Roma Capitale non acquisterà le case Erp di Monterotondo: inquilini a un passo dallo sfratto

Sono passati oltre tre mesi da quando è scoppiata la bomba delle 90 case di via Salaria 142 messe all'asta. Nel 1975 divennero l'alloggio definitivo per chi viveva in zona Somalia, trasferito per permettere la costruzione della Tangenziale Est. Ora però il curatore fallimentare della ditta che possedeva gli immobili deve rientrare dei debiti e deve vendere tutto. Roma Capitale, che per decenni ha pagato gli affitti, dovrà ricollocare diversi nuclei ma per molti lo sradicamento sarà un trauma.

Le case Erp di Monterotondo all'asta il 10 ottobre

Tre case sono già state vendute il 14 giugno, altre finiranno all'asta il 10 ottobre "con prezzi ribassati", come recita la pubblicità che compare su Facebook da qualche settimana. Le case di via Salaria 142, a Monterotondo, sono nuovamente al centro della polemica e potrebbero causare tensioni sociali molto presto. Venerdì 29 settembre, in mattinata, inizieranno le visite da parte di potenziali acquirenti e molti inquilini, insieme ad Asia-Usb, hanno promesso ostruzionismo. Non vogliono andarsene, non vogliono che la casa in cui vivono da 48 anni venga venduta a qualcun altro. "Un vero scacco matto agli inquilini - accusa il sindacato - i quali nel corso degli ultimi mesi hanno provato ad aprire un dialogo coi due comuni di riferimento, Monterotondo e Roma, col fine di individuare una soluzione per le famiglie che non ce la fanno ad acquistare. La proposta è stata quella di far intervenire direttamente Roma attraverso l’acquisizione degli alloggi. Roma Capitale però si è categoricamente rifiutata di prendere in considerazione l’acquisto degli immobili".

Roma Capitale si occuperà degli assegnatari regolari

Un'acquisizione che, ad oggi, non avverrà. Anche perché le palazzine si trovano fuori territorio. Il tentativo portato avanti dall'assessorato al patrimonio e alle politiche abitative finora è stato quello di far sospendere l'asta e collaborare con Monterotondo per trovare una soluzione alle famiglie che perderanno casa. Ma l'asta non è stata sospesa, il 10 ottobre andrà in scena e se ci saranno acquirenti concreti, altri inquilini rimarranno senza un tetto. Dal Campidoglio però rassicurano su un punto: chi ha diritto (perché regolarmente assegnatario e in regola con i pagamenti) e ne ha necessità, avrà un altro alloggio. Ovviamente a Roma.

"Unica soluzione è comprarci casa ma non tutti hanno le possibilità"

"Dopo tanti incontri, l'unico punto fermo è che se vogliamo salvarci le case dobbiamo comprarcele - spiega a RomaToday Marco Tutone, 48 anni, figlio di una coppia di inquilini storici di via Salaria 142 - perché altre soluzioni sono state respinte. Roma non compra, Monterotondo nemmeno, il curatore fallimentare ha respinto la proposta di alcune famiglie, 37 di preciso, che volevano provare con il 'rent to buy', quindi l'affitto finalizzato al riscatto. La richiesta, rivolta a chi può comprare, è di prendersi un impegno economico concreto versando una caparra. Il resto non è praticabile". Ad avere le possibilità di comprare, pur tra mille sacrifici, sarebbero in 40. Una decina di nuclei hanno già chiesto il trasferimento in case Erp nel territorio di Roma. "I miei genitori hanno proposto l'affitto a riscatto - spiega Marco - ora stanno sperando in un miracolo per poter comprare. Ma come fanno? Hanno oltre settant'anni, la banca gli accorderebbe solo 50.000 euro da ripagare in cinque anni con rate da oltre 900 euro. Impossibile. A questo punto noi figli facciamo uno sforzo e gli paghiamo l'affitto altrove, ma a Monterotondo".

Il 29 settembre picchetto Asia-Usb durante le visite degli acquirenti

Venerdì mattina il rischio di tensioni è alto. A quanto sembra, è stato richiesto l'intervento della forza pubblica per arginare ogni problema durante le visite dei potenziali acquirenti. E Asia-Usb promette di stare accanto agli inquilini "per fronteggiare l’emergenza ed aiutare gli abitanti che non vogliono perdere la casa in cui vivono da 50 anni, invitiamo tutte le realtà solidali, gli attivisti e i militanti, a partecipare al picchetto che si terrà la mattina delle visite, il 29 settembre, dalle ore 08:30 fino al termine delle attività di visita".