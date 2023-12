Incendio Malagrotta, tra le ipotesi anche il dolo. Roma a caccia di sbocchi per evitare l'emergenza rifiuti

Proseguono le indagini sull'incendio che il 24 dicembre ha messo fuori uso il tmb 1 di Malagrotta. La Procura non esclude nessuna ipotesi, nemmeno il dolo. Cruciali per chiarire l'accaduto saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza sequestrate dagli inquirenti. È il quarto incendio che in cinque anni colpisce un impianto di trattamento rifiuti in città. Ricordiamo i roghi al tmb Salario, quello a Rocca Cencia e all'altro impianto tmb di Malagrotta, fuori uso da giugno 2022.

Raccolta a rischio caos

Così, con le fiamme a bloccare il lavoro dell'ultimo impianto disponibile sul territorio, ecco riaffacciarsi l'incubo di un'emergenza rifiuti di Natale. Il tmb in questione trattava infatti ben 650 tonnellate quotidiane di indifferenziata rimaste senza destinazionale finale. Al momento il quadro sembra ancora sotto controllo. I risultati della mancanza di sbocchi potrebbero però vedersi già dal fine settimana, per quanto sia in Ama che in Campidoglio si dicano tutti ottimisti sulla possibilità di trovare le toppe necessarie a scongiurare il caos.

La caccia agli impianti

"Nonostante le notevoli quantità da ricollocare trattate dal Tmb di Malagrotta, Ama sta finalizzando un'estensione degli accordi già in essere che consentirà di evitare ogni emergenza sugli sbocchi e di organizzare in modo stabile una redistribuzione ottimale delle quantità trattate fino alla realizzazione del termovalorizzatore" fanno sapere Comune e Ama. Già, con il rogo del 24 dicembre non ci sono più impianti disponibili sul territorio, fatto salvo il tmb di Rocca Cencia di Ama che tratta però una quantità di rifiuti residuale rispetto al fabbisogno giornaliero. L'unica possibilità al momento è quella di aumentare il quantitativo di scarti da conferire negli impianti di privati del centro e nord d'Italia con i quali Ama ha già contratti in essere.

Si punta per lo più sui termovalorizzatori sparsi tra Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. "Grazie anche alla politica di questi mesi di allargamento dei fornitori, il lavoro ininterrotto di questi due giorni sta producendo positivi risultati" dicono ancora da Ama. Un'operazione che peserà non poco sulle casse della municipalizzata. Senza contare che andranno messe in conto delle oggettive difficoltà sui giri di raccolta che coprono il quadrante ovest di Roma. Se infatti i camion dal centro di trasferenza di Ponte Malnome, carichi di rifiuti, raggiungevano rapidamente l'impianto di Malagrotta, dovranno allungare il tragitto per arrivare in altre strutture fuori regione, riducendo quindi il numero di giri di raccolta sul territorio. Con conseguenze a cascata su tutta la città.

Un aiuto da Latina

A lavoro per trovare sbocchi alternativi a stretto giro c'è poi anche la Regione. "Il 25 dicembre è stata chiesta la disponibilità all'impianto di Castelforte in provincia Latina che è pronto all'immediato ricevimento e ritiro dei rifiuti secco e indifferenziato per un quantitativo di 1300 tonnellate alla settimana – ha dichiarato l'assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera - in queste ore stiamo lavorando fattivamente e siamo in contatto con altri gestori di impianti per trovare altre soluzioni, che dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario legato all'emergenza, per il trattamento del rifiuto urbano in eccesso" ha concluso l’assessore Ghera.

Per domani è in programma un sopralluogo della commissione bicamerale Ecomafie. "Credo che ci siano non pochi aspetti della vicenda, compreso il susseguirsi di incendi nell’ex discarica, da sviscerare" ha commentato il presidente Jacopo Morrone. "Compatibilmente con i procedimenti giudiziari già in corso, credo sia da porre la massima attenzione e collaborazione per accertare le cause degli incendi e per accelerare la messa in sicurezza del sito".