Il Papa riceve Gualtieri in Vaticano: "Grazie per il lavoro che state facendo. Avanti e coraggio"

Udienza privata oggi con Papa Francesco per il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. L'incontro, il terzo dall'avvio della sindacatura, si è svolto oggi in Vaticano ed ha confermato una volta di più un rapporto speciale tra i due, fatto non solo di scambi istituzionali, ma anche di battute e consigli personali. A suggellare i 40 minuti di udienza le parole di Bergoglio a favore di telecamere. Nel salutare Gualtieri ha detto: "Grazie per il lavoro che state facendo. Avanti e coraggio".

Puntuale alle 11 Gualtieri ha varcato, da solo, la porta della stanza all'interno della quale ad attenderlo c'era il Santo Padre per il tradizionale incontro di inizio anno. Secondo quanto si apprende, durante l'udienza in Vaticano, definita "molto cordiale", il sindaco Roberto Gualtieri e il Papa hanno parlato di diversi temi: dal piano freddo messo in campo dall'assessore al sociale Barbara Funari per i senza fissa dimora, all'importanza del lavoro fino al ruolo della finanza da considerare strumento per l'economia reale e non il contrario. Il sindaco e il pontefice avrebbero anche parlato di Sud America e commentato un libro che Bergoglio aveva consigliato a Gualtieri e che questi ha letto: "Sindrome 1933", sull'ascesa di Hitler. Non sono mancate battute sull'Opera, di cui il Santo Padre è appassionato

L'inquilino del Campidoglio ha poi portato in dono al Papa un pacco simbolico di derrate alimentari provenienti dalla comunità di Capodarco che saranno regalate dal Campidoglio alla Santa Sede per i più poveri.

Il primo cittadino ha commentato l'incontro su facebook: "Un incontro davvero emozionante quello di oggi. E' stato un piacere e un onore condividere con lui il piano freddo che abbiamo messo in atto per l'accoglienza dei senza dimora, aumentando i posti letto a disposizione, in modo diffuso, in diversi municipi di Roma". Quindi Gualtieri ha aggiunto: "Abbiamo inoltre parlato dell'importanza del lavoro e della sua tutela in un momento difficile come quello che stiamo vivendo: ognuno deve fare la sua parte per garantire la dignità e la sicurezza di tutti i lavoratori. Condividiamo l'esigenza di uno sviluppo in chiave sostenibile della finanza con un approccio piu' vicino alle persone, all'ambiente e alla solidarietà", ha aggiunto il primo cittadino di Roma. "Ringrazio il Santo Padre per le sue parole di incoraggiamento e per il suo impegno costante dalla parte dei piu' fragili, con cui ci mostra la strada da percorrere per una società più giusta ed accogliente".

Si tratta, come detto, del terzo incontro tra il Papa e il sindaco Gualtieri. Dopo l'udienza di inizio consiliatura, pochi giorni fa al Te Deum, in maniera irrituale, il Papa aveva salutato due volte - all'arrivo e all'uscita - il primo cittadino. Quindi l'incontro di oggi, con il ringraziamento a favore di telecamere.