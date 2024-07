Incendio Val Cannuta: "Disastro evitabile"

Non un episodio sporadico, ma testimonianza di un abbandono totale del verde del territorio. Così viene fotografato dalle esponenti di Azione, l’incendio scaturito nel pomeriggio di mercoledì 10 luglio a Val Cannuta all'altezza di via Raffaele Conforti, 66 a ridosso del residence 'Le Colonne'.

L’incendio

L’incendio, cause da accertare, non è l’unico che ha colpito la Capitale in questi ultimi giorni con temperatura sempre più alte (bollino rosso a Roma). Il fumo divampato a Val Cannuta ha portato all’evacuazione di alcune villette. Il fumo oltre al residence ha invaso anche l'area a ridosso dell'università telematica San Raffaele e di un asilo. Fortunatamente nessuna persona è risultata ferita o intossicata.

"Cura del verde lasciata all'improvvisazione"

“La cura del verde è lasciata all’improvvisazione. Non c'è e non vogliono personale negli uffici, non c'è gruppo NAD. Quel tratto di strada è terra di nessuno e questo è imputabile a all'amminsitrazione" - tuona a RomaToday la consigliera al municipio XIII di Azione Claudia Finelli. L'esponente del partito di Calenda insieme a Flavia De Gregorio capogruppo di Azione in Campidoglio sottolinea: "Incuria, degrado e mancata manutenzione continuano ad avere la meglio e infrastrutture attese a lungo e realizzate a fatica, come ad esempio la ciclabile di via Gregorio XI, vengono dimenticate. Quando poi le temperature toccano i picchi di questi giorni, a questo si aggiunge anche il pericolo che possa verificarsi un disastro pari a quello di ieri. L'ennesima riprova del totale disinteresse con cui operano le istituzioni cittadine. Sono almeno due anni che segnaliamo lo stato di abbandono in cui versa quest'area verde e altrettanti che Campidoglio e municipio si rimpallano le responsabilità” – è il messaggio che la consigliera del municipio insieme a Flavia De Gregorio capogruppo di Azione in Campidoglio sottolinea.

La nota congiunta della capogruppo e consigliera di Azione prosegue: “Purtroppo, quello che succede in questo quadrante cittadino, accade anche in altre zone della città e produce gli stessi effetti: del resto, nel momento in cui una strada non viene presa in carico formalmente ma lo è solo di fatto, l'amministrazione non se ne cura, anche se dovrebbe. Noi continueremo a ribadirlo e a farci sentire: il disastro di ieri si sarebbe potuto evitare, se solo qualcuno non avesse ignorato i nostri appelli".