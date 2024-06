Infrastrutture, Roma ha un gap di 100 miliardi di euro

Cento miliardi di euro. Cinque volte le risorse messe dal Governo per l'ultima manovra di bilancio. E' quanto, secondo Roberto Gualtieri, manca a Roma per avere infrastrutture adeguate.

A Roma servono 100 miliardi di euro

Il numero è stato riferito durante il convegno sulla trasformazione e rigenerazione di Roma, organizzato all'Auditorium Parco della Musica dall'assessorato all'urbanistica. Gualtieri, che già altre volte si è rivolto al Governo chiedendo un trattamento adeguato allo status di Capitale, stavolta quantifica e rilancia: "A Roma servono circa 100 miliardi di euro di investimenti per colmare il gap infrastrutturale, nei trasporti, nelle opere e nella rigenerazione".

Investimenti privati

Non punta direttamente al Governo, ma è ovvio che il riferimento a quanto potrebbe fare ed evidentemente (per Gualtieri) non fa, non manca. Il primo cittadino, però, stavolta batte molto sulla visione urbanistica e sugli investimenti privati. Una città attrattiva, con regole certe ma che non siano tagliole, maggiore flessibilità nei cambi di destinazione d'uso e una burocrazia più veloce e snella, piace indubbiamente di più a chi ha i capitali da portare. E da trasformare in opere.

"70mila case da costruire"

"Bisogna fare circa 70mila case nei prossimi anni - aggiunge poi Gualtieri - . E fare questo senza urbanistica, quindi senza visione, e senza investimenti privati, è come fare un pezzettino, anche se la dimensione pubblica serve se vogliamo evitare il caos. Gli archivi del Campidoglio sono pieni di rendering e di progetti, ma siamo contenti che quello che abbiamo annunciato si sta facendo, e con un livello qualitativo elevato".