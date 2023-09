Troppi incidenti, i residenti chiedono l’intervento del Comune: “Gli attraversamenti sono pericolosi”

Le strade della Romanina vanno messe in sicurezza. L’esigenza che i residenti del quartiere da tempo manifestano, assume giorno dopo giorno i caratteri dell’urgenza. Su via Petrocelli, nel pomeriggio del 28 settembre, si è registrato infatti un altro investimento. L’ennesimo su quella strada.

I tanti incidenti nel quartiere

Via Petrocelli ha una scuola, un centro commerciale, molti palazzi e tantissimi punti di attraversamento che, però, non riescono a garantire la sicurezza necessaria a chi li percorre. Ad agosto sulla stessa strada era stato investito un uomo di 81 anni, in quel caso con risvolti drammatici: l’uomo, colpito da una moto, è infatti deceduto.

“Non è solo via Petrocelli ad essere pericolosa - ha esordito Eleonora Raso la presidente del comitato di quartiere Romanina - Nel 2019 in via di ponte delle Sette Miglia è morta anche Barbara, una mamma che aveva una bambina piccola”. Stava accompagnando l’altra figlia, quattordicenne, alla fermata dell’autobus. In quella circostanza non si è trattato di un investimento, perché la donna e la figlia erano a bordo di Daewoo Matiz e sono state colpite da un’altra auto.

L'ultimo investimento

“Oltre ai due incidenti mortali, che si sono verificati a distanza di pochi anni, abbiamo dovuto registrare tanti ferimenti. L’ultimo, quello della ragazza investita in via Petrocelli, è avvenuto a poche ore di distanza da un servizio che Buongiorno Regione aveva dedicato proprio alla sicurezza di quella strada” ha commentato la presidente del Comitato di Quartiere. Negli anni, alcuni interventi sono stati realizzati. Durante l’amministrazione di Monica Lozzi è ad esempio stata istituita una zona 30 in via Maso Finiguerra, a poca distanza dall’ingresso dall’IC Raffaello. Ma le strade principali, segnalano i presidenti, continuano ad essere pericolose.

Cosa vuole fare il Comune

Le richieste d’intervento sono arrivate anche all’attenzione del Campidoglio. Il 19 settembre l’assessore comunale ai trasporti, Eugenio Patané, ha scritto ai dipartimenti capitolini, per chiedere di “attivarsi” anche con “l’eventuale supporto di Roma servizi per la mobilità” affinché sia realizzato uno studio. Dovrà servire all’ “innalzamento dei livelli di sicurezza delle intersezioni e degli attraversamenti pedonali di via Biagio Petrocelli e via Ponte delle Sette Miglia”. Della questione si sta interessando anche il municipio VII.

“Anch’io ho incontrato i residenti, preoccupati per sicurezza di quelle strade, ed ho promesso loro di studiare degli interventi” ha fatto sapere il presidente della commissione mobilità Giovanni Zannola “ancora non sappiamo se puntare su una rotatoria, tra via Alimena e via, su attraversamenti pedonali rialzati, dissuasori, o lavorando sui marciapiedi. Sicuramente qualcosa dobbiamo farla” ha aggiunto Zannola che, sulla questione sicurezza stradale del quadrante, ha anche promesso “una commissione ad hoc per il prossimo ottobre”.

Per quel mese è anche prevista una mobilitazione cittadina. “Ad ottobre organizzeremo una manifestazione, per rivendicare la necessità di mettere in sicurezza le nostre strade” ha annunciato la presidente del CdQ. Nel frattempo i dipartimenti, come richiesto dall’assessorato, potrebbero mobilitarsi.