vigore tra inquilini Erp e Roma Capitale, però, rendono inapplicabile questa modalità di recupero se gli inquilini hanno ricevuto ordinanze di sfratto. "Ma molti di loro hanno ricominciato a pagare - spiega Yuri Trombetti, primo firmatario della mozione approvata il 13 settembre in consiglio - per esempio chi si era trovato in difficoltà con l'inizio della pandemia, nel 2020. Nel frattempo sono arrivati gli sfratti e così gli uffici sono bloccati. E' un peccato, perché sono soldi che noi possiamo recuperare ma non lo facciamo".

Per questo l'atto passato in assemblea capitolina chiede alla giunta di "attivare tutti gli uffici competenti a predisporre piani di recupero delle morosità - si legge nel documento - verso gli inquilini non regolari o regolarizzabili, utilizzatori degli alloggi Erp che, seppure morosi e verso i quali pende una convalida di ordinanza di sfratto, hanno ripreso a pagare con regolarità il canone mensile di affitto".