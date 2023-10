Incroci pericolosi e strisce pedonali cancellate: i cittadini lanciano una raccolta firme

La necessità di mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali è un’esigenza avvertita in tutta la città. Ne rivendicano l’urgenza in quartieri periferici perché, com’è nel caso della Romanina, gli investimenti sono troppo frequenti. Ma è un’impellenza anche nelle zone del municipio I.

L'incrocio pericoloso vicino Castel Sant'Angelo

L’ultima richiesta d’intervento arriva da via Crescenzio. Decine di cittadini hanno in poche ore riempito una raccolta firme, indirizzata all’amministrazione cittadina, a cui si chiede d’intervenire all’altezza dell’incrocio tra via Crescenzio, via Virgilio e piazza Adriana. La zona è quella che, dall’estate, è interessata dagli interventi previsti per la realizzazione del sottopasso di piazza Pia. La sicurezza dell’incrocio tra le tre strade, spiegano i residenti che hanno firmato la raccolta firme “prima era assicurata dalle strisce pedonali, ora cancellate e dal semaforo dedicato ai pedoni che è stato rimosso. Questa modifica non risulta comprensibile anche per la totale mancanza di informativa al riguardo né preventiva, né nel momento della attivazione del nuovo sistema”.

La difficoltà di attraversare la strada

La pericolosità di questo incrocio è per chi vi abita ma anche per i non pochi turisti che lo attraversano. “Al numero civico 19 – viene sottolineato nella petizione - c'è la fermata dello Shuttle dall'aeroporto di Fiumicino che scarica ogni giorno centinaia di passeggeri”. Questi turisti, come dimostrano alcuni video che Romatoday ha potuto visionare, non trovando un semaforo pedonale, attraversano l’incrocio con trolley e bambini al seguito “ed in questi giorni si sentono continuamente frenate e suono di clacson” si legge sempre nel testo della petizione. La richiesta che arriva al Campidoglio è pertanto quella di una “nuova e più funzionale segnaletica”.

La situazione di piazza Mazzini

Non ci sono soltanto i residenti ed i romani che frequentano via Crescenzio a chiedere l’intervento dell’amministrazione. Sulla rete in questi giorni circola un video. S’intitola “la roulette russa di piazza Mazzini” e mostra le difficoltà che i pedoni incontrano nell’attraversare, sulle strisce pedonali, le strade che intersecano la piazza di Prati. Anche in questo caso, chi l'ha girato, ha promesso di attivare una raccolta firme per segnalare la condizione alla giunta Gualtieri.

Il censimento degli attraversamenti pericolosi

Sempre nella zona del I municipio nel 2022 alcuni comitati locali come quello degli Amici di via Plava e l’osservatorio della Vittoria avevano effettuato un censimento degli attraversamenti più pericolosi. In alcune casi l’insicurezza era determinata dalla presenza di cassonetti e campane di vetro sistemate a ridosso delle strisce pedonali, in alcuni casi anche molto sbiadite. Da quell’iniziativa era scaturito un provvedimento portato all’attenzione dell’ente di prossimità.

“Quell’atto, che chiedeva un piano di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali” ha spiegato il consigliere municipale Renato Sartini (lista civica Gualtieri) “è stato votato da tutti ma i cassonetti e le campane sono rimaste accanto alle strisce” ed anche le strisce scolorite “sono rimaste tali” ha aggiunto amareggiato Sartini. Insomma, né l’iniziativa dei residenti delle Vittorie, né l’atto portato in aula dal consigliere, hanno sortito alcun effetto. La speranza, a questo punto, è che la raccolta firme su via Crescenzio abbia un miglior riscontro.