Riforma case popolari, faccia a faccia Rocca-Gualtieri. Il nodo da sciogliere è sulle assegnazioni

"Risolvere i problemi insieme". E' questo lo spirito, come riferito direttamente da Francesco Rocca, che alimenta i rapporti tra la Regione e Roma Capitale. Ed è per questo che nella serata del 20 febbraio il governatore e il sindaco Roberto Gualtieri si sono incontrati, affrontando diversi temi di rilevanza primaria sui quali i due enti devono per forza confrontarsi. Sul tavolo la riforma dell'edilizia residenziale pubblica ancora nel cassetto, ma anche la realizzazione del Tecnopolo a Pietralata, il consorzio industriale e gli investimenti dei fondi europei su Ostia.

La riforma delle case popolari sul tavolo

Come è noto, dallo scorso autunno è ferma al palo una bozza di riforma dell'edilizia residenziale pubblica promossa da Francesco Rocca, affidata all'assessore Pasquale Ciacciarelli e adesso presa in mano anche dal capo di gabinetto Giuseppe Pisano e da Michela Pace, esperta di Ater. L'obiettivo del presidente sarebbe farla passare in giunta entro la fine di questo mese, per poi presentarla in conferenza stampa in occasione del primo anno di legislatura, a marzo. Quasi impossibile, perché sul testo ci dovrà essere un'ampia condivisione, non solo con le organizzazioni sindacali che si occupano di inquilini e abitanti, ma soprattutto con Fratelli d'Italia, partito rappresentato da 22 consiglieri e ad oggi tenuto pericolosamente fuori dai giochi. Ufficialmente, però, sui tempi non si sbilancia nessuno.

Morosità e ristrutturazioni

"Abbiamo discusso del tema delle morosità - ha fatto sapere Rocca - e delle ristrutturazioni". Come è emerso già più volte, il nodo è economico: Ater, quindi la Regione, deve versare centinaia di milioni di euro di Imu ogni anno nelle casse del Comune, su alloggi che vedono una morosità enorme che supera il miliardo di euro. Inoltre, in diversi locali Ater da anni insistono attività legate alla politica, in particolare circoli Pd, che non pagano il canone e dal 2019 stanno rientrando del debito, non senza difficoltà. Un debito che, in base agli ultimi aggiornamenti, si aggira complessivamente sui 600mila euro. Non bruscolini, per un'azienda che versa in uno stato fortemente critico. La Regione, con la riforma della legge 12 del 1999, vuole prendere il controllo dell'Erp: da come si fanno i bandi alle assegnazioni, dalle graduatorie alla tipologia di canoni, fino alla dismissione degli immobili, tutto dovrà passare per le aziende territoriali di Roma e del Lazio.

Il nodo cruciale delle assegnazioni

A quanto trapela, il tema che spinge Rocca a prendere in mano la gestione totale delle circa 50mila case popolari (quelle solo sul territorio capitolino) è quello delle riassegnazioni. Sgomberare un alloggio dagli abusivi, a volte anche personaggi legati alla malavita e al racket delle occupazioni, impegnarsi ad allarmarle e controllarle per evitare nuove appropriazioni indebite e poi dover passare la palla al Campidoglio per assegnarle a nuovi nuclei di aventi diritto, non è più la strada considerata giusta dalla Pisana: "Ci impiegano troppo, questo è un danno", fanno sapere. "Se le case sono nostre e la graduatoria è la nostra, perché la riassegnazione dev'essere del Comune, soprattutto se viene gestita in questo modo?".

Il possibile scontro tra Comune e Regione

Il Comune su questo non è d'accordo, non vuole perdere il timone e lo ha fatto sapere pubblicamente, anche con mozioni del Pd che chiedono la gestione totale dell'Erp. D'altronde le difficoltà elettorali dei dem a raccogliere preferenze nei quartieri periferici e nei contesti più sofferenti, che spesso e volentieri combaciano con i complessi di edilizia residenziale pubblica, sono ormai note e cristallizzate. Prendere le redini significherebbe avere un "appeal" migliore agli occhi di chi, quando è andato a votare, non lo ha fatto certo per i candidati di centrosinistra. In Regione questa volontà di controllo la conoscono bene, la considerano, ma difficilmente la concederanno: "Non facciamo cose d'imperio, le comunicheremo". I rapporti tra Gualtieri e Rocca vengono definiti "molto buoni", frizioni particolari non vengono previste. Si vedrà, una volta entrata nel vivo la trattativa, se questo sarà vero.

Un lungo iter

Per ora, come si sbrigano a confermare dalla Regione, la legge è in "fase embrionale". Il percorso è lungo: confronto in maggioranza, con Fratelli d'Italia che vuole essere coinvolta nel metodo e nel merito, apertura ai sindacati e anche rapporto con il Comune di Roma (e con tutti gli altri, la legge non influirà certo solo sulla Capitale). Un iter alla fine del quale verrà messo a terra un testo "che dovrà essere inattaccabile da tutti i punti di vista".