Stadio della Lazio, Lotito chiama e Gualtieri risponde. Il sindaco apre per il Flaminio

I tifosi della Lazio sognano e sono alla finestra. Il presidente Claudio Lotito, nonostante le recenti contestazioni, ha un obiettivo: lo stadio Flaminio come nuova casa biancoceleste. Ha scritto al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e nei prossimi giorni arriverà il progetto per recuperare l'impianto e trasformarlo nel tempio della Lazio.

Lotito, che lo scorso inverno aveva parlato di "progetto a cui non si potrà dire di no", ha inviato una lettera al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che si è detto disponibile a un incontro.

Gualtieri incontra Lotito

"Abbiamo dato alcune date per un incontro, la settimana prossima. Quindi ci incontreremo a breve", ha detto Gualtieri dal palco della Festa dell'Unità. Sul progetto "c'è massima apertura e noi consideriamo positivo se una società vuole investire in uno stadio - ha aggiunto - Vedremo se la volontà sarà effettiva e se il progetto sarà adeguato. Siamo pronti a un incontro con Lotito".

Il numero uno della Lazio gongola. "Ho fatto una serie di verifiche e approfondimenti per lo sviluppo di un piano di fattibilità per realizzare allo stadio Flaminio di Roma la casa della Lazio. Ovviamente siamo interessati allo sviluppo di un piano di ristrutturazione, nel pieno "rispetto delle normative vigenti", aveva scritto Lotito nella missiva inviata al primo cittadino della Capitale.

Il progetto di Lotito

Il progetto, dunque, c'è, ma di cosa tratta? Il Flaminio, a differenza dello stadio della Roma di Pietralata che è ancora tutto da costruire, ovviamente c'è già. Il problema è che versa nel degrado da parecchio tempo. Inoltre è un bene di pregio da tutelare, perché porta la firma di Pier Luigi Nervi. Attualmente la struttura del Flaminio, come numero di posti, non è idonea. La Lazio registra una media di oltre 45 mila spettatori, quindi il nuovo impianto dovrebbe avere almeno una ospitalità di 50 mila posi.

L'idea sarebbe quella dunque di realizzare un secondo anello più alto, attorno all'esistente, e una copertura per i tifosi. Qualcuno però il rendering lo ha già visto, ed è l'assessore capitolino allo Sport Alessandro Onorato: "Molto ambizioso, esalta la bellezza dell'impianto e l'architettura - l'ha descritto - Per questo siamo molto ottimisti. Lotito si è mosso in maniera concreta e fa sul serio".