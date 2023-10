Per i commercianti di piazza Pia arrivano gli indennizzi a causa dei cantieri

Secondo alcune stime avrebbero perso anche il 70% degli introiti rispetto agli stessi periodi dell’anno precedente. Parliamo dei commercianti di piazza Pia che, ormai da agosto, si sono ritrovati a dover convivere con l’enorme cantiere che andrà a pedonalizzare l’intera piazza. Si tratta dell’area, completamente esclusa alle auto, compresa tra Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione. L’assemblea capitolina, nella seduta del 26 ottobre, ha approvato una mozione di Fratelli d’Italia, sottoscritta anche dal presidente della commissione lavori pubblici Antonio Stampete e dal presidente della commissione Giubileo Dario Nanni, per indennizzare i commercianti danneggiati dai lavori a piazza Pia.

I lavori di piazza Pia

Spariranno le auto e si realizzerà quel sottopasso già ipotizzato per il Giubileo del 2000. Questi gli obiettivi dell’opera che punta a pedonalizzare via della Conciliazione, a creare un passaggio verso San Pietro che, pellegrini e romani, possano percorrere a piedi. Il “sottovia di piazza Pia”, vale a dire il sottopasso di Castel Sant’Angelo” è considerato un intervento “essenziale ed indifferibile” ed è quindi tra quelli che il commissario straordinario per il Giubileo, insieme al governo, ha ufficialmente presentato lo scorso gennaio. Per l’opera, avviata lo scorso 22 agosto, Roma Capitale ha previsto uno stanziamento di 70 milioni di euro. L'operazione consentirebbe di liberare dal traffico veicolare l'incrocio tra lungotevere Vaticano e via della Conciliazione.

La mozione

Nella mozione a prima firma Barbato si sottolinea come il cantiere abbia inciso “su uno dei punti già critici della viabilità cittadina”, creando notevolissimi disagi “in termini di mobilità e fruibilità dell’area circostante”. Un destino che, in questo periodo e per molto tempo, accomunerà gran parte di Roma. Dai lavori a piazza Venezia a quelli a piazza dei Cinquecento per la stazione Termini, senza dimenticare i cantieri avviati per il Giubileo.

Calo delle vendite

L’area sarà certamente bellissima, una volta finiti i lavori. Intanto, però, i commercianti e specialmente i ristoratori della zona, come scrive la stessa Barbato, “stanno registrando un calo del fatturato nell’ordine del 70%” per via dei cantieri. Perdite destinate a salire e che porterebbero il fatturato prossimo allo zero. La Barbato ha poi ricordato come, in passato, ad esempio per a realizzazione della metropolitana B1 e C e per l’attuazione del piano parcheggi, il Comune di Roma “stanziò oltre 400 mila euro” di indennizzi.

Accedere agli indennizzi

Per accedere agli indennizzi, le attività produttive dovranno dichiarare e certificare delle perdite “superiori al 20% rispetto al fatturato relativo allo stesso periodo dell’anno precedente” e per tutta la durata delle limitazioni all’accesso che il cantiere comporta.

“L'assemblea capitolina ha approvato all’unanimità la mozione presentata da Fdi e sottoscritta anche dal presidente della commissione Lavori Pubblici Antonio Stampete e dal presidente della commissione Giubileo Dario Nanni, che impegna il sindaco Gualtieri e gli assessori competenti a prevedere adeguati indennizzi per quelle attività produttive che stanno subendo dal cantiere di piazza Pia danni alle proprie attività commerciali” ha dichiarato, in una nota, la consigliera capitolina di Fdi Francesca Barbato, prima firmataria della mozione. “Ringrazio l’aula per la sensibilità dimostrata nei confronti di una categoria particolarmente colpita dai lavori previsti in vista del Giubileo” ha concluso Barbato.