Uno dei tmb di Malagrotta si prepara a riaprire. Così il Comune spera di arginare il caos rifiuti

Il tmb numero 1 di Malagrotta, quello non coinvolto direttamente dall'incendio di mercoledì scorso, potrebbe riaprire già lunedì. Così filtra dal Campidoglio dopo l'ennesima 24 ore di riunioni. Il sindaco punta molto per scongiurare la crisi rifiuti sul rientro in partita di almeno uno dei due impianti, che una volta riattivato tornerebbe a lavorare le sue solite 600 tonnellate al giorno di indifferenziato (l'altro andato in fumo ne lavorava 900). Per ufficializzare la riapertura mancano solo i pareri della Asl, indispensabili per certificare che il luogo sia sicuro per i lavoratori.

Il piano del Comune

Da quando il tmb 1 ripartirà, sono le stime del Comune, tempo una settimana, dieci giorni, e tutto il sistema di raccolta tornerà alla normalità. Insieme agli aiuti della Rida Ambiente di Aprilia che nel suo tmb già da ieri accoglie 750 tonnellate in più, e alle aree di trasferenza di Ponte Malnome e Ostia, autorizzate dal sindaco in qualità di commissario straordinario, dove appoggiare l'immondizia che già si sta accumulando in strada. Mentre viene smentita dal Campidoglio stesso l'ipotesi circolata in queste ore di un'apertura in via emergenziale del tmb di Guidonia, sempre di proprietà del gruppo Cerroni ma al momento ancora inattivo dopo il dissequestro.

Una visione ottimista quella che arriva dal Comune. Certo non sfugge a nessuno che se qualcosa del su citato piano dovesse saltare, specialmente la riapertura del tmb 1, il caos è alle porte e arginarlo sarà un'impresa. Già in queste fine settimana in Ama si stima che un quarto dell'immondizia prodotta rimanga necessariamente dentro e fuori dai secchioni. In strada. E già sui marciapiedi ce ne sono 1500-2000 tonnellate circa dei giorni scorsi. I netturbini non la raccolgono, perché non sanno dove portarla. E nel weekend il quantitativo potrebbe raddoppiare.

Malagrotta in protesta

Intanto a Malagrotta i residenti protestano. Il sito impiantistico continua a emanare fumo. I dati raccolti da Arpa Lazio aggiornati a ieri, venerdì 17 giugno, parlano di percentuali di inquinanti ancora nei limiti di legge. Ma i cittadini contestano i numeri perché provenienti dalla centralina distante 2,5 chilometri dal sito. In ogni caso l'aria per chi abita in zona è irrespirabile. Chiudere le finestre, così come prescritto dalle autorità, non basta. I cittadini indossano comunque la mascherina ffp2, ma stavolta non per il Covid.

"Stiamo ricevendo centinaia di segnalazioni di persone che soffrono disturbi respiratori costretti a ricorrere al pronto soccorso" tuonano dal comitato. "Famiglie intere hanno lasciato le abitazioni, incalcolabili i danni all’agricoltura e agli allevamenti". Questa sera alle 18 è previsto un presidio in via di Ponte Galeria. Interverranno i legali di Raggio Verde che risponderanno alle domande dei cittadini circa le azioni legali perseguibili "a tutela del nostro diritto di vivere in un ambiente sano".