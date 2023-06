Incidente di Casal Palocco, presentato pochi giorni prima il progetto di legge per proteggere i pre adolescenti sui social

La tragedia della scomparsa del piccolo Manuel, morto a soli 5 anni in un incidente stradale a Casal Palocco, ha acceso il dibattito politico sul come dovrebbero essere regolamentati i social. In particolare, ci si sta domandando, per l’ennesima volta, se esiste o meno un modo per permettere a giovani e giovanissimi di utilizzare internet in maniera più consapevole. Del resto, la scomparsa di un bambino rimasto vittima di una “sfida” lanciata su youtube ha smosso le coscienze di molti che, ora, chiedono di intervenire. Una soluzione potrebbe essere rappresentata da una proposta di legge, presentata proprio di recente.

La proposta di legge

Lo scorso 8 giugno, pochi giorni prima dell’incidente che ha visto coinvolto il gruppo di youtuber chiamato The Borderline, durante la conferenza stampa dal titolo “Proteggiamo i pre-adolescenti sui social” è stata presentata alla Camera la norma del gruppo parlamentare di Azione – Italia Viva con la quale, in estrema sintesi, si vuole vietare l’accesso ai social a ragazzi e ragazze sotto i 13 anni e di permetterlo solo col consenso dei genitori per chi ha tra i 13 e i 15 anni. In Italia una legge in questo senso già esiste ma, con questa proposta, si vorrebbe rendere più difficile e controllato l’accesso ai social da parte degli under 15.

Abuso dei social

Le ricerche sull’utilizzo dei social dicono che, ad esempio, l’81% degli adolescenti è attivo su Instagram. Preoccupa l’età di iscrizione ai social che sta diminuendo sempre di più e si attesta attorno agli 11 anni mentre oltre la metà dei giovani utilizza gli smartphone per più di 3 ore al giorno.

Secondo gli ultimi dati, lo sviluppo di dipendenza da social media affligge circa 100 mila ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. oltre ad una crescita di disturbi dell’alimentazione, soprattutto tra la popolazione femminile in età adolescenziale, c’è un aumento dell’incidenza di depressione del 12% tra i ragazzi che fanno maggiormente uso dei social. Chi passa troppo tempo su internet soffre anche di disturbi del sonno che, nei casi più estremi, portano anche a tendenze al suicidio. Per non parlare, poi, dei problemi legati al cyberbullismo, che coinvolge il 19% degli undicenni e il 16% dei tredicenni.

La normativa vigente

Attualmente, l’utilizzo dei social è regolato a livello europeo dal GDPR che prevede che l’età minima per prestare il consenso al trattamento dei dati online sia di 16 anni e che le legislazioni nazionali possano ridurre tale limite fino a 13 anni. in Italia questo limite è fissato a 14 anni, età sotto la quale è necessario l’autorizzazione dei genitori. Esistono esempi di piattaforme che chiedono un’età minima di accesso a 13 anni ma basta farsi un’autocertificazione e l’ostacolo è facilmente aggirato.

Limiti più stringenti

Il gruppo Azione – Italia Viva vuole innalzare l’età per esprimere il consenso al trattamento dei dati per l’accesso ai social per ragazzi e ragazze da 14 a 15 anni. Inoltre, si vuole stabilire un divieto di utilizzo di queste piattaforme ai minori di 13 anni mentre chi ha 14 o 15 anni potrà farlo solo con il consenso esplicito dei genitori. Una strada difficile da percorrere visto che, come detto, molte regole già esistenti sono facilmente superabili. Per questo, la proposta prevede di stabilire un processo di certificazione dell’età, rimandando l’utente ad un servizio che attesti, veramente, i dati anagrafici forniti, magari tramite l’utilizzo dello Spid o della carta d’identità elettronica.