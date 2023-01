Ragazzi morti sulla Nomentana, le reazioni della politica

L’incidente stradale e la morte di cinque ragazzi ha scosso la mattina della Capitale rimettendo in primo piano il tema della sicurezza stradale. Tante le reazioni della politica dalla Destra alla Sinistra.

L’incidente

L'incidente è avvenuto nella notte fra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio e ha coinvolto cinque ragazzi (fra i 17 e i 22 anni) rimasti uccisi a bordo di una Fiat Cinquecento mentre percorrevano via Nomentana (schianto avvenuto all’altezza del civico 611 a Tor Lupara). Sono Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti, Giulia Sclavo, Flavia Troisi le vittime dell’incidente. In gravi condizioni Leonardo C, ricoverato al Sant’Andrea. La dinamica è ancora da chiarire.

Le reazioni della politica

Alessio D’amato candidato alla presidenza della Regione Lazio sui social ha espresso il suo cordoglio alle famiglie delle vittime. L’attuale assessore alla sanità della Regione ha parlato di sicurezza stradale come priorità, sottolineando come il tema sia in cima al suo programma. “Serve un piano straordinario sulla sicurezza stradale. L'ho inserita come priorità assoluta del mio programma. Serve un impegno di tutti i soggetti interessati, con il pieno coinvolgimento delle associazioni dei familiari, per una nuova cultura della sicurezza, per aumentare i controlli e la prevenzione a partire dalle scuole. Vanno messe in atto tutte le migliori pratiche già sperimentate in diversi paesi d'Europa per ridurre drasticamente il numero degli incidenti e delle vittime".

A parlare del tragico incidente anche il Gruppo M5S della Regione Lazio. I pentastellati con una nota invita a riflettere sulla sicurezza stradale e sulla sinergia fra istituzioni e scuole. Ecco il comunicato: “Il tragico schianto avvenuto la scorsa notte Fonte Nuova, a causa del quale hanno perso la vita cinque ragazzi, deve farci riflettere ancora una volta, sull’importanza di una nuova cultura della sicurezza stradale. L’intensificazione dei controlli e la messa in sicurezza delle strade sono fondamentali ma non bastano, serve una forte sinergia tra le Istituzioni, le scuole e il tessuto sociale affinché si accresca la consapevolezza di quanto sia importante la responsabilità, verso se stessi e verso gli altri, quando ci si mette alla guida di un veicolo. Oggi non possiamo che esprimere il nostro cordoglio e la vicinanza alle famiglie e al loro dolore, per una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità”.

Non mancano nemmeno le parole di Francesco Rocca. Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio in una nota ha espresso il suo conrdoglio ai familiari: "Una notizia straziante quella della morte dei cinque ragazzi a causa dell’ennesimo incidente avvenuto nella notte a Roma. Sono profondamente addolorato e ai familiari delle vittime esprimo il mio più sincero cordoglio". Rocca poi parla di stragi non più tollerabili: "Si tratta di disgrazie che non possono lasciare indifferenti e contro le quali è necessario agire con determinazione: gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i ragazzi e sale vertiginosamente, ogni giorno, il bilancio pesantissimo delle giovani vite spezzate: solo nello scorso mese di luglio sono state 18 le vittime tra Roma e provincia, quasi tutte sotto i 30 anni. Queste stragi, che non risparmiano pedoni, ciclisti e automobilisti, non possono essere più tollerate".

"Sarà tra le mie priorità un’azione mirata a garantire maggiore sicurezza sulle strade, con un monitoraggio costante delle arterie più pericolose e con interventi concreti, in sinergia con un’attività di educazione stradale sin dalla più giovane età, per evitare il ripetersi, ormai quasi quotidiano, di simili tragedie", conclude.

"Il tragico incidente stradale di questa notte, in cui hanno perso la vita 5 giovanissimi, ripropone con forza il tema della sicurezza stradale - dichiara Eleonora Mattia, presidente della IX commissione istruzione e politiche giovanili della Regione Lazio -. Non basta, anche se è importante, tenere in ordine le strade e aumentare i controlli delle forze dell'ordine, ciò su cui possiamo fare la differenza è la sensibilizzazione dei giovani ad una guida attenta e responsabile e ad un bere consapevole. Se i social incitano ad emulare le bravate alla guida, noi come istituzioni dobbiamo lavorare sulla prevenzione affinché ci si metta al volante con la massima attenzione e senso di responsabilità. Mi stringo al dolore delle famiglie delle giovani vittime".

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sui propri canali social si è unito al cordoglio per le famiglie dei ragazzi rimasti vittime dell'incidente. Questo il suo messaggio: "Che tragedia. Una preghiera e un pensiero commosso alle famiglie, con l'impegno a rendere strade e mezzi più sicuri per evitare stragi inacettabili".