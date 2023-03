Rocca incontra Gualtieri: c'è la stretta di mano sul termovalorizzatore

Dal trasporto pubblico al Giubileo, dall’Expo alla questione cinghiali con l’inevitabile confronto sul termovalorizzatore per i rifiuti di Roma. E’ durato circa un’ora il primo incontro ufficiale tra il neopresidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. “Ci sono grande serenità e sinergia, al momento nessun elemento di divisione, abbiamo sentito in maniera comune la volontà di avere un dialogo forte che porti a migliorare. Tra le cose che ho chiarito al Sindaco è che la Regione farà di tutto per sostenere i poteri a Roma Capitale”, ha commentato Rocca a margine.

Il primo incontro ufficiale tra Rocca e Gualtieri

“Sono state toccate alcune tematiche di interesse comune. Abbiamo parlato del trasporto pubblico e del sotto dimensionamento della quota che spetta alla Regione Lazio e di conseguenza a Roma Capitale. Ci siamo dati un metodo di lavoro e - ha proseguito il presidente del Lazio - c’è la volontà di lavorare insieme per rafforzare il trasporto pubblico e dare le risposte che i cittadini meritano”. “E’ stato un incontro molto positivo, cordiale, improntato a una reciproca volontà di collaborazione istituzionale, nell’interesse dei cittadini di Roma e del Lazio. Di fronte alle tante sfide che abbiamo davanti a noi a partire dal Giubileo, dalla candidatura per l’Expo e il PNRR - ha aggiunto Gualtieri - abbiamo condiviso un metro di lavoro e poi ci siamo confrontati su tanti temi con una convergenza di impostazione. Non ci sono stati contrasti e dissensi, ma una reciproca volontà di lavorare insieme”.

Il trasporto è stato il punto di convergenza tra Pisana e Campidoglio. "Il tema sottolineato dal presidente Rocca è molto importante: quello di fare un fronte comune sul fatto che il Lazio è penalizzato fortemente con il finanziamento del Tpl e questo danneggia sia la Regione che Roma Capitale" - ha detto Gualtieri da via Cristoforo Colombo. "Entrambi condividiamo l'esigenza e la necessità di rilanciare il Tpl sia su gomma sia su ferro, anche perché abbiamo tanti investimenti importanti sul trasporto che, altrimenti, rischiano di essere vanificati".

Rocca e Gualtieri: confronto sul termovalorizzatore

Confronto anche sulla gestione dei rifiuti. “Abbiamo valutato, oltre l’esigenza di rafforzare gli sforzi per la raccolta differenziata, di utilizzare le ferrovie, quindi il trasporto su ferro, per non sovraccaricare l’Ardeatina rispetto al sito di Santa Palomba (quello previsto per il termovalorizzatore ndr.). Un’ipotesi di lavoro positiva e concreta per la quale - ha detto il primo cittadino - lavoreremo insieme”. Lo conferma anche il presidente della Regione: “In più di una occasione avevo manifestato delle perplessità sull'Ardeatina per la viabilità: c'è un piano che approfondirò, ma mi sembra molto interessante, per il trasporto su ferro. Questo - ha sottolineato Rocca - non dovrebbe avere un impatto sulla viabilità ed è sicuramente una novità di grande interesse, insieme ad una volontà comune di lavorare sul recupero e il riciclo, perché questa è una grande priorità e sfide della nostra Regione, cioè far salire la differenziata come percentuale a Roma e nella Regione. È uno degli obiettivi che abbiamo in comune''.