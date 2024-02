Povertà, disabilità, migranti: fino a marzo 5 incontri per il nuovo Piano sociale di Roma

Prosegue il percorso partecipativo condotto da Roma Capitale insieme agli enti del Terzo Settore, allo scopo di stilare il nuovo Piano Sociale della città. Il primo incontro si è tenuto il 6 novembre in Campidoglio, i prossimi invece saranno itineranti e coinvolgeranno diversi municipi.

Cinque incontri verso il Piano Sociale di Roma

Tre mesi fa circa 300 persone tra rappresentanti delle consulte disabili, enti del Terzo Settore, associazioni, onlus, rappresentanti politici, delegati dei municipi e funzionari comunali hanno ascoltato le premesse dell'assessora capitolina Barbara Funari e gettato le basi per un lavoro che, nelle intenzioni del Comune, vedrà il suo atto finale entro l'estate. Per riuscirci, sono stati programmati altri cinque incontri tematici.

Tutti gli appuntamenti

Il primo sarà il 17 febbraio dalle 10 alle 14 nella casa sociale di quartiere di via Morsasco nel XIV municipio e avrà come oggetto centrale la rete dei servizi sociosanitari. Si proseguirà la settimana successiva, il 24 febbraio nello stesso orario nel centro sociale anziani del Quarticciolo in V municipio, con focus sulla città a misura di persone con disabilità. Il 2 marzo dalle 10 alle 134 ci si sposta in III municipio, nei locali del centro sociale anziani di Cecchina-Aguzzano, per parlare di marginalità sociale, povertà estrema e nuove povertà. Il penultimo incontro sarà sul ruolo delle comunità solidali nel contrasto all'isolamento e alle solitudini, 9 marzo dalle 10 alle 14 in X municipio, CSAQ Il Sommergibile. Infine, il 16 marzo, a Trigoria IX municipio per accoglienza migranti e nuovi cittadini.

La tecnica del "World Cafè"

“Per animare la discussione - spiega l’assessora Funari - abbiamo scelto la tecnica del World Cafè: un metodo semplice ed efficace per dar vita a conversazioni informali, vivaci e costruttive. Ispirandosi all’atmosfera di una caffetteria, il World Cafè parte dal presupposto che tutti siamo dotati di creatività e saggezza per affrontare le sfide che ci coinvolgono come abitanti della città".