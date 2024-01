Iniziati i lavori di riqualificazione del largo San Gerardo Maiella

Giovedì 25 gennaio 2024 nel quinto municipio sono iniziati i primi lavori di riqualificazione del Largo San Gerardo Maiella e dell’area del Mercato Casilino.

Nello specifico sono partiti gli interventi di decoro e pulizia dei muri perimetrali del mercato e dell’ascensore che collega la piazza con i box sottostanti. Si tratta delle prime operazione di un progetto più ambio che interesserà la rigenerazione di tutti gli spazi dell’area.

A prendersi i meriti del progetto di riqualifica Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, Massimo Piccardi, consigliere Iv nel Quinto Municipio, e Luciano Nobili, consigliere Iv alla Regione Lazio. “Siamo soddisfatti per questo primo importante risultato, ottenuto grazie al coinvolgimento attivo dei cittadini, che hanno condiviso e sostenuto il progetto, e al nostro lavoro in Assemblea capitolina e in Consiglio municipale, che ha consentito di sbloccare le risorse economiche necessarie” il loro messaggio.

Gli esponenti di Iv hanno annunciato lo stanziamento di 100mila euro, presente nel piano investimenti 2024, per la riqualificazione totale della piazza per recuperarla è restituirla ai cittadini.