Tmb a fuoco, l'emergenza rifiuti è alle porte. Il piano di Gualtieri per salvare Roma dal caos

Arrivano le prime soluzioni per l'emergenza rifiuti alle porte. Con l'incendio che da mercoledì sera ha messo fuori uso gli impianti tmb di Malagrotta, 1500 tonnellate di indifferenziato al giorno, su 2500 circa prodotte a Roma, devono essere ricollocate altrove. Una corsa contro il tempo, pena ritrovarsi l'immondizia, ancora una volta, sui marciapiedi, stavolta in proporzioni ingestibili.

Quali alternative per i rifiuti

A quanto emerso da riunioni e vertici che hanno occupato il sindaco Gualtieri nelle scorse 24 ore, dalla cabina di regia con Ama al vertice in Prefettura del pomeriggio, sarà il tmb di Rida Ambiente ad Aprilia a trattare, già a partire dalla giornata di oggi, 750 tonnellate al giorno provenienti dalla Capitale. Ne restano altrettante ancora da piazzare. E la stessa Aprilia potrebbe aumentare successivamente i quantitativi.

"Altri impianti oltre Rida? Dipenderà dalle quantità finali che Rida ci darà, il gap potrebbe essere molto limitato - ha detto il sindaco Gualtieri dopo l'incontro in Prefettura - e assorbito quindi dagli altri trattamenti attuali con un piccolo incremento, senza richiedere dunque una ristrutturazione del sistema degli sbocchi". Anche perché, secondo quanto apprende RomaToday, il tmb numero 1, il più piccolo che lavora 600 tonnellate al giorno (l'altro ne lavora 900) non è stato toccato dalle fiamme, e una volta messa in sicurezza l'area tornerà a lavorare. Se tutto va bene già da lunedì.

Da chiarire, come precisato dallo stesso presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti all'uscita dalla Prefettura, che gli sbocchi finali dei rifiuti trattati, quelli in discarica o nei termovalorizzatori, restano gli stessi già in essere per gli impianti di Malagrotta.

Aree di trasferenza temporanee

Altra problema ancor più imminente: l'immondizia che si è accumulata nelle ultime 48 ore. "Abbiamo capacità di raccolta minore - spiega Gualtieri - naturalmente quanto più saremo in grado di trovare trasferenze temporanee tanto più assorbiremo questo impatto". Già, l'altro fronte di lavoro si sta concentrando sulla ricerche di aree di trasferenza, ovvero siti dove poter stoccare i rifiuti giusto il tempo di trovare gli sbocchi che ancora mancano.

"Naturalmente oggi si sono fermate 8.100 tonnellate e quindi è chiaro che qualche riflesso immediato ci sarà. Ama lavorerà con grande impegno ma 8.100 adesso sono ferme. Stiamo cercando di minimizzare il più possibile i disagi per i cittadini e di risolvere nei prossimi giorni la situazione".